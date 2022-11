Drei Luzerner Restaurant erhalten Gastro-Award

Gastronomie Drei Luzerner Restaurants erhalten einen Gastro-Award «Best of Swiss Gastro» hat die besten Gastrolokale der Schweiz ausgezeichnet. Unter den Gewinnern sind auch drei Restaurants aus der Stadt Luzern. 15.11.2022, 09.41 Uhr

In der Kategorie «Classic» setzt sich das Restaurant Bündnerland gegenüber der Konkurrenz durch. In einem der ältesten Häuser der Luzerner Altstadt an der Eisengasse 15 pflegt Koch und Wirt Fabian Dumitrache die Graubündner Kulinarik. Die Spezialität ist Capuns in Heusauce.