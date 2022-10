Freizeit Luzerner Gemeinden wollen Lösungen fürs Biken am Pilatushang und Sonnenberg finden Der regionale Entwicklungsträger Luzern Plus will alle Beteiligten an einen runden Tisch setzen. Der Verein Mountainbike Luzern findet, dass auch die Gemeinde Hergiswil mit ins Boot gehört. Simon Mathis Jetzt kommentieren 12.10.2022, 16.30 Uhr

Der Kanton Luzern ist zurzeit kein Paradies für Bikerinnen und Biker; offizielle Trails sind rar. Es kommt aber Schwung in die Sache. Während die Bikerlenkung im Bireggwald kurz vor der Baueingabe steht, wird nun eine «Raumanalyse» für den Pilatushang und den Sonnenberg angestossen. Dies ist einer Mitteilung der Stadt Kriens zu entnehmen. Neben Kriens beteiligen sich auch Schwarzenberg, Horw und Malters am Projekt. Die Federführung hat der regionale Entwicklungsträger Luzern Plus übernommen.

Durch das E-Bike sind auf den Bergen öfters auch Bikes anzutreffen. Symbolbild: Laurent Gillieron (Verbier, 1. Juli 2020)

Hintergrund ist laut Mitteilung die wachsende Beliebtheit des Bikesports. Er habe in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, weil «batteriebetriebene Mountainbikes den Raum für sehr viel mehr Leute zugänglich machen». Offiziell sei das Befahren des Krienser Hochwaldes nur auf ausgewählten und beschilderten Wegen erlaubt. «Diese seit 20 Jahren markierten Strecken werden heute aber zunehmen verlassen», heisst es in der Mitteilung. «Entstanden sind eigentliche Trails, die im Grundsatz aber illegal sind und immer wieder zu Nutzungskonflikten führen.»

Wie viel Mountainbike-Sport ist am Pilatus erwünscht?

Die Raumanalyse soll daher klären, wie viel Mountainbike-Sport am Pilatus möglich sein soll. Dabei gehe weder um zusätzliche Verbote noch um neue Wege. Diese Themen sollen erst in einer zweiten Phase behandelt werden. Zunächst gehe es darum, dass die Projektpartner «gemeinsam eine Grundhaltung zum Thema» entwickeln. Dazu gehören die Waldorganisationen, die Bikerszene, der Naturschutz und die Jagd-Verantwortlichen.

«Da das Projekt erst am Start steht, können wir im Moment noch keine Resultate präsentieren», sagt Mario Baumgartner, Projektleiter Raumentwicklung bei Luzern Plus. «Wir freuen uns aber, dass wir mit den Beteiligten eine gemeinsame Basis für ein gutes Projekt legen konnten.» Ein Update folge voraussichtlich Ende 2022.

Mountainbike-Verein wünscht grossflächigere Analyse

«Grundsätzlich finden wir es gut, dass sich die Gemeinden Gedanken zu diesem Thema machen», sagt Andy Stalder, Präsident von Mountainbike Luzern. Eine Mitarbeit bei diesem Projekt sei Mountainbike Luzern schon in Aussicht gestellt worden. In der Vorbereitung sei man aber nicht dabei gewesen und habe daher auch keine Informationen zu den Projektzielen. Zurzeit klärt Stalder mit Luzern Plus, wie sich der kantonale Verein und die lokalen Bikerinner und Biker einbringen können. Er ist der Meinung, dass unbedingt auch Nidwalden – genauer die Gemeinde Hergiswil – ins Boot geholt werden sollte. «Wir reden da unter anderem über den Grenzweg Richtung Hergiswil», sagt Stalder.

«Aus unserer Ansicht kann man das Gebiet Pilatus nicht so lokal analysieren, das muss grossflächiger angeschaut werden.»

Aufgrund von Ferienabwesenheiten konnte die Gemeinde Hergiswil keine Stellungnahme abgeben. Die Vereinigung Pro Pilatus, die die Wanderwege hauptsächlich über der Fräkmüntegg unterhält, findet einen runden Tisch begrüssenswert – auch wenn die Vereinigung auf Krienser Seite teilweise weiter oben aktiv sei als die Bikerinnen und Biker. «Das Biken ist ein neues Phänomen, früher fuhr niemand mit dem Velo auf die Fräkmüntegg», sagt Präsident Otto Sidler auf Anfrage. Durch die E-Bikes habe sich das geändert. Ein Gespräch mit den Bikern werde unumgänglich sein.

«Auch die Biker müssen irgendwo Platz haben am Pilatus.»

Wichtig sei allerdings, dass auch jene, die zu Fuss unterwegs sind, Platz hätten; zum Teil seien die Wanderwege zu schmal für Wanderer und Biker. «Aber man kann ja miteinander reden, da wird sich schon eine Lösung finden», zeigt sich Sidler überzeugt.

