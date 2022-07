Freizeit In der Stadt Luzern sollen weitere Sportanlagen entstehen Der Luzerner Stadtrat nimmt ein Mitte-Postulat für die Schaffung zusätzlicher Pumptracks entgegen. Er will aber auch andere Anlagen berücksichtigen. 13.07.2022, 15.28 Uhr

Der Pumptrack beim Schulhaus Wartegg. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. November 2018)

In der Stadt Luzern sind in den letzten Jahren mehrere Kleinsportanlagen wie Work-out-Parks oder Pumptracks entstanden. Künftig sollen weitere hinzukommen. Das schreibt der Stadtrat in seiner Stellungnahme auf ein Postulat der Mitte, in dem die Schaffung zusätzlicher Pumptracks angeregt wurde. Die Exekutive nimmt dieses entgegen, will sich aber «nicht allein auf die Umsetzung von Pumptracks reduzieren», heisst es in der Stellungnahme. Es soll «ein vielseitiges und der jeweiligen Situation angepasstes Angebot an Bewegungsmöglichkeiten» entstehen.

In den letzten Jahren hat die Stadt unter anderem Work-out-Parks in der Ufschötti und auf der Lidowiese sowie Pumptracks bei den Schulhäusern Unterlöchli und Wartegg realisiert. Weitere frei zugängliche Anlagen im Bramberg (Boulderblock und Beachfeld) und Ruopigen (Parkour-Anlage) seien bereits in Planung.

Bedürfnis nach «niederschwelligen Sportangeboten» wird aufgezeigt

Das bestehende städtische Konzept zur Erstellung von Kleinsportanlagen sieht vor, bis 2024 jährlich eine solche zu realisieren. Darunter fallen Anlagen mit vergleichsweise geringen Kosten (bis rund 50'000 Franken) und kleinem Platzbedarf, wie der Stadtrat ausführt. Zusätzlich würden bei Um- und Ausbauten von Schulhäusern jeweils neue Sportanlagen geprüft. Auch bei Projekten im öffentlichen Raum werde das «Anliegen» nach frei zugänglichen Sportanlagen einbezogen. Weiter laufe derzeit die sportpolitische Standortbestimmung. In deren Rahmen soll das Bedürfnis nach «niederschwelligen Sportangeboten» aufgezeigt werden. (std)

