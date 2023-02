Gastronomie Luzerner Traditionshaus sucht Nachfolge – «De la Paix» und «Lapin» werden verkauft Mit 60 fängt ein neues Leben an. Ferdinand und Judith Zehnder ziehen sich aus der Hotellerie zurück. Ihr Familienbesitz steht zum Verkauf. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 03.02.2023, 11.30 Uhr

Im Jahr 1954 übernahm Ferdinand Zehnder senior das Hotel De la Paix, zuerst als Gerant. Ein Jahr später kaufte er das Haus, an der Ecke Zürich-/Museggstrasse. Und seit bald 30 Jahren führt es die nächste Generation: Judith und Ferdinand Zehnder. Nun soll es einen weiteren Wechsel geben. Da sich im Rahmen der Nachfolgeregelung keine familieninterne Lösung abzeichnete, finden erste Verkaufsgespräche statt.

Das Restaurant Lapin in rustikalem Stil. Archiv: Paul Weber

(13. März 1967)

Die Zahl 60 hat für Hotelier Ferdinand Zehnder eine spezielle Bedeutung. «Ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich mal sechzig bin, dann hören Judith und ich auf und beginnen einen neuen Lebensabschnitt», sagt Ferdinand Zehnder. Ein Geheimnis sind die Verkaufsabsichten nicht. Die 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden frühzeitig darüber informiert. Denn Zehnder wollte nicht, dass es zum Stadtgespräch wird, bevor die Belegschaft es weiss. Die aktuelle Personalsituation in der Gastronomie lässt denn auch Mitarbeitende Ruhe bewahren.

Die Aussicht, als qualifizierte Fachkraft anderswo unterzukommen oder je nach Plan der neuen Eigentümer auch zu bleiben, ist gegeben. Warum der komplette Ausstieg und nicht die Suche nach einer Pächterin oder einem Pächter? Ferdinand Zehnder erklärt die familiengestützte Entscheidung so:

«Ich könnte nicht durch das Hotel oder durch das Restaurant gehen, ohne dass ich mich nicht einmischen würde. Das wäre für die künftige Führung immer schwierig, das möchte ich ja auch nicht. Ein richtiger Schlussstrich ist für alle das Beste.»

Ferdinand und Judith Zehnder im Restaurant Lapin. Bild: Philipp Schmidli

(Luzern, 27. Januar 2023)

Verkauft werden soll das Hotel De la Paix mit dem Restaurant Lapin. Es gehört zur Hotel Ambassador Luzern AG, der Vertrag mit dem angemieteten «Ambassador» läuft Ende 2024 aus. Je nachdem werde die Hotel Ambassador Luzern AG weiterbestehen. Denn dem zukünftigen Eigner sei es überlassen, ob er die Immobilien oder die AG als Ganzes erwirbt, erklärt Zehnder weiter.

Vaters Wunsch wurde erfüllt

Der Hotel- und Restaurantbesitz liegt nächstes Jahr 70 Jahre in Familienhand. Seine Eltern eröffneten das Hotel 1954 mit rustikaler Bierhalle für die Brauerei Eichhof. 1955 konnten sie das Hotel käuflich erwerben. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Gebäude 39 Gästelogis, mit fliessend Wasser und Etagendusche. Nach und nach wurden die Zimmer umgebaut. Sohn Ferdinand wurde damals in eine Kochlehre gedrängt, machte anschliessend die Hotelfachschule, wie er sagt und fügt an: «Vaters innigster Wunsch war, dass ich später den Betrieb übernehme.»

Hotel De la Paix und Restaurant Lapin stehen zum Verkauf: Ferdinand und Judith Zehnder freuen sich auf die Zukunft . Bild: Philipp Schmidli

(Luzern, 27. Januar 2023)

Ferdinand Zehnder junior arbeitete damals im Ausland und schnupperte in der Welt der 5-Sterne-Hotellerie. Als der Vater 70 wurde, fiel ein Machtwort am Familientisch: Ferdinand junior soll übernehmen. «Ich wollte nicht so schnell übernehmen. Das Haus war hoch verschuldet mit hohem Investitionsbedarf. Mit knapp 27 Jahren hatte ich dazumal keinen Plan, wie mit geringen Umsätzen und hohen Gästeanforderungen die Löhne der damals 20 Mitarbeitenden bezahlt werden sollten», erzählt er rückblickend.

Die Übernahme klappte, die Sechstagewoche à 15 Stunden pro Tag wurde Alltag. An seiner Seite war immer seine Frau Judith. «Ohne Judith wäre das nicht möglich gewesen», betont er. Judith Zehnder arbeitet stets im Hintergrund. «Der Start war hart, doch wir schafften es. Es stärkte uns, und wir waren sicher, uns haut so schnell keine Krise um», sagt Ferdinand Zehnder.

Essen auf zwei Rädern

Das war bei Corona ebenfalls so. Auch sie mussten die Belegschaft reduzieren und Härtefallgelder beantragen. Den Coronakredit mussten sie nicht antasten. Zum Überleben liessen sie nichts unversucht. Punkteten mit der Küche. Zehnder: «Da die Reisemöglichkeiten eingeschränkt waren, wurde die Weltreise auf den Teller verlegt. Das kam gut an und hielt nicht nur die Stammkundschaft bei der Stange.»

«Lapin» lässt auf zwei Rädern liefern: Mario Johannes Waser liefert Essen per Velokurier aus. Bild: Nadia Schärli

(23. März 2020)

Mahlzeiten wurden sogar mit dem Velo ausgeliefert und die ungenützten Hotelzimmer einem Coiffeur untervermietet, der so den vorgeschriebenen Abstand unter den Kundinnen und Kunden einhalten konnte. Zehnder: «Diese Jahre waren eine spezielle Herausforderung, welche wir gut gemeistert haben.» Der Betrieb erholte sich und stehe heute sehr gut da. Nun läuft also der Verkaufsprozess. Nähere Details will er dazu nicht preisgeben. Unterschrieben sei aber noch nichts.

Bis es so weit ist, hat er ja auch noch Zeit. Denn wie eingangs erwähnt, ist das Ziel, mit 60 Jahren den Betrieb zu übergeben. Jetzt ist Ferdinand Zehnder 58 Jahre jung. Doch was kommt danach? Hat der Mitte-Politiker Ambitionen für den Luzerner Stadtrat? «Nein, dazu bin ich zu alt. Doch langweilig wird es uns sicher nicht», sagt Zehnder und blickt zufrieden zu seiner Frau Judith.

