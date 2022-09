Flashmob in Luzern - Wärchbrogg macht auf Corwdfunding aufmerksam

Video: Robino Rich (Luzern, 8. September 2022)

Flashmob Wärchbrogg feiert 60-Jahr-Jubiläum und lässt seine Teammitglieder tanzen Es war ein ganz normaler Donnerstagnachmittag in der Luzerner Innenstadt, als plötzlich rund 50 Frauen und Männer anfingen zu tanzen. Hintergrund ist das 60-Jahr-Jubiläum der Wärchbrogg. Robino Rich 08.09.2022, 17.18 Uhr

In diesem Jahr feiert das soziale Unternehmen Wärchbrogg ihr 60-Jahr-Jubiläum. Das 1962 gegründete Unternehmen möchte sich selbst und die rund 180 Mitarbeitenden deshalb mit einem besonderen Event beschenken. Frei nach dem Motto: «Wärchbrogg schenkt sich Kunz» soll es ein Nachtessen und privates Konzert von Kunz geben. «Die Kosten belaufen sich auf 40'000 Franken und das können wir allein nicht stemmen», erzählt Rahel Zihlmann, Sachbearbeiterin bei Wärchbrogg.

Auch im Mai hatte die Wärchbrogg schon gefeiert: Marco Odermatt und Marcel Hug besuchten eine Tanzaufführung im Vögeligarten Luzern. Bild: zvg

Flashmob überrascht Luzernerinnen und Luzerner

Um die Veranstaltung möglich machen zu können, hat man bei Funders.ch eine Crowdfundingkampagne gestartet. In Zusammenarbeit mit zwei Tänzerinnen wurde eine Choreografie zum Song «Chlini Händ» von Luzerner Mundartsänger Marco Kunz entwickelt. Dieser Tanz wurde am Donnerstag gleich zweimal im Rahmen eines Flashmobs in der Luzerner Altstadt aufgeführt.

Auf dem Mühleplatz und dem Kornmarkt hat man so versucht, auf die Spendenaktion aufmerksam zu machen. 50 Teammitglieder sorgten für überraschte und erstaunte Gesichter unter den Passantinnen und Passanten. «Der Flasmob war eine rolle Möglichkeit, um auf unser Projekt aufmerksam zu machen», erzählt Bucheli im Anschluss.