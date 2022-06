Gastronomie Von Anerkennung bis Mitgefühl: Luzerner Servicepersonal muss selten aufs Trinkgeld verzichten Die Motive für das Geben von Trinkgeld sind unterschiedlich. Eine Umfrage in der Stadt Luzern zeigt: Eine Mehrheit der Gäste legt gerne drauf – meistens aber nur, wenn der Service stimmt. David von Moos Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Strassenumfrage in Luzern zum Thema «Trinkgeld»: Die Mehrheit der Gäste wertschätzt die Arbeit in der Gastronomie mit einem Zustupf. Bild: Jakob Ineichen

Freundlich sein kostet nichts, ist aber viel wert. Landauf, landab bekommen das die Kellnerinnen und Kellner täglich zu spüren – nicht zuletzt im Portemonnaie. Soll man Trinkgeld zahlen, wenn man mit dem Service zufrieden ist? Wir haben bei Servicefachkräften und Gästen in der Stadt Luzern nachgefragt.

Raustaurationsfachfrau Sophia Krummenacher (21) vom Hotel-Restaurant Luzernerhof. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 14. Juni 2022)

Sophia Krummenacher (21) aus Luzern arbeitet als Kellnerin im Hotel-Restaurant Luzernerhof, wo alles Trinkgeld in einem Topf landet und Ende Monat vom Hotelier und Patron Chris Dittli persönlich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter «gerecht und gleichmässig» aufgeteilt wird. Trinkgeld sei zwar schön, habe für sie aber keinen allzu grossen Stellenwert, so Krummenacher:

«Für mich ist viel schöner, wenn mir die Gäste sagen, was genau ich gut gemacht habe.»

Eigentlich erhalte sie «fast immer» Trinkgeld. Pro Gast seien das «am Mittag etwa fünf, am Abend rund zehn Franken». Mit ihrem Lohn ist Krummenacher, die schon die Lehre im «Luzernerhof» gemacht hat und nach einem Abstecher in ein anderes Haus wieder zurück ist, zufrieden. Sie sei nicht auf Zustüpfe von Gästen angewiesen. «Es ist aber natürlich schön, wenn man zusätzlich etwas bekommt, vor allem in der Lehre, wo der Lohn schon tief und das Geld knapp ist.» Die grosszügigsten Gäste habe sie übrigens erlebt, als sie andernorts während der Wildsaison serviert habe: «Da kamen an einem Abend dann schon mal 300 Franken zusammen.»

Auch Krummenachers Chefin Sofia Dittli, die den Familienbetrieb zusammen mit ihrem Ehemann in zweiter Generation führt, hat zum Trinkgeld eine klare Meinung: «Wenn der Gast zufrieden ist, dann soll er wiederkommen.» Das sei noch wertvoller als eine aufgerundete Rechnung. Das Sammeln der Trinkgelder in einer speziellen Kasse hat laut Dittli zwei Gründe: «Damit es sicher ist und fair verteilt wird.» Hinter der guten Leistung, die ein zufriedener Gast am Tisch erfahre, stehe nicht nur ein freundlicher, aufmerksamer und zuvorkommender Service, sondern hinter den Kulissen ein ganzes Team, «vom Koch bis zum Tellerwäscher».

Trinkgeld gegen den Personalmangel

Roger Tschopp (43) von der Bar im Bourbaki. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 14. Juni 2022)

Ein paar Blocks weiter, im «Bourbaki», macht Barista Roger Tschopp (43) aus Luzern gerade Pause und hat Zeit für ein kurzes Gespräch. «An einer Selbstbedienungsbar wie hier ist das mit dem Trinkgeld so eine Sache», sagt er. Es gebe aber immer wieder Leute, die trotzdem gerne etwas geben, vor allem im Winter, wenn mehr los sei. «So oder so aber gebe ich immer gerne mein Bestes. Meistens kommt dann vom Gast auch etwas zurück.» Das wisse er zu schätzen, wolle es aber nicht überbewerten. «Die Studenten, die bei uns jobben, sind mehr auf Trinkgelder angewiesen als ich.» Generell aber seien die tiefen Löhne in der Gastronomie schon problematisch, «deshalb fehlt auch das Personal».

Mike (74) und Marie Ann Petru (72) aus Wimberley in Texas. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 14. Juni 2022)

Draussen vor dem alten Panoramagemälde gönnen sich Mike (74) und Marie Ann Petru (72) aus Wimberley im US-Bundesstaat Texas einen kleinen Imbiss, den sie sich an der Bar geholt haben. Die beiden Amerikaner geben gerne Trinkgeld – auch wenn dieses hierzulande im Gegensatz zu den USA im Preis inbegriffen ist.

Seit 25 Jahren im «Einhorn»: Kellner Orfelino Rodriguez (61) . Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 14. Juni 2022)

Für Orfelino Rodriguez (61), seit 25 Jahren Kellner im Restaurant Einhorn, ist Trinkgeld ein Gradmesser für die Zufriedenheit seiner Gäste: «Gibt es Trinkgeld, haben wir unsere Arbeit gut gemacht.»

Besser etwas als zu wenig

Auf die Frage, wie sozial das Geben von Trinkgeld in Anbetracht der tiefen Grundlöhne in der Gastrobranche sei, hat Elisabeth Richner (71) aus Obernau, die gerade vor dem «Doorzögli» auf dem Stiefelplatz zu Mittag isst, eine klare Meinung:

«Dass die Löhne steigen, wenn aufs Trinkgeld in der heutigen Form verzichtet wird, bezweifle ich.»

Jonas Salvisberg (29) von der Weinbar La Bonne Cave. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 14. Juni 2022)

Der stellvertretende Geschäftsführer der Weinbar La Bonne Cave an der Reuss, Jonas Salvisberg (29), pflichtet dem bei. «Ich verstehe den Ansatz, glaube aber nicht, dass sich an den tiefen Löhnen in unserer Branche allein durch das Streichen des Trinkgelds etwas ändern würde.» Die Art und Weise, wie bezahlt wird, hat gemäss Salvisberg einen Einfluss auf die Höhe des Trinkgelds. «Bei Bezahlungen mit Karte, Telefon oder Smartwatch wird eher mal darauf verzichtet.» Dennoch habe der Boom des bargeldlosen Bezahlens bisher nicht zu einem Einbruch beim Trinkgeld geführt. Bei gutem Geschäftsgang kämen im Topf für jeden Angestellten immer noch rund 500 bis 600 Franken pro Monat zusammen.

Ursula Forster-Stampfli (74) aus Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 14. Juni 2022)

Genau deshalb gibt auch Ursula Forster-Stampfli (73) aus Luzern «immer 10 bis 15 Prozent Trinkgeld. Ich muss dabei immer an meine Tochter denken, die während ihres Studiums im Service arbeitete und sich über Trinkgeld immer sehr freute.»

