Gastronomie Diese Buvetten in und um die Stadt Luzern sorgen für Ferienstimmung Wer den Sommer zu Hause verbringt, muss nicht auf Geselligkeit und Genuss unter freiem Himmel verzichten – sei es bei etablierten oder an einer der neuen Sommerbars.

An sonnigen Tagen und lauen Sommerabenden geniessen viele Menschen ihre Zeit im Freien – und sind dankbar für ein gastronomisches Angebot. Dazu zählen bei den meisten aufgeführten Buvetten Speisen und Getränke von lokalen Produzenten. Darunter finden sich auch vegetarische, mancherorts vegane Gerichte.

Diese Sommerbars in der Stadt Luzern, Kriens und Horw locken:

Was bieten die einzelnen Buvetten an und wie ist es ihnen bisher ergangen?

Zentral und direkt am See gelegen: die «Volière» auf dem Inseli. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2022)

In Bahnhofsnähe auf dem Inseli mit Kiesplatz und Wiese direkt am Vierwaldstättersee liegt die «Volière». Sie wird von Radio 3Fach betrieben. Die Einnahmen aus dem Betrieb fliessen in die Tätigkeiten des Jugend- und Kulturradios.

«Diese Saison hat sehr steil gestartet, von null auf hundert», sagt Wirtin Bettina Glättli. Bereits im April habe es viele sonnige Tage gegeben und gleichzeitig seien neue Mitarbeitende eingearbeitet worden. Glättli führt das 20-köpfige Team zusammen mit ihrer Stellvertreterin Sari Furrer. Geeignete Leute zu finden, sei kein Problem gewesen. Viele im Team sind Studierende und arbeiten in Teilzeit.

«Die Gastronomie blüht», sagt die Wirtin. «Die Leute wollen wieder rausgehen und sich treffen, etwa zum Feierabend.» Gefragt sind vor allem Apérogetränke wie der Hugo oder Aperol Spritz. «Aber auch das klassische Bier kommt nie aus der Mode», so Glättli.

Werktags verkauft das «Volière»-Team am Mittag zudem bis zu 80 Menus. Produziert und geliefert werden diese von «MeinRad». Die Wirtin sagt:

«Unsere Gäste schätzen das vegane Angebot und auch ausgewählte Getränke lokaler Produzenten wie etwa den Kaffee oder Wein.»

Volière Standort: Inseliquai, 6005 Luzern

Inseliquai, 6005 Luzern Öffnungszeiten: bei trockener Witterung jeweils Montag bis Donnerstag 11.30 bis 24 Uhr, Freitag 11.30 bis 1 Uhr, Samstag 11 bis 1 Uhr, Sonntag 11 bis 24 Uhr

bei trockener Witterung jeweils Montag bis Donnerstag 11.30 bis 24 Uhr, Freitag 11.30 bis 1 Uhr, Samstag 11 bis 1 Uhr, Sonntag 11 bis 24 Uhr Saison: bis 17. September 2022

bis 17. September 2022 Spezialität: Montag bis Freitag vegetarisches und veganes Mittagsmenu, lokale und regionale Getränke, Veranstaltungen und Konzerte

Montag bis Freitag vegetarisches und veganes Mittagsmenu, lokale und regionale Getränke, Veranstaltungen und Konzerte Kontakt: Infos (Mittagsmenu) auf der Website, via Facebook oder Instagram

Die Buvette im Inselipark liegt ebenfalls nahe dem Bahnhof und am See. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2022)

«Dieser Sommer läuft bisher sehr gut», sagt der langjährige Betreiber der Buvette im Inselipark Konrad Weber. Einzig der Schnee zum Saisonstart im April habe die Stimmung kurzzeitig ein wenig gedämpft. «Jetzt sind die Leute aber wieder da. Und es sind auch häufig Touristen anzutreffen, die hier Zeit verbringen.»

Besonders gefragt sind auch hier Apéro-Getränke, allen voran Aperol Spritz. Mittagsmenus werden pro Tag durchschnittlich 15 bis 20 verkauft. Das schwanke aber sehr, so Weber. «Manchmal ist es für ein warmes Mittagsmenu zu heiss.»

Den Fachkräftemangel in der Gastronomie habe er nicht so ausgeprägt zu spüren bekommen. «Wir sind ein reiner Barbetrieb und es ist für uns wohl einfacher, Leute zu finden oder einzuarbeiten als beispielsweise für ein Restaurant mit Tellerservice.» Das Buvette-Team besteht aus rund 25 Mitarbeitenden in unterschiedlichsten Pensen.

Einer Veranstaltung blickt Konrad Weber besonders gespannt entgegen:

«Ich freue mich auf die Übertragung des Eröffnungskonzertes des Lucerne Festival. Es ist grossartig, dass das wieder ohne Einschränkungen als öffentlicher Livestream hier auf dem Inseli mitverfolgt werden kann.»

Das Eröffnungskonzert des Lucerne Festival findet am 12. August 2022 statt.

Buvette im Inselipark Standort: Inselipark, 6005 Luzern

Inselipark, 6005 Luzern Öffnungszeiten: bei trockener Witterung Sonntag bis Donnerstag von 11.30 bis maximal 24 Uhr, Freitag und Samstag 11.30 bis maximal 1 Uhr

bei trockener Witterung Sonntag bis Donnerstag von 11.30 bis maximal 24 Uhr, Freitag und Samstag 11.30 bis maximal 1 Uhr Saison: bis 17. September 2022

bis 17. September 2022 Spezialität: klassische Apéro-Getränke, mittags von Montag bis Freitag Pasta von Pastarazzi, Samstag Sushi, Sonntag Grill mit Buvette-Spezial-Wurst, Veranstaltungen/Konzerte

klassische Apéro-Getränke, mittags von Montag bis Freitag Pasta von Pastarazzi, Samstag Sushi, Sonntag Grill mit Buvette-Spezial-Wurst, Veranstaltungen/Konzerte Kontakt: Infos zu Mittagsmenu und Veranstaltungen auf Facebook

Die Strandleben-Buvette liegt am Strand der Luzerner Ufschötti – zum Verweilen laden unter anderem Liegestühle ein. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 06. April 2022)

Diese Bar liegt direkt am Strand auf der Luzerner Ufschötti. «Zum Start der Saison im April gab es Schnee», erinnert sich Mitinhaber Fabian von Holzen. Danach spielte das Wetter aber mit. «Bis jetzt haben wir um die 1000 Würste verkauft», so der Geschäftsführer. Die Würste für den Hotdog werden nach dem Rezept eines «Strandleben»-Mitarbeiters eigens für die Buvette produziert. Von Holzen erläutert:

«Der ‹Berlin Dog› mit Käse und Berliner Currysauce ist beliebt, weiter bieten wir den ‹Chipotle Bean Dog› mit Speck, Zwiebeln, weissen Bohnen, Mais und Chipotle-Mayo an.»

Besonders gefragte Getränke waren bisher Aperol Spritz und Mojito.

Neben dem Wirt selber sind ein fester Mitarbeiter und fünf Mitarbeitende im Stundenlohn für die Bar im Einsatz. «Ganz einfach ist die Personalsituation nicht, da wir natürlich keine Ganzjahresanstellung bieten können», sagt von Holzen. Es gehe auch in diesem ersten Sommer darum, herauszufinden, wie viele Leute es für die Buvette brauche. «Meine Arbeitstage sind schon oft lang, 14 Stunden sind keine Seltenheit», erzählt er. Die Buvettegäste nimmt er als entspannte und friedliche Ufschötti-Besucherinnen und Besucher wahr.

Eine Herausforderung ist die Logistik. «Wir haben direkt im Wagen kaum Lagerplatz. Wenn einer von uns Nachschub holt, ist er mindestens 15 Minuten weg. An einem Spitzentag ist das eine lange Zeit und liegt kaum drin.» Da gelte es, gescheit vorauszuplanen.

Strandleben Standort: Alpenquai, 6005 Luzern

Alpenquai, 6005 Luzern Öffnungszeiten: bei trockener Witterung täglich ab 11 (plua/minua 30 Minuten) bis maximal 24 Uhr

bei trockener Witterung täglich ab 11 (plua/minua 30 Minuten) bis maximal 24 Uhr Saison: bis 30. September 2022

bis 30. September 2022 Spezialität: Hotdogs mit eigens für die Strandbar produzierten Würsten, Fischbrötchen mit Fisch aus der Region, Krabbenbrötchen, Bier kleiner regionaler Brauereien, Piña colada nach karibischem Rezept

Hotdogs mit eigens für die Strandbar produzierten Würsten, Fischbrötchen mit Fisch aus der Region, Krabbenbrötchen, Bier kleiner regionaler Brauereien, Piña colada nach karibischem Rezept Kontakt: Infos auf der Website, via Facebook oder Instagram

Beim Ufschötti-Kiosk beim Bootshafen am Alpenquai finden Flaneure und Flaneusen Festbänke, Snacks und Getränke. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 13. Juli 2022)

Der Ufschötti-Kiosk liegt beim Bootshafen am Alpenquai in Luzern. «Das wird mein Jahr», sagt der Betreiber Pascal Piccand und lacht. Es ist seine vierte Saison als Betriebsleiter. Nach einem ordentlichen Start 2019 kam 2020 Corona mit reduzierten Öffnungszeiten und im Juli 2021 das Hochwasser. Ans Aufhören habe er trotzdem nie gedacht.

«Seit Corona sind viele Leute gut ausgerüstet mit Kühlboxen, Handwägeli und Einweggrill. Mein Vorteil ist: Glace und Pommes lassen sich schlecht mitnehmen», sagt der Buvettebetreiber.

«Die Spiessli mit Pommes und scharfer Sauce sind denn auch der Renner, ebenso beliebt ist Glace.»

Werktags gibt es beim Kiosk jeweils ein einfaches Mittagsmenu wie beispielsweise Wurstsalat, Ghackets mit Hörnli oder Spaghetti. An einem sonnigen Tag verkauft der Kiosk über 50 Portionen Essen, seien es Chicken-Nuggets, Pommes oder Menus. «An einem schlechten Tag sind es manchmal aber auch nur vier oder fünf», so Piccand.

Im Kiosk arbeiten nebst dem Betriebsleiter zwei Festangestellte und eine Aushilfe für das Mittagsgeschäft. Piccand selber ist an jedem geöffneten Tag vor Ort. «Mitarbeitende zu finden, war zunächst schwierig. Die Leute für das aktuelle Team habe ich durch ehemalige Mitarbeitende sowie über meine Verwandtschaft gefunden», erklärt Piccand.

Ufschötti-Kiosk Standort: Alpenquai 25, 6005 Luzern

Alpenquai 25, 6005 Luzern Öffnungszeiten: bei trockener Witterung täglich von 10 bis 22 Uhr

bei trockener Witterung täglich von 10 bis 22 Uhr Saison: bis Mitte September

bis Mitte September Spezialität: Spiessli mit Pommes und scharfer Sauce, Glace, Montag bis Freitag einfaches Mittagsmenu

Die Buvette Nordpol am Reusszopf lässt sich einfach per Velo, zu Fuss oder auch als Reussschwimmer erreichen. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 2. August 2018)

Die Sommerbar Nordpol liegt zwischen Veloweg und Reussufer in Richtung Littau/Reussbühl und ist mit Spielplatz und Grillstellen ausgestattet. Hier treffen sich Reussschwimmerinnen, Familien mit Kinderwagen und Veloanhänger, Studierende sowie Freunde zum Feierabendbier. Demnächst entsteht ein zusätzlicher Veloabstellplatz.

«Ich bin gespannt, wie dieser Sommer wird», sagt Geschäftsleiter Lukas Z'berg. 2020 lief die Buvette auf Hochbetrieb, da viele Menschen aufgrund der Coronaeinschränkungen ihre Ferien zu Hause statt im Ausland verbrachten. 2021 war ein regnerischer Sommer und der Reusszopf und mit ihm die Buvette wurden beim Hochwasser im Juli in Mitleidenschaft gezogen. Diesen Sommer spielte das Wetter bisher mit.

«Wir haben zum Glück keine Schwierigkeiten, Leute für unser rund 15-köpfiges Team zu finden», so Z'berg. Das Arbeiten beim «Nordpol» sei besonders bei Kunststudierenden beliebt und es treffen auch Bewerbungen während der Wintermonate ein. «Wir brauchen offene und tolerante Menschen, die mit verschiedenen Kulturen, Generationen und Religionen sowie unkonventionellen Charakteren umgehen können», erklärt Z'berg. Denn der Geschäftsführer ist überzeugt:

«Der ‹Nordpol› hat sich zu einer Oase der Akzeptanz entwickelt. Auch deswegen kommen die Gäste zu uns.»

Ausser Kaffee und Prosecco sind alle angebotenen Getränke und verwendeten Zutaten aus der Schweiz. Für die Ohren hingegen gibt es internationale Klänge: Die Buvette spielt ausschliesslich Musik aus Afrika. Einerseits um die Zusammenarbeit mit der Organisation «Wasser für Wasser» zu unterstreichen. Die Organisation fördert Trinkwasserprojekte in Afrika und wurde von einem Teil der Buvetteinhaber gegründet. Andererseits soll die Musik Vorurteile abbauen und zeigen, dass der afrikanische Kontinent kulturell viel zu bieten hat – und nicht nur aus Krisen und Problemen bestehe, so der Geschäftsführer.

Nordpol Standort: am Reusszopf, 6015 Luzern

am Reusszopf, 6015 Luzern Öffnungszeiten: bei trockener Witterung Montag bis Samstag von 11 bis maximal 24 Uhr, Sonntag 10 bis maximal 24 Uhr

bei trockener Witterung Montag bis Samstag von 11 bis maximal 24 Uhr, Sonntag 10 bis maximal 24 Uhr Saison: bis 30. September 2022

bis 30. September 2022 Spezialität: hausgemachter Eistee und Limonade, Eiskaffee, Pommes-Mix aus Schweizer Kartoffeln und Süsskartoffeln mit hausgemachter Mayonnaise, Chips aus Brauerei-Resten, afrikanische Musik

hausgemachter Eistee und Limonade, Eiskaffee, Pommes-Mix aus Schweizer Kartoffeln und Süsskartoffeln mit hausgemachter Mayonnaise, Chips aus Brauerei-Resten, afrikanische Musik Kontakt: Infos auf der Website, via Facebook und Instagram, Playlists des «Nordpols» gibt es auf Spotify

Nicht nur Besucherinnen und Besuchern des Bistro mes amis erschliesst sich eine tolle Aussicht. Auch Sarah Lämmli, die die Buvette zusammen mit Younes El Kinani betreibt, erhascht vom Arbeitsplatz aus einen Blick über die Stadt Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. August 2021)

Diese Buvette in unmittelbarer Nähe des Zytturms bei der Museggmauer besteht seit Sommer 2021 im Sinne einer Zwischennutzung. Das Bistro punktet mit einem Blick über die Stadt Luzern bis hin zu den umliegenden Bergen auf der einen Seite und der altehrwürdigen Villa Auf Musegg auf der anderen Seite.

«Bisher verlief die Saison sehr gut, wir sind zufrieden», sagt Sarah Lämmli, die die Buvette führt. Wenn es sehr heiss sei, würden die Leute jedoch eher das Wasser suchen.

«Wir haben aber beim Bistro viele schattige Plätzchen zu bieten. Die Atmosphäre ist bei uns ruhiger, da unsere Buvette abgelegener ist als andere.»

Auf die Frage nach der Personalsituation sagt die Buvette-Betreiberin: «Wie bei allen Betrieben funktioniert es manchmal optimal und man entdeckt neue Talente, manchmal klappt es nicht.» Da eine Anstellung in einer Buvette befristet sei, müsse es halt für jemanden genau passen. «Uns ist es grundsätzlich wichtig, eine Plattform für Leute zu bieten, die das Arbeiten in der Gastronomie ausprobieren wollen.»

Zu den Verkaufsschlagern des Bistros zählen der kalte Kaffe, der in Zusammenarbeit mit der Luzerner Rösterei Kaffeekranz angeboten wird, sowie abends Apéro-Getränke, Bier von Kleinbrauern und Schweizer Bioweine. Die Buvette verwendet vorwiegend Zutaten und Produkte aus der Schweiz, wenn möglich aus der Region, wie etwa Biogemüse aus Neuenkirch. «Mit unserem Konzept fahren wir sehr gut», bilanziert Lämmli.

Bistro mes amis Standort: vor Villa Auf Musegg 1, 6004 Luzern

vor Villa Auf Musegg 1, 6004 Luzern Öffnungszeiten: bei guter Witterung täglich von 10 bis 20 Uhr

bei guter Witterung täglich von 10 bis 20 Uhr Saison: bis 15. Oktober 2022

bis 15. Oktober 2022 Spezialität: ausschliesslich veganes und vegetarisches Angebot (beim Essen gilt das «Es het solang’s hed»-Prinzip); hausgemachter Kuchen und Gebäck, Frühstücksplättli am Samstag und Sonntag unter anderem mit hausgemachten Aufstrichen, leichte Zmittagessen, Getränke lokaler Produzenten, Yogalektionen des Studio Fayo

ausschliesslich veganes und vegetarisches Angebot (beim Essen gilt das «Es het solang’s hed»-Prinzip); hausgemachter Kuchen und Gebäck, Frühstücksplättli am Samstag und Sonntag unter anderem mit hausgemachten Aufstrichen, leichte Zmittagessen, Getränke lokaler Produzenten, Yogalektionen des Studio Fayo Kontakt: Infos auf der Website und Instagram

Mit farbenfrohen Stühlen und Tischen ist die Buvette auf dem Vorplatz des Südpols ausgestattet. Bild:

Eveline Beerkircher (Kriens, 15. Juli)

Diese Sommerbar wird auf dem Vorplatz des Kulturhauses Südpol betrieben. Das Freigleis führt direkt an der Buvette vorbei und auch die Allmend liegt in Reichweite. «Bisher läuft die Saison unseren Erwartungen entsprechend», sagt Marc Rambold, Leiter Betriebsbüro. «Die besten Tage sind die gemässigten, ist es zu nass und kühl oder auch zu heiss, ist weniger los.» 2021 besuchten rund 15'000 Gäste die Buvette des Südpols, für diesen Sommer rechnet der «Südpol» mit ähnlichen Zahlen.

«Anfang Jahr war es nach der Pandemie schon eine Herausforderung, wieder ausreichend Leute zu finden, die im Stundenlohn mitarbeiten können», sagt Rambold. Das beziehe sich aber nicht nur auf die Buvette, sondern auch auf die Veranstaltungsgastronomie. «Jetzt haben wir wieder einen ausreichenden Pool an Leuten zusammen», erklärt der Leiter Betriebsbüro.

Beliebt ist die Buvette unter anderem bei den Besucherinnen und Besuchern des Kampus Südpol, um eine Pause zu machen oder den Feierabend zu geniessen. Rambold beschreibt den Treffpunkt folgendermassen:

«Bei uns finden die Gäste eine gute Mischung zwischen Urbanität und Natur und können entspannen. Der Platz ist eine Ruheoase.»

Nebst den Klassikern wie Eistee, Mate, Bier und Weisswein seien auch Apérodrinks gefragt, etwa die Inge. Inge ist eine Mischung aus Ingwersirup und Prosecco.

Buvette Südpol Standort: Südpol, Arsenalstrasse 28, 6010 Kriens

Südpol, Arsenalstrasse 28, 6010 Kriens Öffnungszeiten: bei schönem Wetter Montag bis Freitag 15 bis 23.30 Uhr, Samstag 10 bis 23.30 Uhr, Sonntag 10 bis 21.30 Uhr

bei schönem Wetter Montag bis Freitag 15 bis 23.30 Uhr, Samstag 10 bis 23.30 Uhr, Sonntag 10 bis 21.30 Uhr Saison: bis 2. Oktober 2022

bis 2. Oktober 2022 Spezialität: hausgemachter Eistee, Flammkuchen, Bühne für Liveveranstaltungen

hausgemachter Eistee, Flammkuchen, Bühne für Liveveranstaltungen Kontakt: Infos auf der Website, via Instagram oder Facebook

Diese Buvette versorgt die Besucherinnen und Besucher beim Kulturquadrat in Kriens mit Speis und Trank. Im Pferdeanhänger ist das Lager untergebracht. Bild: PD

Im Innenhof des Schappe-Kulturquadrats in Kriens hat Anfang Juli eine neue Buvette eröffnet. «Bereits zum Start durften wir mehrere Generationen auf dem Platz begrüssen, auch viele Nachbarn», erzählt Geschäftsführer Tamino Müller. Bier aus Kriens und Wein vom Sonnenberg sowie die vegetarische Paella seien bei den Gästen gut angekommen. Den Buvettewagen beschreibt Müller als «Mix aus französischem Strassencafé und amerikanischem Minidiner». Als Lager dient ein Pferdeanhänger, rundherum stehen bepflanzte Paletten.

Fleissige Hände für den Betrieb haben Müller und sein Geschäftspartner Nicolas Gomez in ihrem bestehenden professionellen Netzwerk und im Bekanntenkreis gefunden. «Für ein neues und spannendes Freiluftprojekt wie dieses lassen sich im Sommer viele begeistern. Wir sehen dies aber nicht als selbstverständlich an – angesichts der aktuellen Lage der Branche», so Müller.

Der Geschäftsführer hofft, dass mit der Buvette ein Treffpunkt für Krienser, Stadtluzerner und die im Kulturquadrat aktiven Kunstschaffenden und probenden Bands entsteht. Auch kleinere Veranstaltungen seien denkbar. Müller sagt dazu:

«Ich bin wachsam, was rundherum geschieht, und wir sind auch offen für Ideen.»

Im Gegensatz zu anderen Buvetten soll jene im Kulturquadrat ein Ganzjahresbetrieb werden, zunächst läuft der Test für eineinhalb Jahre. Dann ziehen die Stadt Kriens und die Betreiber Bilanz.

Buvette im Kulturquadrat Standort: Obernauerstrasse 1, 6010 Kriens

Obernauerstrasse 1, 6010 Kriens Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag 17 bis 24 Uhr – bis Ende Sommerferien 2022, danach voraussichtlich Dienstag bis Samstag 10 bis 24 Uhr

Donnerstag bis Samstag 17 bis 24 Uhr – bis Ende Sommerferien 2022, danach voraussichtlich Dienstag bis Samstag 10 bis 24 Uhr Saison: voraussichtlich Ganzjahresbetrieb

voraussichtlich Ganzjahresbetrieb Spezialität: regionale und lokale Biere und Weine, vegetarische Snacks

regionale und lokale Biere und Weine, vegetarische Snacks Kontakt: Infos auf der Website der Stadt Kriens

Am Startwochenende besuchten die Badenden und Flanierenden die 4 Forest Beach Bar bereits rege. Bild: Boris Bürgisser (Kastanienbaum, 10. Juli 2022)

Im Rahmen eines Pilotprojektes gibt es seit dem 9. Juli dieses Jahres auch in Horw eine Buvette direkt am See. Sie liegt beim Badeplatz nahe dem Eawag-Institut in Kastanienbaum auf der Horwer Halbinsel. Betreiber ist das Start-up 4 Forest, es ist das erste Gastronomieprojekt des Spirituosenherstellers.

In den ersten Tagen besuchten gemäss Mitinhaber Andreas Meyer nachmittags viele Familien den Badeplatz und somit auch die Buvette. Die Gasparini-Glacen seien deswegen der Renner gewesen und hätten bei den Erwachsenen wohl so manche Kindheitserinnerung wachgerufen.

«Abends gönnten sich die Gäste dann auch mal einen Drink», führt Meyer weiter aus. Der Mitinhaber bilanziert:

«Unser Luzerner Gin ist bei vielen bereits bekannt. Den neuen Beetrum müssen sie aber wohl erst noch entdecken.»

Dieser Rum aus Biozuckerrüben vom Haldihof in Weggis schmecke einzigartig und erinnere nicht an den karibischen Rum.

«Die Beach-Bar soll kein lauter Partyort sein, sondern ein gemütlicher Treffpunkt für alle Generationen. Jung und Alt können gemeinsam die Aussicht geniessen oder baden. Wir werden beispielsweise keine Boxen aufstellen, es ist höchstens mal eine akustische Band denkbar», erklärt Meyer.

Die Personalrekrutierung sei «erstaunlich gut gelaufen», so der Mitinhaber. Das Team bestehe aus ihnen bereits bekannten, aber auch neuen Mitarbeitenden. Gefunden haben sie sie im beruflichen Netzwerk sowie im Freundes- oder Bekanntenkreis. «Ausgeschrieben hatten wir die Stellen nicht», sagt Meyer. Im Einsatz stehen jeweils ein bis zwei Mitarbeitende pro Tag, plus ein Springer bei Bedarf.

4 Forest Beach Bar Standort: Badeplatz Eawag, Seestrasse 79, 6047 Kastanienbaum

Badeplatz Eawag, Seestrasse 79, 6047 Kastanienbaum Öffnungszeiten: bei guter Witterung von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 22 Uhr

bei guter Witterung von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 22 Uhr Saison: bis 30. September 2022

bis 30. September 2022 Spezialität: Luzerner Gin, Luzerner Rübenzucker Rum, Wein, Bier und Sandwiches von lokalen Partnern

Luzerner Gin, Luzerner Rübenzucker Rum, Wein, Bier und Sandwiches von lokalen Partnern Kontakt: Infos auf der Website, via Facebook und Instagram

