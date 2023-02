Gastronomie Wirtepaar verabschiedet sich nach 22 Jahren vom «Eigenthalerhof» – doch es geht weiter Liliane und Peter Bühler-Thurnherr haben 22 Jahre lang das Restaurant im Eigenthal geführt. Nun gehen sie in Pension. Die neuen Besitzer suchen nach einer Nachfolge. Sandra Peter Jetzt kommentieren 27.02.2023, 11.49 Uhr

Das bisherige Wirte- und Besitzerpaar Peter und Liliane Bühler-Thurnherr (links) gibt den «Eigenthalerhof» in neue Hände. Die neuen Besitzer Esther und Paul Weibel wollen mit einer sanften Renovation neuen Schwung ins Ausflugsrestaurant bringen – und suchen noch eine Betriebsleitung. Bild: Boris Bürgisser (Schwarzenberg, 23. Februar 2023)

Der «Eigenthalerhof» ist vorübergehend zu. Denn das bisherige Besitzer- und Wirtepaar Liliane und Peter Bühler-Thurnherr geht nach rund 22 Jahren als Seele des Hotels und Restaurants in den Ruhestand. Als besonders schöne Momente der letzten Jahre nennen Liliane und Peter Bühler-Thurnherr die Familienanlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage. «Da lernte man Menschen kennen und erfuhr ihre Lebensgeschichten. Ich habe auch immer gerne zugehört und ‹gsprächled›», erklärt der ehemalige Wirt. Meist war er zuständig für die Küche und seine Frau für den Service.

«So einige kamen mit ihren Familien immer wieder, beispielsweise zur Heiratsfeier, dann für die Taufe der Kinder und die Erstkommunion», erinnert sich die ehemalige Wirtin. Die Gäste seien hauptsächlich aus den Kantonen Luzern, Zug und Aargau ins Ausflugsrestaurant mit der grossen Sonnenterrasse gekommen.

Wochentags hätten oft Carausflüge von Seniorengruppen mit Kaffee und Kuchen stattgefunden und für Betrieb gesorgt. Zu den Stammgästen gehörten auch jene, die im Herbst jeweils zum Wildessen kamen. «Ein Gast zückte letzten Herbst etwa die Rechnung von 2010 aus seinem Portemonnaie, als ich ihn fragte, wie viele Jahre sie uns nun schon besuchen», sagt Peter Bühler-Thurnherr.

22 Jahre lang haben sie den «Eigenthalerhof» geführt, nun gehen sie in den Ruhestand: Peter und Liliane Bühler-Thurnherr. Bild: Boris Bürgisser (Schwarzenberg, 23. Februar 2023)

«Hier oben ist man etwas in einer anderen Welt», beschreibt er die Anziehungskraft des Ortes. «Es gibt kein Fremdlicht wie in der Stadt, man sieht die Sterne bestens, hat frische Luft.» Der «Eigenthalerhof» liegt auf rund 1000 Metern über Meer. «Nebel haben wir hier nicht oft», ergänzt seine Frau. Ihre freie Zeit wollen die beiden nun mit Ski- und Velofahren und Wandern geniessen – in der Region oder im Südtirol.

Restaurant und Hotel werden renoviert

Per März wird der «Eigenthalerhof», der im Baurecht auf einem Grundstück der Stadt Luzern steht, an Paul und Esther Weibel aus Rothenburg übertragen. Über die Kaufkosten wurde Stillschweigen vereinbart. «Uns war es ein Anliegen, an jemanden zu verkaufen, der das Restaurant in unserem Sinne weiterführen will», sagt der ehemalige Wirt dazu. Es habe aber auch Interessenten gegeben, die mehr Wohnungen oder den Einzug einer Restaurantkette vorsahen, was sie ablehnten.

Im Frühling und Sommer stehen nun Renovationsarbeiten am 1996/97 erbauten Haus an. Aktuell laufen die Vorbereitungsarbeiten und die baulichen Abklärungen dazu. «Grundsätzlich ist die Infrastruktur in gutem Zustand und sinnvoll geplant. Es braucht einfach etwas frischen Wind und ein paar technische Verbesserungen», fasst Paul Weibel zusammen, dessen Eltern ein Restaurant in Malters führten.

Esther und Paul Weibel sind die neuen Besitzer des Hotel-Restaurants Eigenthalerhof. Sie wollen bei der Renovation mit anpacken. Bild: Boris Bürgisser (Schwarzenberg, 23. Februar 2023)

So sollen unter anderem die Wohnung im Obergeschoss und die fünf Zimmer saniert, beispielsweise die Nasszellen erneuert und im Untergeschoss die WC-Anlagen auf Vordermann gebracht werden. Für das Dach ist eine Photovoltaikanlage geplant und das Interieur soll dem heutigen Zeitgeist entsprechend gestaltet werden – vor allem, was die Beleuchtung und das Mobiliar anbelangt.

Neuer Wirt oder neue Wirtin wird noch gesucht

Beim Interieur darf ebenso wie bei der Erarbeitung eines neuen Gastrokonzeptes auch der zukünftige Betriebsleiter oder die zukünftige Betriebsleiterin mitreden – die Suche nach einer passenden Person läuft aber noch. Fest steht für die neuen Besitzer, dass der «Eigenthalerhof» ein familienfreundliches Ausflugsrestaurant mit preiswertem Essen bleiben soll, zubereitet vermehrt mit frischen Produkten aus der Umgebung. Noch offen ist, ob die Kegelbahn im Keller einem Kinder-Indoor-Spielplatz weicht.

Im Herbst dieses Jahres soll das Restaurant wieder eröffnet werden. Für die Übergabe-, Renovations- und Planungsarbeiten haben sich Paul und Esther Weibel eine Auszeit von ihren bisherigen Tätigkeiten als Geschäftsführer einer Elektrounternehmung und als Fachfrau auf einem Biohof genommen. Sie wollen, wann immer möglich, mit anpacken, so viel wie möglich dank Eigenleistung stemmen. Sie werden dazu vorübergehend von Rothenburg ins Eigenthal ziehen.

Den «Eigenthalerhof» gleich selber als Wirtepaar führen wollen sie aber nicht. «Wir sind nicht aus der Branche. So einen Betrieb zu führen, ist anspruchsvoll und braucht die entsprechenden Ausbildungen», erklären sie. Sie suchen deswegen Kontakt zu Personen mit Gastro-Erfahrung. Esther und Paul Weibel sähen auch gerne ein Paar als Team wirken. So, wie es schon die bisherigen Besitzer erfolgreich getan haben.

Das Hotel-Restaurant Eigenthalerhof im Eigenthal soll ein familienfreundliches Ausflugsrestaurant bleiben. Bild: Boris Bürgisser (Schwarzenberg, 23. Februar 2023)