Fünfte Jahreszeit Neuer Rothenburger Fasnachtsregent: Roland Bürgisser ist Ameisivater 2023 Die Ameisi-Zunft Rothenburg hat mit Roland Bürgisser ihren 40. Zunftmeister. Sein Motto: «Fasnacht – its’ coming home». 16.11.2022, 19.41 Uhr

Ameisivater Roland Bürgisser. Bild: Ameisi-Zunft

Die Fasnacht ist auch in Rothenburg lanciert: Die Ameisi-Zunft hat in der Zunftstube im Gasthof Ochsen Roland Bürgisser zum Ameisivater 2023 und 40. Zunftmeister gewählt. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Rolf Bächler offiziell im Januar an, wie die Zunft mitteilt.

Bürgisser ist seit 2009 Mitglied. Er wohnt zusammen mit seiner Frau Conny und den Kindern Noah und Lina in Rothenburg, ist Agenturleiter bei den Generali Versicherungen in Emmenbrücke und leidenschaftlicher Fussballer. Letzteres widerspiegelt sich in seinem Motto: «Fasnacht – its' coming home». Bürgisser zur Seite steht während der kommenden Fasnacht das Weibelpaar Ueli und Corinne Setz.

Weibel Ueli Setz. Bild: Ameisi-Zunft

Die öffentliche Inthronisation findet am Samstag, 14. Januar 2023, um 18 Uhr, mit Einzug in den Flecken Rothenburg statt. Begleitet wird der Ameisivater dann von den Rothenburger Guuggenmusigen Borggeischter und Fläckegosler. (hor)