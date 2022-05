Anzeige gegen unbekannt wegen beschädigter Fussballgarderobe

Fussball Garderobe des FC Kickers beschädigt: Stadt Luzern reicht Anzeige gegen unbekannt ein Nach dem Auswärtssieg gegen den FC Kickers Luzern feierten die Spieler des FC Emmenbrücke etwas allzu ausgelassen. Von wem alle Schäden in der Garderobe stammen, ist aber umstritten. Hugo Bischof 2 Kommentare 26.05.2022, 07.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das 2. Liga-Inter-Fussballspiel zwischen dem FC Kickers Luzern (rotschwarz) und dem FC Emmenbrücke (gelbschwarz) war hart umkämpft. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. Mai 2022)

Fussball ist ein Spiel voller Emotionen. Manchmal überborden diese nicht nur während des Spiels, sondern auch danach. So geschehen wieder einmal am Samstag, 14. Mai, bei der 2. Liga-Interregional-Begegnung zwischen der 1. Mannschaft des FC Emmenbrücke und dem FC Kickers in dessen schmuckem Stadion im Luzerner Tribschenquartier.

Nach dem 2:1-Auswärtssieg des FC Emmenbrücke, der ihn dem Saisonziel Aufstieg in die 1. Liga einen grossen Schritt näherbringt, ging es in dessen Garderobe laut zu und her. Wohl etwas zu laut und ausgelassen, wie sich danach zeigte.

Sprayereien, Löcher an Decken und Wänden, beschädigte Dusche

Sprayereien an den Wänden, eine abgerissene Deckenleuchte, diverse Löcher an Decken und Wänden, Beschädigungen an Einrichtungen und Leitungsrohren in der Dusche: Die Kickers-Verantwortlichen waren schockiert, als sie die Garderobe danach besichtigten: «Nicht gegen eine Siegesfeier, aber wenn es nachher so aussieht, ist das sehr bedauerlich.»

Dass die Spieler des FC Emmenbrücke tatsächlich für die Schäden verantwortlich sind, steht allerdings keineswegs fest. Das wissen auch die Kickers-Verantwortlichen. «Die entsprechende Kabine im Stadion des FC Kickers war den ganzen Samstag offen und somit zugänglich», bestätigt Reto Meier von der Immobilienabteilung der Stadt Luzern, die Eigentümerin der Kickers-Sportanlage ist. «Bisher ist nicht bekannt, wer der Schadensverursacher ist.»

Eine der Sprayereien in der Garderobe. Bild: Hugo Bischof (Luzern, 14. Mai 2022)

Franco Gulli, der Präsident des FC Emmenbrücke, hat gemäss eigenen Angaben nicht direkt mitbekommen, was in der Kabine vor sich ging. Zumindest die Sprayereien gingen auf das Konto seiner Spieler, räumt er nun auf Anfrage ein. Er dulde ein solch «primitives Verhalten nicht», das habe er der Mannschaft «klipp und klar gesagt». Dass auch die weiteren Schäden durch FCE-Spieler verursacht wurden, bezweifelt er aber: «Diese könnten auch älteren Datums sein.»

Wie hoch die gesamte Schadensumme ist, sei noch nicht abschätzbar, sagt Reto Meier von der Stadt. Als Laie kann man schätzen, dass es sich um einen vierstelligen Betrag handeln wird. Wer dies bezahlen muss, ist noch offen. «Die Stadt wird eine Anzeige gegen unbekannt einreichen», erklärt Meier.

Für die Kickers-Verantwortlichen stellt sich die Frage, wie sich solche Vorfälle in Zukunft verhindern lassen:

«Müssen wir jetzt vor und nach jedem Spiel die Garderoben kontrollieren? Das würde einen Mehraufwand bedeuten, den sich ein ehrenamtlich geführter Verein fast nicht leisten kann.»

Besser wäre es, wenn die Eigenverantwortung der einzelnen Mannschaften funktionieren würde.

Fussballverband nimmt Vermittlerrolle ein

Der Innerschweizerische Fussballverband (IFV) hat nach Auskunft von dessen Präsident Urs Dickerhof keine Kenntnis vom Vorfall. Der Verband und die Amateurliga seien für die Durchführung der Spiele auf dem Spielfeld verantwortlich: «Wenn der Schiedsrichter nach dem Spiel nichts rapportiert, kann weder die Amateurliga oder der IFV etwas klären. Meistens machen das die Vereine unter sich aus. Wir können aber die Vermittlerrolle zwischen den Vereinen einnehmen, wenn das ein Verein wünscht. Ich spreche dann meistens mit den Präsidenten.»

Dickerhof betont: «Wir sehen solche Vorfälle nicht gerne.» Es sei Aufgabe der Vereinsverantwortlichen, ihre «Schäflein» zur Ordnung aufzurufen: «Dazu gehört auch der Trainer.» Zum Glück passierten solche Vorfälle selten. Gegen Ende der Saison komme es manchmal vor, «aus Frust oder Freude». Dickerhof:

«Das Ganze ist auch eine Erziehungsfrage.»

2 Kommentare Kurt Franz Unternährer vor etwa 10 Stunden 3 Empfehlungen Egal wie, aber findet diese Leute und zieht sie zur Rechenschaft, d.h. den vollen Schaden müssen die vergüten, keine Geld da, dann im Wald abverdienen, alles andere bringt nichts! Zieht endlich die Schraube an, was soll die Verwahrlosung!?! 3 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen