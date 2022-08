Luzerner Gastronomie Hauptsache, die Lichter wurden nicht gelöscht – Manon, Mario und Stéphane trotzten mit Kreativität der Krise Just vor zwei Jahren haben sich drei Gastroprofis den Wunsch nach Selbstständigkeit erfüllt und eröffneten das Restaurant Kommod im Luzerner Bruchquartier. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 29.08.2022, 18.18 Uhr

Das Gastgeberpaar Mario und Manon Waser mit Koch Stéphane Petitjean. Bilder: Dominik Wunderli (Luzern, 23. August 2022)

Gut 90 Jahre Gastronomieerfahrung bringen Manon Rachel Ammann Waser, Mario Johannes Waser und Stéphane Robert Petitjean ins Bruchquartier. Das Restaurant Kommod an der Schützenstrasse 6 setzt auf französische Küche und Nidwaldner Spezialitäten. Und weckt damit das seit Jahren unbenutzte Gastrolokal aus dem Dornröschenschlaf.

Nostalgisches Ambiente

Gestartet mit den ersten Konzepten für ihr Gastroprojekt ist das Trio bereits 2018. Damals suchten sie ein passendes Lokal und wurden so auf die Schützenstrasse 6 aufmerksam.

Aussenansicht: das Restaurant Kommod an der Schützenstrasse 6 im Luzerner Bruchquartier. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. August 2022)

Wo einst chinesische Küche betrieben wurde, blieben die letzten vier Jahre die Teller leer. Das Gebäude wurde einer sanften Sanierung unterzogen, und so konnten sie das Lokal im Parterre als Rohbau übernehmen.

Investitionen in Küche und Lokalambiente brachten sie ihrem Traum einige Schritte näher. Gastgeber Mario Johannes Waser: «Als Jäger und Sammler konnten wir uns für die Einrichtung aus unserem Fundus bedienen, und jetzt geht auch ein Hauch des einstigen Hotels Hermitage durch das Lokal bis auf die Terrasse.» Dies kommt daher, weil Mario Johannes Waser als letzter Lehrling dort war. Drinnen finden locker 55 und draussen 40 Personen Platz.

Blick ins Restaurant Kommod, das locker 55 Personen Platz bietet. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. August 2022)

Die dunklen Tische mit den passenden Stühlen verleihen der Lokalität einen nostalgischen Anstrich. So auch der von Hand zu kurbelnde Plattenspieler mit den dazugehörigen Schellackplatten. Echtmusik und nicht ab Konserve wird jeweils am Donnerstag ab 19 Uhr geboten. Der Lohn der Künstler wird durch Speis und Trank und eine Kollekte beglichen. Unter dem Motto «Samschtigsgskunst» präsentiert sich zudem ein Künstler oder eine Künstlerin an zwei aufeinander folgenden Samstagen und stellt auch gleich im «Kommod» aus.

Der Start im April 2020 war turbulent. Nicht etwa, weil sie von Gästen überrannt wurden, sondern weil sie Corona gleich zum Start ausbremste. Ihr Konzept beinhaltet Echtmusik, Direktverkauf von hausgemachten und zugekauften Spezialitäten aus Frankreich und Nidwalden und von Wein, ein Restaurant im Tagesbetrieb und Bankette ab 25 Personen. So war der Plan. Doch der musste mehrmals coronabedingt angepasst werden.

Feinkost, Wurst und Veloreparatur

So standen während der Pandemie der Verkauf von Wein, hausgemachter und zugekaufter Feinkost sowie das Reparieren von Velos im Vordergrund. «Später dachten wir, mit einem Grillangebot kämen mehr Leute», erzählt Mario Johannes Waser. Doch die Wurst hatte keine lange Verweildauer im Angebot, der Wurstgeschmack stieg einigen Anwohnern unangenehm in die Nase. Gastgeberin Manon Rachel Ammann Waser erinnert sich gut.

«Wir haben vieles versucht in dieser Zeit und wollten einfach mit allen uns möglichen Aktivitäten einem Lichterlöschen entgegenwirken.»

Das haben sie bislang geschafft. Nun ist das Lokal von Donnerstag bis Samstag auch am Abend für Gäste, die à la carte essen möchten, geöffnet.

Etagere, bestückt mit Feinkost und selbst gebackenem Brot. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. August 2022)

Am 25. August waren es just zwei Jahre, seit sie das «Kommod» eröffnet haben. Und heute können sie bereits auf ein wachsendes Stammpublikum zählen. Am besten funktioniere die Mund-zu-Mund-Propaganda. Apropos Mund: Für das Gaumenwohl ist Küchenchef Stéphane Robert Petitjean verantwortlich. Kennen gelernt haben Manon und Mario Waser ihn an ihrer Hochzeit, er war damals für das leibliche Wohl zuständig.

Im «Kommod» begeistert er mit französischen und Innerschweizer Spezialitäten. So nebst täglichen Menus zum Beispiel der Socca, einem Pfannkuchen aus Nizza, der aus Kichererbsenmehl, Wasser und Olivenöl hergestellt wird. Eine weitere Spezialität sind die Terrinen, die immer neu kombiniert werden.

Der Fisch wird hier noch am Tisch filetiert. Das Trio versteht seine Arbeit als Handwerk und nicht als Intermezzo zwischen zwei Studiengängen. Wie ist das zu verstehen? «Wir lieben die Gastronomie und pflegen sie mit Herz und Können, wissen, was auf den Teller kommt, und kennen auch die Weine – ein Handwerk eben», erklärt Mario Waser.

Die Auswahl an Speisen ist klein gehalten und wird immer frisch zubereitet mit saisonalen Rohstoffen aus der Region. Bleibt mal etwas vom Mittagsmenu übrig, wird es auf die Etageren gepackt, mit Socca und je nach Wunsch Käse oder Fleisch ergänzt und zum Wein gereicht. Wer jedoch eine Latte macchiato bestellen will, geht leer aus. Denn «ein Milchexzess, bei dem meist nur Schaum gebraucht wird», werde hier nicht zelebriert, erklärt Waser und fügt an: «Wir servieren einen aromastarken Mokka in antiken bunten Tassen.»

Das Restaurant ist Dienstag und Mittwoch von 11 bis 19 und Donnerstag bis Samstag von 11 bis 24 Uhr geöffnet. Bankette und Veranstaltungen können auf Anfrage auch ausserhalb der Öffnungszeiten durchgeführt werden.

