Gastkolumne Stadtentwicklung Solarenergie versus Denkmalschutz: Die Krux mit der Sonne Die Diskussion um die Solarziegel auf dem Dach der Villa Musegg zeigt: Es braucht für die Zukunft klare Vorgaben für den Umgang mit Solaranlagen auf geschützten Bauten. Dieter Geissbühler* 05.03.2023, 22.11 Uhr

Dieter Geissbühler. Bild: PD

Die Ablehnung des Kredites für die Sanierung der Villa auf Musegg durch das städtische Parlament von Luzern hat mindestens lokal ziemlich Wellen geschlagen. Eine wichtige Rolle haben dabei Solarziegel gespielt, deren Einsatz die Stadt als Eigentümerin wünschte. Die Auseinandersetzung war symptomatisch für die aktuelle Diskussion des Themas Photovoltaikflächen auf Gebäuden und die mögliche Beeinträchtigung der gestalterischen Qualität des Gebauten. Denn klar ist: Wir brauchen mehr Energie aus erneuerbaren Quellen. Aber klar ist auch: Wir haben als Kollektiv gewisse Ansprüche, zum Beispiel an ästhetische Qualitäten.

Auf dem Dach der Villa auf Musegg sollten Solarziegel installiert werden. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Dezember 2022)

Ich suche auf dem Luftbild der Altstadt von Luzern diese Villa, die mit ihren ziemlich kleinteiligen Dachflächen direkt vor der Museggmauer liegt. Dann suche ich das Gebäude im kantonalen Denkmalverzeichnis und Bauinventar, dem massgebenden Instrument für denkmalpflegerische Anliegen. Dort ist das Gebäude rot markiert, womit ein hohes Schutzanliegen als öffentliches Interesse festgelegt wird. Ich nehme noch das Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz zur Hand und stelle fest: Viel höher kann der Schutzstatus eines Gebäudes und Ensembles gar nicht sein. Damit ist klar, dass die Denkmalpflege entgegen der polemischen Äusserungen gewisser Parlamentarier nicht Erpressungsversuche unternommen hat, sondern dass sie einfach die ihr gesetzlich anvertraute Arbeit pflichtbewusst und fachlich korrekt ausgeführt hat.

Ich schweife auf der Karte noch etwas über die Dachlandschaft der Altstadt von Luzern und stelle fest, da gibt es riesige Flächen von Dächern, die im Grundsatz nicht in die sonst strukturell mittelalterliche Dachstruktur hineinpassen und auch andere Dacheindeckungen aufweisen und die kaum mit PV-Flächen belegt sind. Wieso schaffen wir es nicht, diese grossen, nicht geschützten Flächen nun schnell für die Energiegewinnung zu nutzen und diskutieren stattdessen über die relativ geringe Menge Energie, die eine denkmalgeschützte Villa liefern könnte? Ein entscheidender Punkt dürfte sein, dass diese Gebäude nicht der öffentlichen Hand gehören.

Natürlich ist der Wunsch nachvollziehbar, in Sachen Stromversorgung zunächst mal an das eigene Gebäude zu denken. Aber das Gesamtsystem unserer Stromversorgung als zentrales Netz der Energieverteilung muss einiges mehr an Ansprüchen erfüllen können als die Versorgung einzelner Häuser. Zentral ist dabei die Notwendigkeit, die zeitliche Differenz zwischen Energiegewinnung und Energieverbrauch auszugleichen und damit die ganz grosse zukünftige Herausforderung, funktionierende Speicherkapazitäten, aufzubauen.

Da lohnt sich wieder einmal ein Blick in die Geschichte. Gerade solche Aufgaben infrastruktureller Grundversorgung wurden früher und werden teilweise auch noch heute durch Korporationen abgedeckt. In diesen nehmen die Grundeigentümer ihre «Verantwortung» gegenüber dem Gemeinwesen wahr. Diese Strukturen sind aus meiner Sicht wieder auszubauen, dann wären gezielt und auch effizient die aktuellen Herausforderungen lösbar.

Wenn es um den Schutz von Gebäuden geht, so könnte eine einfache Grundregel Klarheit schaffen: Bei hohem Schutzstatus ist im Grundsatz auf Fotovoltaikanlagen zu verzichten. In der Stadt Luzern wäre das wohl die Ortsbildschutzzone A. Bei reduziertem Schutzstatus sind diese Anlagen aber unbedingt einzufordern, und nur in Ausnahmefällen kann darauf verzichtet werden. In jedem Fall ist aber eine gestalterisch qualitätsvolle Umsetzung Bedingung und muss wie andere gesetzliche Bestimmungen eingefordert werden. Und schliesslich wird unser künftiges Bauen diesen Aspekt als gestalterische Qualität in sich aufnehmen, wie schon so viel neue Errungenschaften zum ästhetischen Wert werden konnten.