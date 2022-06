Kolumne Stadtentwicklung: Die neue Rolle der Architektur

Gastkolumne «Stadtentwicklung» Die neue Rolle der Architektur – und was der Durchgangsbahnhof damit zu tun hat Die Planung und der Bau der Neustadt war eine Parforceleistung. Der Durchgangsbahnhof Luzern böte die einmalige Chance, erneut mit einem Grossprojekt die Herausforderungen der Zeit anzunehmen. Dieter Geissbühler 03.06.2022, 20.14 Uhr

Fast täglich lesen wir von neuen ressourcenschonenden Lösungen am Bau; von der Erhöhung eines Staudammes um acht Meter, von vertikaler Kräuterzucht oder etwa von saisonalen Speichern, wie sie Forschende an der Hochschule Luzern entwickeln. Kein Zweifel, wir brauchen die ganze Palette an Beiträgen im Kampf gegen die Klimakrise. Und wir brauchen etwas noch Grundsätzlicheres:

Ein anderes Verständnis der Erde und unserer Rolle darin.

Der niederländische Architekt Thomas Rau ist langjähriger Vordenker der «Circular Economy». Seiner Meinung nach ist «Nachhaltigkeit» nur eine Optimierung des existierenden Systems und reicht nicht aus, um die anstehenden Probleme zu lösen. Er postuliert stattdessen Zirkularität: Diese Haltung sieht die Erde als geschlossenes System, in dem alles limitiert ist und darum alle Teile gleich wichtig sind.

Für die Architektur bedeutet dies dreierlei: Der wünschenswerte Idealfall ist es, dass wir ein Gebäude möglichst lange im Grundsatz unverändert nützen können. Da sich die Bedürfnisse der Nutzenden aber auf – meist nicht vorhersehbare Weise – über die Jahrzehnte hin verändern, müssen Strukturen adaptierbar sein. Und schliesslich: Die verwendeten Rohstoffe sollen wiederverwertet werden können, wenn ein Gebäude eines Tages doch abgebrochen werden muss.

Weniger bauen ist mehr

Diese Haltung stellt das bestehende Geschäftsmodell radikal in Frage: In diesem bedeutet Erfolg für Architektinnen und Architekten, viel bauen zu können. In der Zukunft müsste sich Erfolg jedoch daran messen, dass möglichst wenig gebaut werden muss. Es geht darum, den kleinstmöglichen Eingriff zu finden, völlig entgegengesetzt zu der heute vorherrschenden Geschäftsidee, dass einzig das Kosten-Nutzen-Verhältnis massgebend sei und ansonsten: je grösser umso besser.

Für die Architektinnen und Architekten kann dann meist nicht mehr die gute Form die Ausgangslage der entwerferischen Tätigkeit sein, sondern diese resultiert aus den Gegebenheiten jeder einzelnen Aufgabe: der Wertschätzung des Bestandes als zentralem Ausgangspunkt, der Analyse der konkreten Aufgabenstellung, der Verfügbarkeit existierender Bauteile, dem ressourcenschonenden Einsatz neuer Materialien, einer umfassenden Lebenszyklusbetrachtung und auch einer guten räumlichen Disposition, denn diese verlängert die Lebensdauer eines Bauwerkes massgebend.

Und, ja, das sind eigentlich genau die Aspekte, die ein baukulturelles Verständnis prägen, das sich dem Spannungsfeld der eigenen Geschichte und der möglichen Zukunft annimmt. Und, ja, dieses Denken muss an unseren Hochschulen gelehrt werden, dort wo nicht das Bestehen am Markt oberstes Gut sein darf.

So könnte der Durchgangsbahnhof aussehen. Wird er ein Wurf wie einst die Neustadt? Visualisierung: SBB

Und, ja, der Durchgangsbahnof Luzern ist ein Musterprojekt, das die einmalige Chance böte, unsere Planungs- und Bauprozesse in diesem Sinne neu zu denken. Das heisst sich bewusst diesen Herausforderungen anzunehmen und nicht zuzuwarten, bis die Projekte dann nach gängigen Mustern auf der Basis eines konsensgetrimmten Masterplans von den meistbietenden Investoren entwickelt werden. Dann müssten wir nicht jetzt schon die öde politische Diskussion um die Anzahl Parkplätze führen, sondern könnten erst einmal versuchen, die übergeordneten Grundsätze festzulegen. Denn wenn wir zum Beispiel den Ressourcenverbrauch wirklich ernst nehmen, dann sollte die Einsicht langsam Fuss fassen, dass unterirdische Parkierungsanlagen kaum mehr zukunftsfähig sein dürften.

Und wenn wir uns hier in Luzern so einbringen würden, dann könnte es ja sein, dass in Bern unser Ansinnen als eine ernsthafte Vision wahrgenommen würde. Hier muss die Wirtschaft, die Hochschule und die Stadt zusammenstehen, dann könnte in Luzern tatsächlich nochmals ein Wurf wie die Planung und der Bau der Neustadt gelingen.

Dieter Geissbühler ist Co-Leiter CAS Baukultur an der Hochschule Luzern.