Gastronomie An der Luzerner Theaterstrasse soll es künftig Kebab für Gourmets geben In der Regel wird Kebab als «Fast Food» konsumiert. Im geplanten Restaurant Abi‘s Oriental Slowfood soll das anders sein. 27.07.2022, 16.57 Uhr

Beim Lokal an der Theaterstrasse 13 in Luzern steht ein Umbau an. Wo sich früher ein Bekleidungsgeschäft für Umstands- und Kindermode sowie ein Steinmetzbetrieb befanden, ist nun ein Restaurant geplant. Die künftigen Betreiber Onur und Mehmet Baser haben dafür ein Baugesuch bei der Stadt Luzern eingereicht, das liegt derzeit öffentlich auf.

Dieses Lokal an der Theaterstrasse 13 soll umgebaut werden. Bild: std (Luzern, 26. Juli 2022)

In «Abi‘s Oriental Slowfood» sollen hochwertige Kebabs angeboten werden, wie dem Baugesuch zu entnehmen ist. So heisst es darin: «Mein Wunsch ist es, einen Kebab anzubieten, welcher vom Brot bis zu Sauce aus regionalen Produkten besteht.» Vorbild ist die gehobene Zürcher Kebab-Kette Ayverdis, die unter anderem Kebab mit Trüffel oder Edelfleisch vom Wagyu-Rind anbietet. Man sei «zum Schluss gekommen, dass dieses Konzept sicherlich auch in Luzern Gäste anzieht», ist dem Betriebskonzept zu entnehmen.

50 Innen- und 16 Aussenplätze

Gestaltet wird das Restaurant vom Büro Vonmatt Architektur. Vorgesehen sind rund 50 Sitzplätze im Innenbereich und deren 16 im Aussenbereich. Die Wände sollen innen teils mit Holzwerkstoff verkleidet, teils mit Wandfliesen bestückt werden. «Das Mobiliar kommt in einem zeitgemässen Look daher und soll ansprechend für jeden Gast sein», heisst es weiter im Projektbeschrieb. «Eine einladende, freundliche Atmosphäre wird angestrebt.» Der Aussenbereich werde «der begrenzten Fläche entsprechend möglichst effizient ausgenutzt». So würden unter anderem fest installierte Holzsitzbänke entlang der bestehenden Mauer gesetzt. Bei der Aussenbeleuchtung richte man sich nach dem Beleuchtungskonzept «Plan Lumière» der Stadt Luzern.

Geplant sind folgende Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 23 Uhr, Freitag bis Samstag 9 bis 24 Uhr, Sonntag Ruhetag. (std)