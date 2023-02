Freizeit Saisonabos für Krienser Badis werden teurer – doch Einheimische sollen profitieren Ab 1. April gelten im Parkbad und im Hallenbad Krauer neue Tarife. Grund ist die verstärkte Zusammenarbeit der Badi-Betriebe in der Region. Simon Mathis Jetzt kommentieren 27.02.2023, 17.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Parkbad Kriens. Bild: Benedikt Anderes/Stadt Kriens

Ab dem 1. April gelten in Kriens neue Tarife für das Parkbad Kleinfeld und das Hallenbad Krauer. Die Preise für Saisonabos steigen leicht, wie einer aktuellen Mitteilung der Stadt zu entnehmen ist. Der Preisanstieg soll durch die Neueinführung von Vergünstigungen für Einheimische «zu einem grossen Teil aufgefangen» werden, schreibt Benedikt Anderes, Informationsbeauftragter der Stadt Kriens, auf Anfrage.

Emmen und Luzern kennen solche Einheimischen-Tarife bereits. Die Idee dahinter: Wer in Kriens Steuern bezahlt, leistet damit bereits einen Beitrag an den Betrieb und Unterhalt der Badeanlagen.

Einblick ins Hallenbad Krauer. Bild: Benedikt Anderes/Stadt Kriens

Ein Beispiel für die Preisanpassungen: Laut Angaben der Stadt kostete ein Parkbad-Saisonabo 117 Franken für Erwachsene; neu wird es 135 Franken für Einheimische und 162 Franken für Auswärtige kosten. Das ergibt einen Aufschlag von rund 15 Prozent für Einheimische und rund 38 Prozent für Auswärtige.

Im Hallenbad ist der Aufschlag höher: Er beträgt 26 Prozent für Einheimische (von 195 auf 247 Franken) und 51 Prozent für Auswärtige (von 195 auf 296 Franken). Der Preis von Einzeleintritten ändere sich nicht, schreibt Anderes.

Kriens war bis zu 50 Prozent günstiger

Hintergrund der Anpassungen ist eine verstärkte Zusammenarbeit der Badebetriebe der Gemeinde Emmen sowie der Städte Kriens und Luzern. Eine Fusion der Bäder ist mittlerweile zwar von Tisch, doch nutzen die Betriebe vermehrt Synergien. Deshalb passt die Stadt Kriens per 1. April ihre Badeverordnung an. Damit würden die Abopreise an jene der anderen Gemeinden angepasst, heisst es in der Mitteilung. Denn: «Ein Quervergleich zeigte, dass die Saisonkarten in Kriens im Vergleich zu Luzern und Emmen um bis zu 50 Prozent günstiger waren.»

Nötig ist diese Angleichung deshalb, weil die Bäder gemeindeübergreifend künftig mit den gleichen Zutritts- und Abrechnungssystemen arbeiten wollen. Ab 2024 soll so die «Durchlässigkeit der gesamten Ticketsysteme» sichergestellt werden. Es sei geplant, dass mit der Guthabenkarte der eigenen Gemeinde auch der Besuch der Bäder anderer Gemeinden möglich wird.

Diese Durchlässigkeit der Angebote erhöhe die Flexibilität für die Badegäste deutlich und erleichtere den Zugang zu den Anlagen. Wie genau diese neuen Abrechnungssysteme schliesslich ineinander greifen, soll später kommuniziert werden. Federführend ist hier der regionale Entwicklungsträger LuzernPlus.

Im Sommer soll immer mindestens ein Hallenbad offen sein

Ein weiterer Vorteil für die Gäste sei, dass sich die Badbetreiber schon jetzt bezüglich Revisionen absprächen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Für die Badegäste bedeutet das, dass auch im Sommer mindestens ein Hallenbad in der Region geöffnet ist.» Auch bei der Vermietung von Wasserflächen für Kursanbietende sei die Zusammenarbeit bereits umgesetzt.

Mittlerweile setzen Luzern, Emmen und Kriens in ihren Hallenbädern für das Wasserflächenmanagement auf die gleiche Software. Das reduziere den administrativen Aufwand und erleichtere die Übersicht und den Zugang zu freien Wasserflächen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen