FC Luzern verliert gegen St. Gallen und ärgert sich über VAR

Fussball Viel Unvermögen und VAR-Ärger stehen einem Sieg des FC Luzern im Weg Der FC Luzern spielt in St. Gallen 2:2 (1:1) – das Unentschieden ist zu wenig, Luzern hätte gewinnen müssen. Turi Bucher Jetzt kommentieren 19.02.2023, 21.50 Uhr

Totaler Frust im Team des FC Luzern nach dem 2:2 und einem spektakulären, ja verrückten Spiel am Sonntagnachmittag in St. Gallen: Einerseits konnte die Mannschaft von Trainer Mario Frick mehr als 70 Minuten in Überzahl spielen und hatte mehrere Torchancen, um das Spiel endgültig für sich zu entscheiden. Andererseits musste der FCL VAR-Entscheide, die zu Penaltys führten, erdulden – wie schon gegen die Young Boys, wie schon in Lugano. Diesmal, in St. Gallen, waren es sogar zwei Videokonsultationen, die zu Strafstössen gegen Luzern führten.

Mamady Diambou, Dejan Sorgic und Luca Jaquez verlassen enttäuscht das Spielfeld. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

«In drei Spielen hintereinander vier VAR-Penaltyentscheide gegen uns», schüttelte FCL-­Coach Frick nach dem Schlusspfiff den Kopf. «Ich glaube, das ist weltweit einmalig. Wir sind extrem frustriert.»

Frick kritisierte zum einen die Handsregel, mit der in der Fussballwelt wohl niemand glücklich ist. Sie führte in der 13. Minute zum 1:0 für die St. Galler, nachdem der Arm von Verteidiger Martin Frydek im Strafraum die Richtung des Balls verändert hatte und Jérémy Guille­menot den diktierten Elfmeter sicher verwertete. Frydek: «Ich weiss beim Verteidigen mittlerweile wirklich nicht mehr, wohin ich mit den Armen soll.» Frick: «Es war eine natürliche Bewegung, und nicht mal das ist mehr möglich.»

Frick haderte aber auch mit dem zweiten, durch VAR-Intervention erzwungenen Penaltyentscheid in der 79. Minute. Der Liechtensteiner schaute sich die umstrittene Szene unmittelbar nach dem Abpfiff an und kam zum Schluss: «Es ist ein Penalty, den man geben kann, aber nicht geben muss.» Das Videostudio hatte ein Foulspiel von Ismajl Beka entdeckt.

Der entscheidende Haken, dass der FC Luzern dieses Auswärtsspiel nicht gewinnen konnte, war aber nicht der durch Matej Maglica zum 2:2 verwertete Foulpenalty, sondern: die Ineffizienz, das Unvermögen, die sträfliche und schliesslich bestrafte «Verweigerung» des Verwertens von hochkarätigen Torchancen.

Die erste von mehreren frustrierenden Situationen für den FC Luzern:

St. Gallens Jeremy Guillemenot trifft per Penalty zum 1:0. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Vor dem zweiten VAR-Entscheid gegen die Frick-Elf hätte der FC Luzern nämlich längst 3:1 führen müssen. Weil FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi nach rund 20 Minuten den Ball mit der Hand gespielt und so den Sturmlauf von Thibault Klidjé gestoppt hatte, sah der Goalie die rote Karte. Luzern durfte mehr als 70 Minuten lang mit einem Mann mehr spielen.

Und was tat der FCL? Sofort war zu sehen und zu spüren, wie die Luzerner das Spiel zu dominieren begannen, sich im Angriff geschickt Freiräume erarbeiteten und schnell deutlich überlegen waren. Als es in der 32. Minute nach einem gefährlichen Schuss von Ardon Jashari Corner für den FCL gab, schoss der tschechische Verteidiger Martin Frydek in der Folge frech das 1:1.

Kurz nach Ablauf einer Stunde ging der FC Luzern 2:1 in Führung. Absolut verdient und logisch, denn das Frick-­Team hatte schon zuvor gute Tormöglichkeiten (46./49. Dorn; 50. Klidjé; 56. Schürpf). Pius Dorn hatte also in der 62. Minute von rechts in den Strafraum gepasst, dort stand Nicky Beloko ganz allein und konnte den Ball ungestört ins St.-Gallen-Tor befördern.

Mario Frick nach dem Spiel im Interview. Video: PilatusToday

Frick hatte in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mehr Effizienz und Kaltblütigkeit vor dem gegnerischen Tor gefordert. Seine Spieler taten nun aber das Gegenteil. Beloko hätte in der 64. Minute mit einem Lupfer beinahe das 3:1 ­erzielt; Dorn hatte es in der 72. Minute definitiv auf dem Fuss.

Nach St. Gallens 2:2-Ausgleich in Unterzahl wurde das Spiel noch einmal richtig turbulent. Beloko versuchte es in der Nachspielzeit nochmals mit einem Lobball; auch der folgende Corner hätte dem FCL fast noch das 3:2 eingetragen. Im Gegenzug hatte St. Gallen mit einem gefährlichen Freistoss auch noch die Siegchance.

«Es ärgert mich, dass wir nach dem 2:1 die St. Galler wieder stark gemacht haben, dass wir das Stadion aufgeweckt haben», sagte FCL-Trainer Frick und meinte damit die einheimischen Fans, die am Schluss «fast wie ein elfter Spieler spürbar waren» (St.-Gallen-Trainer Peter Zeidler).

Heute Vormittag müssen die FCL-Profis noch ein Regenerationstraining absolvieren. Dann dürfen sie an die Fasnacht. Ab Dienstag heisst der Plan: Heimsieg am Sonntag gegen die Grasshoppers – ohne Wenn und Aber diesmal, und wenn’s irgendwie geht auch ohne VAR.

Viele gute Tormöglichkeiten, rund 70 Minuten in Überzahl: Letztendlich ist es ein eher unbefriedigendes Ergebnis für den FCL. «Wir hatten gute Chancen, aber leider haben wir sie nicht genutzt. Am Schluss hätten wir den Sieg sicherlich verdient», sagte Captain Ardon Jashari nach dem Spiel.

Dass man in St. Gallen in einem Hexenkessel empfangen werde, darauf habe man sich vorbereitet. «Wir haben gewusst, was auf uns zukommt», so Jashari. Der Druck sei vorhanden gewesen – aber: «Wir wissen, wie St. Gallen spielt. Wir haben gut dagegengehalten. Mit der roten Karte kam uns das Spiel schliesslich entgegen», so der Youngster.

Die zwei Penaltys seien derweil «bitter». Es sei ärgerlich, dass man nicht mit drei Punkten heimgehen könne. «Da gibt es nicht viel zu diskutieren, der Schiri hat entschieden», so Jasha­ri.

Trotz allem zeigt er sich zuversichtlich: «Wenn wir die Spiele weiterhin so dominieren, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Bälle reingehen.» Man müsse nun einfach effizienter werden.

Ardon Jashari im Interview nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Geknickter präsentierte sich Luzerns 1:1-Torschütze Martin Frydek, der durch ein Handspiel allerdings auch den ersten Penalty des Spiels zu verantworten hatte. «Wir haben zwei Punkte verloren», so Frydek. Was zum Sieg gefehlt hatte, konnte Frydek nicht benennen. «Vielleicht war es das fehlende Glück», sagt er. Die Chancen betrachtend, hätte man in St. Gallen «drei oder vier Tore machen müssen».

Ob es trotz des fehlenden Sieges für die FCL-Spieler an die Fasnacht geht? «Ich weiss noch nicht, was ich machen werde», so Frydek nach Spielschluss. Sicherlich werde man am Montag das Spiel anschauen und analysieren. Und danach? «Vielleicht den Kopf ein bisschen abschalten, weg vom Fussball.»

Martin Frydeck im Interview nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Video: Tele 1

St. Gallen – Luzern 2:2 (1:1)

Kybunpark. – 17 126 Zuschauende. – SR San.

Tore: 13. Guillemenot (Handspenalty) 1:0.

32. Frydek (Meyer) 1:1. 62. Beloko (Dorn) 1:2. 79. Maglica (Foulpenalty) 2:2.

St. Gallen: Zigi; Vallci, Stergiou, Maglica, Kempter (67. Latte Lath); Görtler, Quintillà, Witzig (59. Schmidt); Dajaku (67. Akolo);

Geubbels (21. Watkowiak), Guillemenot (67. Ndombasi).

Luzern: Loretz; Dräger (80. Diambou), Simani, Beka, Frydek; Dorn, Jashari, Beloko; Meyer; Schürpf, Klidje (63. Sorgic).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Nuhu, Schubert und von Moos (alle verletzt). Luzern ohne Müller, Abubakar, Burch, Chader, Vasic (alle verletzt) und Campo (krank). 20. Platzverweis Zigi (Hands). Verwarnungen:

13. Frydek (Hands), 45. Jashari (Foul), 54. Schürpf (Foul), 57. Dajaku (Reklamieren).