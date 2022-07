Gastronomie Aus «Kafi Babette» wird «Café Tacuba» – das Lokal in der Stadt Luzern hat neue Pächter Kaffee steht weiterhin im Zentrum an der Hirschmattstrasse 36 in Luzern: Wieso die Geschichte vom «Kafi Babette» zu Ende geht und was die neuen Pächter mit dem Lokal in der Neustadt vorhaben. Janick Wetterwald Jetzt kommentieren 21.07.2022, 11.00 Uhr

Wehmut, Erleichterung, neuer Elan – diese drei Gemütszustände dominieren das Gespräch mit Raphael Bättig, Stefan Kohler und Nikolaj Staub. Bättig und Kohler stehen zusammen mit Thomas Oberlin noch bis am Samstag für das «Kafi Babette». Staub steht für das «Café Tacuba» und somit für den neuen Elan an der Hirschmattstrasse 36 in der Luzerner Neustadt.

Das «Babette» mit den Gründern Stefan Kohler, Raphael Bättig und Thomas Oberlin (v.l.) ist Geschichte. Nikolaj Staub (2. v. r.) und Diego Steiger (rechts) vom «Café Tacuba» übernehmen das Lokal. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2022)

Wehmut

Das Babette ist also Geschichte. Man merkt es den Gründern an: Das Ende, es schmerzt auch ein wenig. Seit der Idee sind fünf intensive und spannende Jahre vergangen. Mit viel Herzblut und Liebe zum Detail haben sie, wie es Bättig sagt, «etwas Einmaliges» umgesetzt.

Klar kommt das Wort Corona im Rückblick vor. Das Lokal musste wenige Tage nach der Eröffnung Ende 2020 wieder schliessen und öffnete danach lange Zeit nur unter den behördlichen Auflagen. Bättig betont aber: «Wir wussten um das Risiko und haben uns auch schnell damit abgefunden. Die letzten Monate liefen unter normalen Bedingungen und waren super.»

Sein Freund und Geschäftspartner Kohler ergänzt:

«Wir blicken auch auf viele tolle Erlebnisse und Feste zurück. Unsere Kunden war stets positiv, treu und sehr solidarisch.»

Bättig bringt ein Beispiel: «Während den coronabedingten Einschränkungen nahmen die Gäste trotz garstigem Wetter auf der Terrasse platz oder warteten auf der Strasse auf ihren Kaffee.»

Das ganze Team sei der Kundschaft sowie den Partnern sehr dankbar für die gemeinsame Zeit. Am Freitagabend, 22. Juli, soll das Babette nochmals gefeiert werden. Am folgenden Samstag ist das Kafi dann zum letzten Mal unter diesem Namen zum Brunch geöffnet. Die noch bestehenden Gutscheine sind auch im zukünftigen «Café Tacuba» gültig.

Erleichterung

Was war der Hauptgrund für den Verkauf? Insgesamt zerrte die Situation und das regelmässige reagieren statt agieren an der Energie. Zusätzlich mussten Kohler und Oberlin, die sich eigentlich voll auf das Babette konzentrieren wollten, wegen Corona doch ein zweites Standbein suchen.

Das Trio stand zu Beginn 2022 vor der Entscheidung:

«Geben wir nochmals alles für das Kafi und somit das zweite Standbein wieder auf, oder braucht es neuen Elan?»

Es kristallisierte sich heraus, dass es neuen Elan braucht. Es war für die Babette-Inhaber von Anfang an klar, dass der Wert und der Flair des Lokals beibehalten werden sollen. Daran scheiterten die meisten Verhandlungen für einen Verkauf. Ein Interessent allerdings passte zu den Vorstellungen: Das «Café Tacuba» vertreten durch Nikolaj Staub.

Der Tacuba-Mitinhaber sagt: «In den Gesprächen merkten wir, dass wir in die gleiche Richtung denken. Der Verkauf ging dann schnell über die Bühne.» Die abtretenden Babette-Gastronomen wirken im Gespräch erleichtert über die gefundene Nachfolge und wissen, dass das Lokal in «guten neuen Händen» ist.

Nikolaj Staub (links) und sein Geschäftspartner Diego Steiger wollen den den Tacuba-Vibe ins Stadtzentrum bringen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2022)

So wird also aus dem «Kafi Babette» das «Café Tacuba». Neben dem Standort an der Eichwaldstrasse beim Freigleis, entsteht die zweite eigenständige Tacuba-Filiale. Staub betont: «Ein Lokal an so zentraler Lage öffnet und ganz neue Türen. Wir wollen darum an gewissen Tagen auch am Abend öffnen.»

Neuer Elan

Diese neue Chance geht das Tacuba-Team, im Vergleich zum Standort etwas ausserhalb der Stadt, mit einem erweiterten Konzept an. Staub erläutert: «Es gibt natürlich unsere Spezialitäten-Kaffees, dazu Gebäck und Snacks für den kleinen Hunger – beispielsweise Tostadas.» Zusätzlich sollen Barista-Kurse direkt im extra dafür eingerichteten Coffee-Corner stattfinden. Zum kleinen und lokalen Wein- und Biersortiment kann am Abend auch ein Apéroplättli bestellt werden.

Wichtig ist für Staub: «Unsere Tacuba-Werte leben wir auch im Stadtzentrum.»Es geht dabei um Nachhaltigkeit oder auch Transparenz. Er führt aus:

«Bei uns gibt's auch viele persönliche Gespräche und Einblicke. Das Verhältnis zu den Kunden soll eng sein.»

Neben Barista Diego Steiner treffen die Gäste natürlich auch das in der Kaffee-Szene bekannte Gesicht von Tacuba-Mitgründer Manolo Gonzalez zukünftig an der Hirschmattstrasse an.

Staub (links) und Steiger (rechts) können, wie schon das Babette-Team, auf die Unterstützung von Nadja Häfliger zählen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2022)

Zudem ist Nadja Häfliger vom ehemaligen Babette-Team weiterhin in der operativen Leitung tätig und hilft im Café mit. Das «Tacuba» übernimmt auch weitere Arbeitskräfte aus dem Freelancer-Pool vom «Babette».

Die offizielle Eröffnungsfeier vom «Café Tacuba» an der Hirschmattstrasse 36 findet am 7. August ab 10 Uhr statt. Bis dahin bleibt das Lokal ab dem 24. Juli für zwei Wochen geschlossen.

Öffnungszeiten Café Tacuba ab dem 8. August: Montag bis Mittwoch: 7.30 bis 18 Uhr; Donnerstag: 7.30 bis 23 Uhr; Freitag und Samstag: 7.30 bis 0.30 Uhr; Sonntag: 10 bis 17 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen