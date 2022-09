Gastronomie Nach jahrelanger Sanierung: Luzern hat das «Palace» wieder Das Hotel heisst nun «Mandarin Oriental Palace» und wird am Samstag eröffnet. Am Start sind 130 Mitarbeitende aus 40 Nationen. Als erster unterschrieb Spitzenkoch Gilad Peled. Er spricht über sein kulinarisches Konzept. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Rund fünf Jahre war das Hotel Palace in Luzern geschlossen. Erbaut hatte es der einheimische Architekt Heinrich Meili-Wapf (1860 -1927) in den Jahren 1904 bis 1906. Kostenpunkt damals: 3,373 Millionen Franken. Seit 2015 ist es im Besitz des chinesischen Investors Yunfeng Gao. Er soll mindestens 100 Millionen Franken in die Sanierung des Fünf-Sterne-Plus-Hauses mit 136 Zimmern investiert haben. Morgen Samstag ist nun die offizielle Eröffnung des «Mandarin Oriental Palace».

Von aussen präsentiert sich das «Palace» wie eh und je. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022)

In der Küche steht Sternekoch Gilad Peled (40). Mit einer internationalen Crew von 36 Personen geht er an den Start.

Gilad Peled, Küchenchef mit seiner Crew im Hotel Palace in Luzern, das am Samstag als «Mandarin Oriental Palace» wiedereröffnet wird. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022)

Als erstes Restaurant wird die Brasserie & Bar «MOzern» eröffnet. Im Frühjahr 2023 folgen dann das «Colonnade», in der die französische Haute Cuisine zelebriert wird und das «Minamo», das auf die Tradition der Omakasa-Küche setzt, was bedeutet, der Koch entscheidet, was serviert wird.

Sommelier Moritz Dresing (links) mit Trainee Alexander Mikhalchenko im Restaurant des neuen «Palace». Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022)

«MOzern» soll Treffpunkt für Einheimische sein

Doch zurück zum «MOzern», das soll der Treffpunkt für Luzernerinnen und Luzerner werden. Gegessen werden kann den ganzen Tag. Der Fokus liegt dabei auf regionalen oder zumindest Schweizer Produkten - alles frisch zubereitet. Westliche Klassiker, asiatische Köstlichkeiten und ein international geprägtes Frühstücksangebot werden ebenso auf der Karte sein, wie auch abends eine Speiseauswahl, die zum Teilen gedacht ist. Gilad Peled sagt dazu: «Essen ist nicht nur lebensnotwendig, sondern soll auch Freude bereiten und glücklich machen, Was gibt es da Schöneres, als das mit Freunden zu teilen?»

Der Spitzenkoch, der an seiner letzten Wirkungsstätte in Bordeaux bereits vier Monate nach der Eröffnung seinen ersten Michelin-Stern erhalten hatte, liess sich vom lokalen Angebot an Märkten, von Produzentinnen und von Luzerner Restaurants inspirieren. Dazu habe er sich in der Stadt durch die Gastronomie gegessen, wie er erzählt, und fügt an:

«Die Auswahl regionaler Produkte ist riesig, sie muss nur entdeckt und sorgfältig zubereitet werden. Wir müssen das pflegen, was wir haben.»

Bring dein Lieblingsrezept

Gilad Peled will zudem die Lieblingsrezepte der Luzernerinnen und Luzerner näher kennenlernen: «Alle sind eingeladen, ihr Rezept bei uns einzureichen.» Dann werde eine interne Jury die besten drei Vorschläge auswählen. «Diese werde ich dann zusammen mit denen, die das Rezept eingereicht haben, kochen.» Wer in dieser Runde als Siegerin oder Sieger hervorgeht, wird sein Rezept auf der Menükarte wiederfinden.

Er sei geboren worden, um zu kochen, so Peled. Mit 16 Jahren guckte er in die Töpfe von Grossmutter und Mutter, war fasziniert von den Aromen, wollte selber kochen. Er verfeinerte stetig seine Kochkunst, das sei eine ewige Reise, die nie zu Ende gehe. So lernte er auch in London von Claire Smith und Gordon Ramsay.

Vom «Baur au Lac» nach Luzern

An seiner Seite wirkt in Luzern Restaurant Manager Panagiotis Karagiannis.

Restaurantleiter Panagiotis Karagiannis (rechts) mit Barchef Gabriel Manca. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022)

Der 32-Jährige hat einen griechischen Vater und eine Schweizer Mutter. Der Vater führt auf Rhodos einen Hotelbetrieb, er sei also hineingewachsen. Er kam vom Zürcher Hotel Baur au Lac nach Luzern. Er absolvierte die Hotelfachschule Les Roches in Crans Montana und wurde als der Beste unter 250 Studierenden ausgezeichnet. In seinem Team arbeiten 19 Personen, davon elf Frauen. Sie sind für das «MOzern» und die Terrasse Quai 10 verantwortlich,

Auf der Weinkarte sind rund 400 Positionen aufgeführt, davon stammt gut ein Viertel aus Schweizer Rebbergen, weitere Tropfen sind aus Frankreich, Italien und Spanien. Den Überblick und den richtigen Typ hat Sommelier Moritz Dresing (28). Er kam vom Andermatter «Chedi» nach Luzern. Für den Weinprofi sei dies eine kleine Karte. In Andermatt verwaltete er rund 1700 Positionen und 500 in externen Lagern. Das Mandarin Oriental Palace ist eine exklusive Adresse. Doch, so sagt Gilad Peled:

«Die Gäste werden überrascht sein, zu welchem Preis Service und Luxus geboten werden.»

Eine Mitarbeiterin bei den letzten Arbeiten in einem Zimmer. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022) Blick in die Eingangslobby. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022) Aussensicht des Hotel Mandarin Oriental Palace von aussen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022) Blick von der Terrasse auf den See. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022) Da eine Blume, dort noch eine letzte Einrichtung. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022) Küchenchef Gilad Peled (rechts) unterhält sich mit Somelier Moritz Dresing. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022) Küchenchef Gilad Peled (rechts) und Somelier Moritz Dresing. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2022) Somelier Moritz Dresing (links) und Praktikant Alexander Mikhalchenko dekorieren einen Tisch. Küchenchef Gilad Peled (rechts) unterhält sich mit Somelier Moritz Dresing. Restaurant-Manager Panagiotis Karagiannis (links) mit Barchef Gabriel Manca im Hotel Mandarin Oriental Palace. Küchenchef Gilad Peled (rechts) unterhält sich mit Somelier Moritz Dresing.

