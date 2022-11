Restaurant Dean & David in Luzern geht zu

Gastronomie Das Restaurant Dean & David in Luzern schliesst seine Türen Knapp zehn Jahre lang konnten sich Luzernerinnen und Luzerner schnell und gesund an der Morgartenstrasse verpflegen. Damit ist bald Schluss. Über die Gründe für die Schliessung ist nichts bekannt. 16.11.2022, 14.56 Uhr

Das geschlossene Restaurant «Dean & David» in Basel. Symbolbild: Georgios Kefalas/ Keystone

Im Mai 2013 eröffnete die Fast-Food-Kette ihr Restaurant an der Morgartenstrasse 4 in Luzern – im Angebot frisch zubereitete Salate, Bowls und Smoothies. Mit gesundem Fast Food ist aber nun Schluss: Die Ladenfläche ist auf dem Immobilienportal Comparis ausgeschrieben, bezugsbereit ab dem 1. Dezember. Das berichtet Zentralplus.

Bereits der Standort im Untergeschoss des Bahnhof Luzern musste geschlossen werden, nachdem das Unternehmen gegenüber dem Onlineportal eine zu schwache Gästefrequenz und tiefe Temperaturen im Winter beklagt hatte.

Noch kurz nach der Eröffnung zeigte sich der damalige Geschäftsführer Toni Votta gegenüber dieser Zeitung sehr zufrieden mit dem Start der Fast-Food-Kette in Luzern. Über die Gründe für die Schliessung ist nichts bekannt. Auf Nachfrage von Zentralplus gab das Unternehmen keine genaueren Informationen. Geschäftsführer Reto Schleier teilte lediglich mit, dass im Restaurant bereits am kommenden Freitag, dem 18. November, Schluss ist.

Schon bald gibt es in Luzern also kein «Dean & David»-Restaurant mehr. Man wolle sich künftig auch die anderen Standorte in der Schweiz fokussieren, gab das Unternehmen bekannt. (sig)