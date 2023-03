Fremdsprachen Sieben Prozent der Schwyzer sprechen hauptsächlich Englisch Englisch als Hauptsprache ist bei der ständigen Schwyzer Wohnbevölkerung auf dem Vormarsch. Sie ist neben Deutsch die meist gesprochene Sprache im Kanton Schwyz. Französisch verliert an Bedeutung. 06.03.2023, 13.59 Uhr

Exakt 6,9 Prozent der im Kanton Schwyz wohnhaften Personen über 15 Jahre gaben im Jahr 2021 an, als Hauptsprache Englisch zu benutzen. In den letzten zehn Jahren hat sich damit der Anteil der Englischsprachigen annähernd verdoppelt. Im Jahr 2012 gaben erst 3,8 Prozent an, im Alltag in erster Linie Englisch zu sprechen.

Im Nachbarkanton Zug hat das Englische den Alltag zum Beispiel bereits viel stärker durchdrungen. 14 Prozent gaben dort 2021 an, hauptsächlich in Englisch zu kommunizieren. Auch im Kanton Zürich ist der Anteil mit gut zehn Prozent derzeit noch um einiges höher.

Zwar wird in der schulischen Ausbildung auch im Kanton Schwyz grosser Wert auf das Erlernen des Französischen gelegt – in der Arbeitswelt findet diese Gewichtung allerdings keine Entsprechung mehr. Laut einer Erhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) sprachen im Jahr 2021 bereits 20’497 im Kanton Schwyz wohnhafte Personen an ihrem Arbeitsplatz in erster Linie Englisch. Französisch (4795) und Italienisch (3499) sind als Hauptsprachen markant ins Hintertreffen geraten. Immerhin: Gut 76’000 Erwerbstätige sprechen nach wie vor vor allem Schweizerdeutsch am Arbeitsplatz. Allerdings erhält das Hochdeutsche mit gut 32'000 Sprechern ebenfalls immer mehr Gewicht.

Generell weniger Englisch gesprochen wird am Arbeitsplatz in der Westschweiz. In Neuchâtel, einem bevölkerungsmässig mit Schwyz vergleichbaren Kanton, gaben nur gut 11’000 Personen Englisch als Hauptsprache an. (asz)