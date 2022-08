Franziskanerplatz Luzern Grüne Oase statt Parkplätze – auch im Kantonsrat ist ein Postulat hängig Hinter dem Regierungsgebäude soll gemäss Stadtparlamentariern eine Parkanlage entstehen. Das Grundstück gehört aber dem Kanton. Im Kantonsrat ist ein entsprechendes Postulat hängig. Sandra Peter 16.08.2022, 19.40 Uhr

Diese Parkplätze im Innenhof des Regierungsgebäudes bei der Jesuitenkirche sollen einem grünen Park weichen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. August 2022)

2026 ziehen zwar nicht alle, aber zahlreiche Angestellte des Kantons Luzern in das zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz in Emmenbrücke. Dies lässt eine schon lang gehegte Idee neu aufblühen; im Gegenzug soll auf dem heutigen Parkplatz im Innenhof des Regierungsgebäudes in der Stadt Luzern eine grüne Oase entstehen. Die SP-, GLP- und Grüne/Junge Grüne-Fraktionen haben am Montag gemeinsam ein entsprechendes Postulat an den Stadtrat eingereicht.