Flugplatz Emmen: Neues Logo kommt von Luzerner HSLU-Studentin

Emmen Zuger Grafikdesignerin präsentiert neues Flugplatz-Logo Die 22-jährige Céline Schmid überzeugte mit ihrem Motiv die Jury. Diese Arbeit weckte ihr Interesse an der Emmer Fliegerei. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 28.06.2022, 12.00 Uhr

Der Militärflugplatz Emmen hat ein neues Logo. Kreiert hat es Céline Schmid (22) aus Cham, Studentin an der Hochschule Luzern. Sie hat sich mit ihren übereinandergelegten Silhouetten gegen acht weitere Vorschläge durchgesetzt. Das Logo zeigt sechs Flugzeugtypen, die auf dem Flugplatz Emmen stationiert sind. Von der ersten Idee bis zum fertigen Logo dauerte es in etwa sechs Monate. Die Idee für die Gestaltung des Motives hatte sie bereits Anfang Jahr. Wie weit hat sie der Krieg in der Ukraine beim Arbeiten beeinflusst? Schmid: «Gar nicht, meine Ideen hatte ich schon.»

Céline Schmid präsentiert ihr Logo für den Flugplatz Emmen. Bild: Stefan Scheuteri/Schweizer Luftwaffe

Die Präsentation Ende letzten Jahres von Paul Jäger, stellvertretendem Kommandanten des Flugplatzes, gaben Céline Schmid schliesslich den Ausschlag, beim Wettbewerb mitzumachen. Da wurde unter anderem gesagt, dass manchmal Kulturanlässe auf dem Flugfeld stattfinden, der Flugplatz also geöffnet wurde. Gleichzeitig ist der interne Betrieb aber hermetisch abgeschlossen. Hier galt es, ein Miteinander grafisch darzustellen. Das habe sie durch die Überlagerung der Flieger gemacht, beschreibt Schmid ihre Arbeit.

«Es ist ein dynamisches Logo in drei Varianten. Zwei mit Überlagerungen, mit Ansicht der Flieger von oben und von der Seite. Die dritte Variante ist die Gruppendarstellung, auch diese wird von oben und von der Seite gezeigt.»

Künftig werde es auf dem Bulletin zu sehen sein, andere Anwendungen seien noch nicht bestimmt.

So sieht das neue Logo des Militärflugplatzes Emmen aus. Visualisierung: Céline Schmid/HSLU

Eine spannende Zusammenarbeit, wie sie sagt. Zuerst machte die Studentin eine Analyse der sechs Flugzeugtypen. Dazu verwendete sie ein digitales Vektorzeichenprogramm und die einzelnen Pläne. So bekam sie die richtige Form der Flieger in den Griff und auf den Bildschirm. Durch diese Arbeit wurde zudem ihr Interesse für die Flieger geweckt, wie sie erzählt:

«Vom Hochschulgebäude in Emmenbrücke sehe ich öfters Flieger. Doch wenn jetzt eines vorbeifliegt, kenne ich meistens auch den Typen.»

Und was bedeutet ihr persönlich die Fliegerei? Céline Schmid: «Ich selber bin selten mit dem Flugzeug unterwegs. Zum Reisen bevorzuge ich die Bahn oder das Auto. Doch durch die Arbeit am Logo habe ich Freude an den Fliegern in Emmen bekommen.»

