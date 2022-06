Fusionsentscheid Honau: Bedauern in Gisikon, Freude in Root

Fusion Nach Honaus Fusionsentscheidung: Bedauern in Gisikon, Freude in Root Die Honauer Stimmbevölkerung will mit der Nachbargemeinde Root fusionieren. Nun ist eine Lösung für die Primarschule gefragt. Simon Mathis Jetzt kommentieren 26.06.2022, 16.08 Uhr

Die Rontaler Kleingemeinde Honau will Fusionsverhandlungen mit Root aufnehmen; das hat die Stimmbevölkerung am Sonntag an der Urne entschieden. 88 Personen (54 Prozent) haben sich für Root ausgesprochen, 75 Personen (46 Prozent) für Gisikon. 8 haben leer eingelegt. Zudem begrüssen die Honauerinnen und Honauer grundsätzlich die Fusionsbestrebungen. Über 60 Prozent der Abstimmenden sprachen sich für sie aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,56 Prozent; 171 von insgesamt 345 Stimmberechtigten haben ein Votum abgegeben.

Die Bevölkerung stützt somit die Haltung des Honauer Gemeinderates. Diskutiert wurde ursprünglich auch eine Dreierfusion, bei der zusätzlich Gisikon eingebunden gewesen wäre. Für den Gisiker Gemeinderat ging das allerdings zu schnell; er wollte zunächst mit Honau zusammengehen und erst in einem zweiten Schritt Root dazunehmen. Deshalb musste die Honauer Stimmbevölkerung zwischen zwei Gemeinden entscheiden.

«Dreierfusion wäre das Richtige gewesen»

Beatrice Barnikol (Mitte), Gemeindepräsidentin Honau. Bild: PD

Die Honauer Gemeindepräsidentin Beatrice Barnikol (Mitte) freut sich zunächst über das klare Ergebnis zur grundsätzlichen Fusionsfrage. «Die Abstimmung zeigt: Die Honauerinnen und Honauer wollen fusionieren», hält Barnikol fest. Der Gemeinderat sei der Auffassung, dass eine Fusion der richtige Weg ist. «Daher bin ich froh, dass die Bevölkerung zur Urne gegangen ist und unsere Haltung ganz klar gestützt hat.»

Aufgrund der überschaubaren Stimmbevölkerung ergab es bei der Stichfrage ein knappes Mehr für Root: Den Ausschlag gab letztlich gut ein Dutzend Personen. «Beide Varianten sind auf Zustimmung gestossen», hält Barnikol fest.

«Das zeigt, dass unsere Beziehungen zu beiden Nachbargemeinden sehr gut sind.»

Das Ergebnis stärke sie in ihrer «Überzeugung, dass eine Dreierfusion das Richtige gewesen wäre». Sie betont aber auch: «Dafür war der Zeitpunkt nach Aussage des Gisiker Gemeindepräsidenten Alois Muri noch nicht reif, was Honau natürlich akzeptieren muss.»

Blick auf die Gemeinde Honau mit Kapelle. Bild: Nadia Schärli (Honau, 25. Juni 2022)

Primarschule weckte wohl Unsicherheiten

Auch Heinz Schumacher (FDP), der Gemeindepräsident von Root, ist glücklich mit dem Ergebnis: «Natürlich freut es uns, dass sich die Gemeinde Honau für uns entschieden hat.» Ebenfalls mit Freude blicke der Gemeinderat auf die künftige Zusammenarbeit mit Honau. Gut sei, dass sich Honau grundsätzlich für eine Fusion ausspreche.

Heinz Schumacher (FDP), Gemeindepräsident Root. Bild: PD

Die Tatsache, dass immerhin 46 Prozent der Honauer Gisikon bevorzugen, sei «schwierig einzuschätzen», sagt Schumacher. Eine Rolle gespielt haben dürfte die Frage nach der Schule. Zurzeit gehen Honauer Kinder in Gisikon zur Schule. «Es wäre unglücklich, wenn ihr Schulweg an der Gisiker Schule vorbei nach Root verlaufen würde», so Schumacher. Der Rooter Gemeinderat sei aber offen für eine Lösung mit Gisikon. «Die Primarschule hat sicher am meisten Unsicherheit ausgelöst.» Umso wichtiger sei es, diese Thematik gewissenhaft anzuschauen und bald eine sinnvolle und tragbare Lösung vorzulegen.

Gisikon nennt den Entscheid Honaus «klar»

In Gisikon nimmt man den Honauer Entscheid sachlich und nüchtern zur Kenntnis. Gemeindepräsident Alois Muri (parteilos) sagt auf Anfrage: «Der Souverän in Honau hat klar entschieden, da gibt es von meiner Seite her nicht viel zu interpretieren.» Der Gisiker Gemeinderat hatte den Honauerinnen und Honauern im Vorfeld nahegelegt, sich für Gisikon auszusprechen. Eine Enttäuschung für die Exekutive? «Nein, das würde ich so nicht sagen», betont Muri.

«Eher Bedauern. Aber es ist wie gesagt ein Entscheid, an dem es nichts zu rütteln gibt.»

Alois Muri (parteilos), Gemeindepräsident Gisikon. Bild: PD

Dass sich Gisikon in naher Zukunft zu Honau und Root dazugesellt, scheint eher kein Thema zu sein. «Jetzt lassen wir die Sache zunächst ein bisschen ruhen», sagt Muri. Die Bevölkerung in Gisikon habe – anders als in Honau – eine Fusion noch nie auch nur erwähnt. Vorrangig sei nun die konstruktive Klärung einiger Fragen; etwa derjenigen nach der Gisiker Primarschule.

Obwohl der eigentliche Fusionsentscheid frühestens Ende 2023 fällt, folgen die nächsten Schritte recht schnell. Bereits diesen Mittwoch stimmen die Honauerinnen und Honauer über einen Nachtragskredit für die Vorverhandlungen ab. Diese Abstimmung dürfte Formsache sein. Danach wird Honau zügig einen formellen Antrag an Root stellen, um Fusionsvorverhandlungen aufzugleisen.

Häuser in der Gemeinde Honau. Bild: Nadia Schärli (Honau, 25. Juni 2022)

