Neues Luzerner Theater «Unhaltbar»: Luzerner Architekt widerspricht der Kritik am Wettbewerbsverfahren Denkmalpfleger Ueli Habegger hat in einem Interview mit unserer Zeitung das Verfahren zum Luzerner Theater scharf kritisiert. Architekt Dieter Geissbühler widerspricht dieser Kritik mit klaren Worten. Dieter Geissbühler* 09.02.2023

Grundsätzlich liefert der ehemalige Denkmalpfleger Ueli Habegger im Interview mit dieser Zeitung zum Luzerner Theater eine klare Positionierung innerhalb einer nachvollziehbaren Argumentation. Allerdings können darin einige massgebende Aussagen vor allem zum Prozess nicht unwidersprochen bleiben.

So stellen sich die Architekten Ilg und Santer das neue Luzerner Theater vor. Visualisierung: PD

Die Entscheidungsfindung innerhalb eines Wettbewerbes ist eine äusserst komplexe und wurde im vorliegenden Fall durch ein grosses Gremium mit hohem Sachverstand und grosser Methodenkompetenz nach langwierigen Auseinandersetzungen geführt. Dies nennt sich dann in Anlehnung an Jürgen Habermas «diskursive Vernunft», die relevante Methode zur Etablierung einer vernünftigen Entscheidung.

Die Jury hat die relevanten Kritikpunkte, die es zu überarbeiten gilt, nachvollziehbar im Wettbewerbsbericht formuliert. In diesem wird einmal mehr auch auf die Dimension Bezug genommen. Die meisten Projekte sowohl der ersten wie der zweiten Phase haben aufgezeigt, dass das Volumen nicht «massiv» zu gross ist. Es ist also grundsätzlich festzuhalten, dass wir nicht von einer umfassenden Neuprogrammierung mit deutlich kleineren Dimensionen ausgehen sollten. Auch diese Klärungen hat der gesamte Prozess, neben dem Festhalten am Standort, mit sich gebracht.

Dieser innerstädtische Ort lässt unterschiedliche städtebauliche Haltungen zu. Es ist die Aufgabe einer Jury, eine umfassende Abwägung der relevanten Aspekte vorzunehmen. Dabei entstehen in Bezug auf einzelne Teilaspekte unterschiedliche Wertungen.

Der Hinweis, dass es hinsichtlich Verfahrensfragen beim Wettbewerb angebracht gewesen wäre, die Rahmenbedingungen bezüglich Abriss oder Neubau im Vorfeld zu klären, ist schwer nachvollziehbar. Der Wettbewerb war gerade das Instrument, das die Abwägung bestimmt hat und auch Erkenntnisse geliefert hat, damit das Projekt nach dem Wettbewerb noch massgebend geschärft werden kann.

Unhaltbar ist auch die Aussage, dass in einem solchen Verfahren die politische Ausgangslage nicht miteinzubeziehen sei. Die politische Dimension ist Teil unseres gesellschaftlichen Diskurses. In einem Architekturwettbewerb, zumal bei einem Projekt dieser öffentlichen Bedeutung, ist eine umfassende Abwägung notwendig. Dabei einzelne gesellschaftlich relevante Positionen auszuschliessen, wäre nicht nur falsch, sondern fatal.

Der Entwurf polarisiert die Bevölkerung. Im Bild zwei Besucherinnen der Ausstellung in der Kornschütte. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 15. Dezember 2022)

Und dann wäre da noch eine juristische Einschätzung, für Ueli Habegger möglicherweise ja auch nicht Teil einer fachkompetenten Jurierung – gesetzt den Fall, die Jury hätte einen kompletten Neubau als richtige Lösung ausgewählt. Dies hätte dann wohl im juristischen Nachspiel in einer Entscheidung vor dem Bundesgericht gemündet. Dort wäre vonseiten der Trägerschaft eine Argumentation notwendig geworden, innerhalb derer die Erkenntnisse und der Prozess der Abwägung durch den Wettbewerb der Position des ENHK-Gutachtens hätten gegenübergestellt werden müssen. Für die Bundesrichter haben diese Gutachten einen richtungsweisenden Charakter, denn sie begutachten Interessen, die von nationaler Bedeutung sind. Demgegenüber wäre das Theater wohl maximal von regionaler Bedeutung, in der juristischen Abwägung damit wohl chancenlos. Nur das gesamte Verfahren inklusive Wettbewerb hätte allenfalls die ansonsten klare Gewichtung beeinflussen können.

Und noch ein Punkt in der Argumentation von Ueli Habegger, der irritiert. Da wird der Einsitz eines Juroren im Preisgericht missbilligt, der an der Testplanung teilgenommen hat. Dieser sei voreingenommen. Eine unhaltbare Auslegung; es wäre fachlich nicht nachvollziehbar gewesen, wäre das in der Testplanung aufgebaute Wissen bei der Beurteilung nicht miteinbezogen worden. Die Testplanung ist die erste Phase im Prozess der Abwägung, bei dem die persönliche Positionierung – wenn überhaupt – eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Vielmehr wird aus der Gegenüberstellung divergierender Positionen der Rahmen für die Projektierung im Wettbewerb festgelegt, dort, wo dann die Positionierung der Projektverfasser gefragt ist. Diese Positionen sind zentral in der Jurierung des nachfolgenden Wettbewerbs.

Grundsätzlich sei zudem die Frage erlaubt: Welches andere Verfahren hätte eine fundiertere Abwägung einer hochkomplexen Materie wie dem Bauen generell und einer solch herausfordernden Aufgabe eines Theaters mitten im Stadtkörper bewerkstelligen können? Dazu haben die vielen Wettbewerbsteilnehmer einen gewichtigen Beitrag geliefert und es ist eine Geringschätzung, dies kleinzureden. So ist die zitierte «opportunistische Anbiederung» eine Verunglimpfung dieses wertvollen Prozesses. Es ist Aufgabe eines Beurteilungsgremiums, einen Konsens zu finden. Das wurde im vorliegenden Fall mit der notwendigen Sorgfalt gemacht.

Darüber hinaus lese ich die Position von Ueli Habegger aber vor allem als Aufforderung, am Diskurs zur weiteren Entwicklung des Theaterprojektes aktiv teilzunehmen. Dies für alle, die ein Theater für Luzern als wichtige öffentliche Institution verstehen und die auch den Standort als geeignet respektive für das städtische Leben als wichtig erachten.

* Der Architekt Dieter Geissbühler schreibt für diese Zeitung regelmässig Kolumnen in seiner Funktion als Dozent der Hochschule Luzern. Den hier vorliegenden Beitrag hat er als Privatperson verfasst.

