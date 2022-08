Stadt Luzern Der Patron tritt ab: Das Wirtshaus Galliker geht in neue Hände über – Kutteln, Kalbskopf und Kügelipastete werden bleiben Mit dem Besitzerwechsel von Gaststube und Liegenschaft geht zwar ein Kapitel Luzerner Gastrogeschichte zu Ende. Die kulinarische Tradition bleibt jedoch erhalten. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

«Mit 70 fängt das Leben an» – der leicht abgeänderte Songtext von Udo Jürgens passt für Peter Galliker (69). Der Wirt und Besitzer des Wirtshauses Galliker verlässt nach 45 Jahren die Gastrobühne. Damit wird ein grosses Kapitel der Luzerner Wirtshauskultur geschlossen. Haus und Gaststube gehen in die Hände von Tobias Meyer und Alexandra Perren, die auch privat ein Paar sind. Die Übergabe erfolgt auf den 3. Januar. Alexandra Perren ist bereits seit acht Jahren Patronne. Damit wird das Haus in alter Manier weiter bestehen.

Ein Prosit auf die Übernahme: Ab dem 3. Januar übernehmen Alexandra Perren und Tobias Meyer (beide in weiss) von Peter Galliker das Wirtshaus und die Liegenschaft an der Schützenstrasse 1. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 30.08.2022)

Die Familie Galliker hat das Speiserestaurant während vier Generationen seit 1856 geführt. Nun wird das Haus aus dem 17. Jahrhundert mit Tobias Meyer, Mitinhaber der Firma Seven-Air Gebr. Meyer AG und dreier weiterer Firmen und Alexandra Perren neue Besitzer haben. Der Kaufpreis wird nicht kommuniziert.

Mit Tobias Meyer erwirbt gleichsam ein Nachbar den «Galliker», liegt doch der Hauptsitz seiner Firma nur ein Steinwurf weit entfernt. Meyer sagt:

«Ich habe mit meinem Vater schon als Bub dort gesessen, das Wirtshaus ist mir später in all den Jahren ans Herz gewachsen. Es soll genau so bleiben, wie es ist.»

Gastgeberin Alexandra Perren kam von den Bergen ins Tal. Sie war damals Pächterin im Restaurant Ross-Stall in Zermatt, einem rustikal, charmantgemütlichen Lokal. Bereits in Zermatt hatte sie viele Gäste aus der Zentralschweiz, aus Luzern. «Mir sagte einmal ein Gast, dass in Luzern eine interessante Wirtschaft eine neue Führung suche, das hatte ich mir gemerkt», erzählt Perren.

Blick in die Gaststube. Vorne rechts die altehrwürdige Kasse, die seit 1926 im Lokal steht. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 30.08.2022)

Einige Zeit später war sie wieder mal in Luzern. An einer Luzerner Bar kam sie mit einem Mann ins Gespräch. Der habe ihr wieder vom «Galliker» erzählt, habe von der Gaststube geradezu geschwärmt und gesagt, dass seine Frau dort arbeite und es ihr dort sicher auch gefallen würde.

Von Kalbskopf bis Lozärner Kügelipastete

Damit war die Neugier vollends erwacht. Alexandra Perren machte sich auf den Weg ins «Galliker». Sie nannte dem Patron Peter Galliker die Personen, die ihr rieten, dort vorstellig zu werden. «Da sagte Peter zu mir, wenn dich so gute Freunde empfehlen, dann kann das nur gut sein, du kannst anfangen», schildert Perren den Verlauf des Gespräches. Am nächsten Tag fing sie an und sie blieb im rustikalen, charmantgemütlichen Lokal.

Das Restaurant Galliker in Luzern , an den Wänden die Vorfahren von Peter Galliker. Die Familie wirtete vier Generationen lang an der Schützenstrasse 1. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 30.08.2022)

Ganz im Sinne Peter Gallikers möchte Alexandra Perren mit der eingespielten Besatzung des Wirtshauses weiterarbeiten. Dazu gehören der Küchenchef Markus Wäfler (21 Dienstjahre) und sein Stellvertreter Adriano Resenterra (5), Rosa Da Cunha (28 Jahre an der Theke) sowie Soraya Deborah (5) und Mandy Dähne (4) im Service. Die langjährigen Dienstverhältnisse spiegeln den Stil des Hauses. Damit ist auch gewährleistet, dass der kulinarische Kanon im «Galliker» unangetastet bleibt, der da lautet: Potaufeu; Kutteln; Kalbskopf; Kalbsleberli; Kalbsgeschnetzeltes an Cognac-Rahm-Sauce; Lozärner Kügelipastete.

Und Peter Galliker, bleibt er der Gaststube fortan fern? Er wohnt zwar seit über 30 Jahren in Merlischachen, ist jedoch beinahe täglich im Wirtshaus anzutreffen. Er sagt zum Besitzerwechsel:

«Mit dem Wechsel ist mir ein Herzenswunsch erfüllt worden.»

Dem pflichtet auch das Paar Alexandra Perren und Tobias Meyer zu. Trotz Wechsel bleibt Peter Galliker die Tür zum Wirtshaus stets weit geöffnet, wie Perren betont: «Bei uns ist er nicht einfach ein Gast, er ist unser Peter und wird das auch bleiben.»

Das Wirtshaus Galliker an der Schützenstrasse 1 in der Stadt Luzern. Bild: Dominik Wunderli (30. August 2022)

