Stadt Luzern: UBS-Standort wird 150 Jahre alt

Firmengeschichte UBS-Standort in Luzern wird 150 Jahre alt Die Grossbank feiert in der Stadt Luzern ein Jubiläum. Die Urahnen der Filiale sind einflussreiche Luzerner. Simon Mathis 24.11.2022, 05.00 Uhr

Unter dem Motto «Zukunft hat Herkunft» feiert die UBS dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen in der Stadt Luzern. Passend dazu haben zwei Luzerner Schulklassen die Fassade des Zentralschweizer Hauptsitzes am Bahnhofplatz 2 mit ihren Zeichnungen geschmückt und Anfang Woche anlässlich eines Besuchs die Filiale samt Tresor erkundet.

Bild: PD/UBS

Obwohl es die Grossbank unter dem Namen UBS erst seit 1998 gibt, kann sie in Luzern auf eine Reihe von Vorgängern zurückblicken. Deren Geschichte beginnt im November 1872 mit der Gründung der «Creditanstalt in Luzern». Laut Statuten verfügte sie über ein Gesellschaftskapital von 6 Millionen Franken in 12'000 Aktien à 500 Franken.

Standort der Schweizerischen Bankgesellschaft an der Kappellgasse 4. Unten rechts der Fritschibrunnen. Bild: PD/UBS (Luzern, 1944)

Gegründet von einer einflussreichen Männerrunde

Gegründet wurde die Creditanstalt von einer politisch einflussreichen Männerrunde. Zu den Unterzeichnenden gehörten die Luzerner Regierungsräte Alois Kopp und Jost Weber sowie der Grossrat (später Kantonsrat) Ludwig von Moos und schliesslich Josef Bühler, Präsident der Holzstofffabrik Perlen. Der Schalter wurde ein Jahr später eröffnet – an der Kapellgasse 4. Die Creditanstalt dürfte Teil einer damaligen Gründungswelle von Instituten gewesen sein, die laut Historischem Lexikon der Schweiz auf «die Bedürfnisse des Handwerks und des Mittelstands zugeschnitten waren».

Stadtluzerner UBS-Filiale 1978 an der Pilatusstrasse. Bild: PD/UBS

1944 übernahm die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) die Creditanstalt – aus strategischen Gründen, heisst es in den Akten der UBS. Die aufstrebende SBG habe bislang nämlich lediglich Niederlassungen nahe der Schweizer Grenze gehabt; mit dem Standort Luzern konnte sie sich in einem «zentral gelegenen, aufblühenden Handels- und Gewerbezentrum» niederlassen. Gut zehn Jahre später erstand die Bankgesellschaft Liegenschaften an der Gerbergasse 1 und 3 direkt am Schwanenplatz. Den dortigen Neubau des Luzerner Architekten Adolf E. Vallaster bezog sie 1958. Das Wachstum war nicht nur auf Luzern beschränkt: 1962 wurde die SBG zur grössten Schweizer Bank.

Das waren noch Zeiten: Der Bankschalter im «Flora» samt Oldschool-PC und Rohrpost unten links. Bild: PD/UBS (Luzern, 1989)

1973 wurde der SBG-Sitz am Schwanenplatz umgebaut: mitsamt neuer Schalterhalle und einem Personalrestaurant im externen Bürohaus. Sechs Jahre später strebte die Schweizerische Bankgesellschaft eine internationale Expansion an. Sie eröffnete den Neubau «Flora» in Luzern. Ausserdem wollte sie die Geschäftstätigkeit inklusive internationaler Expansion ausbauen.

1998 schliesslich fusionierte die SBG mit dem Schweizerischen Bankverein (SBV) und gründete ein internationales Finanzinstitut – die heutige UBS. Der SBV hatte bereits 1963 eine Zweigniederlassung in Luzern eröffnet. In nur zehn Jahren war die Mitarbeiterzahl des Bankvereins von 30 auf 250 angewachsen. 1999 konzentrierte sich die Tätigkeit der UBS im heutigen Gebäude am Bahnhofplatz 2, das 1969 erbaut wurde.

Die Schalterhalle der SBG. Bild: PD/UBS (Luzern, 1983)

Das UBS-Gebäude am Bahnhofplatz sei «strategisch weiterhin extrem wichtig», wie Claudia Gasser, UBS Regionaldirektorin der Zentralschweiz, an einer Führung durchs Gebäude sagte. Fünfzehn Standorte habe die UBS in der Zentralschweiz. Ein Blick in die Vergangenheit zeige, dass sich Kundenbedürfnisse und Zahlungsmittel im ständigen Fluss befänden: vom Tauschhandel zu Goldmünzen und Bargeld bis hin zu Digitalisierung. «Die Art, wie Kunden mit ihrer Bank interagieren, verändert sich. Bargeld verliert zunehmend an Bedeutung», so Gasser. Dennoch: Der persönliche Kontakt zur Kundschaft bleibe essenziell. Das sei auch der Grund, weshalb die UBS nebst digitalen Kanälen weiterhin auf die physische Präsenz vor Ort setze.

Hinweis: Die UBS-Filiale feiert ihr Jubiläum mit einem kleinen Imbiss am 26. November am Bahnhofplatz 2. Alle sind eingeladen.

Claudia Gasser, Regionaldirektorin Zentralschweiz der UBS. Bild: Dominik Wunderli (Zug, 7. Juni 2022)

