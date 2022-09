Gedenkausstellung in Luzern Sein Werk, sein Leben: «Stadthirsch» zeigt Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und Skulpturen von Charles Gerig Über 60 Werke des 2003 verstorbenen Luzerner Künstlers Charles Gerig sind in einer Gesamtschau in der Werbeagentur Stadthirsch ausgestellt – eine Familienangelegenheit. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 02.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie haben die Gedenkausstellung gemeinsam umgesetzt (von links): Maya Konrad, Katja Mosele, Balz Roos und Verena Barreto vor dem Gemälde «Mutter Erde», Öl auf Leinwand, aus dem Jahr 1959. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. August 2022)

Die Idee zur Gedenkausstellung hatte Maya Konrad-Gerig, eine der Töchter von Charles Gerig (1932–2003). Die 62-Jährige setzte sich mit Schwester Verena (60), Schwägerin Katja (58) und Bruder Balz (45) zusammen und diskutierte das Vorhaben. Alle waren begeistert. Und alle hatten viele Werke bei sich zu Hause. Sie sind sich einig:

«Es ist besser, die Werke zu präsentieren und ihm damit eine letzte Ehre zu erweisen, anstatt sie im Keller oder Estrich verstauben zu lassen.»

Am Donnerstag wurde die Gedenkausstellung zum 90. Geburtstag in der Werbeagentur Stadthirsch an der Kasimir-Pfyffer-Strasse 2 in Luzern eröffnet. Sie dauert bis 30. September.

Von der Idee bis zur Ausstellung vergingen gut anderthalb Jahre. «Nicht alle Werke waren in gutem Zustand. Wir mussten uns absprechen, welche wir zeigen wollen und welche restauriert werden müssen», erklärt Maya Konrad-Gerig. Wir trafen die vier im «Stadthirsch», als sie die Ausstellung mit über 60 Werken zu installieren begannen. Mehr Informationen zu Künstler und Werken sind auf der Website von Gerig zu erfahren.

Zu sehen sind die Werke von Charles Gerig in der Werbeagentur Stadthirsch an der Kasimir-Pfyffer-Strasse/Hirschengraben. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. August 2022)

Charles Gerig war ein Chrampfer

Eine Gesamtschau fand bislang nicht statt. Jetzt ist es so weit, dazu Verena Barreto: «Es ist seine Stadt, sein Luzern, doch leider kam er selber nicht mehr dazu. Jetzt zeigen wir eine Auswahl an Werken.» Da ihr Vater kein elitärer Künstler war, hätten seine Werke nie Einlass ins Luzerner Kunstmuseum gefunden. In der Stadt hat er jedoch viele Spuren hinterlassen. So etwa die Eingangstüre aus Eisenguss des Restaurants Du Pont in der Luzerner Altstadt oder die Grossplastik Uristier, die vor dem Romerohaus im Würzenbach-Quartier steht.

Charles Gerig in seinem Luzerner Atelier. Archivbild: Andreas Vogel (Luzern, 15. November 1985)

Charles Gerig war auch als Kunstaktivist und Kunstanimator tätig und veranstaltete im Auftrag der Stadt Luzern mehrere Skulpturenausstellungen auf öffentlichen Plätzen. Weitere Spuren seiner Arbeit sind auch im Friedhof Friedental. Dort hatte er zusammen mit dem Architekten Joseph Gasser das Gemeinschaftsgrab gestaltet. Mit Kreis, Quadrat, Würfel und Pyramide sei ein Symbol der Unendlichkeit geschaffen worden, berichtete 1992 die «Luzerner Zeitung».

Viele Projekte und Ideen – wenig Zeit für die Familie

Charles Gerig war ein Chrampfer, ein Getriebener seiner Ideen. Mit all seinen Projekten ist nicht viel Zeit für anderes übrig geblieben. Er war mehr umgeben von seinen Werken als von seinen Nächsten. Dazu sagt Sohn Balz Roos (45), der seinen Vater sporadisch erlebte:

«Sein Motto war, auf eine Idee zu reagieren. Er war sehr inspirierend. Er ist ein Teil meiner Familiengeschichte, ich bin stolz, einen Künstler als Vater gehabt zu haben.»

Wenig Präsenz auch bei den Töchtern Maya und Verena. Doch was er als Vater verpasst hatte, holte er umso intensiver als Grossvater nach, wie Maya Konrad erzählt: «Erst als wir selber Kinder hatten, war er da und wie! Da war er der beste Grossvater, den man sich vorstellen kann.» Und Schwester Verena Barreto fügt an: «Als Kinder mussten wir schon mal hören: ‹Dein Vater hat ja gar keinen anständigen Beruf.› Das schmerzte manchmal. Aber als wir älter wurden, so Anfang 20, und sein Umfeld kennen lernten, wurde es richtig spannend.»

Maja Konrad vor dem Bild «Soleil Rouge» aus dem Jahr 1983. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. August 2022)

Doch zurück in den «Stadthirsch». Interessant ist hier, wie die vier ihre Auswahl trafen. Maya faszinierten immer schon die Rottöne, die ihr Vater in einer unglaublichen Intensität zu kombinieren wusste. Die Sonnenmotive in Öl und Kunstharz auf Holzspanplatte zeugen davon.

Für Balz waren es die Arbeiten mit Schnur, Gips, Spanplatte, Holz und Gold, die Reliefbilder. Dies sei eine ideale Fusion zwischen Skulptur und Bild, sagt er. Diese Kreativität sei beeindruckend: «Ich bin zwar auch kreativ in meinem Beruf, ich bin aber kein Künstler.» Balz Roos arbeitet als Visual Merchandiser bei Victorinox.

Balz Roos mit einem Reliefbild. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. August 2022)

Verena liebt die Porträtmalerei ihres Vaters. Sie hält ein Werk aus dem Jahr 1957 in ihren Händen. Es zeigt Verenas Mutter Florence. Verena: «Wir haben ja die meisten Bilder fotografiert und katalogisiert. Doch nicht bei allen Frauenporträts konnten wir herausfinden, um wen es sich handelte. Da entschieden wir uns, sie im Zweifelsfall Florence zu nennen.»

Verena Barreto mit «Florence», Öl auf Holzfaserplatte, aus dem Jahr 1957. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. August 2022)

Die Qual der Wahl hatte auch Katja Mosele. Sie wählte ein goldenes Sonnenmotiv: «Das ist ein Quadratmeter Sonne, dessen Glanz nie verblasst. Diese Grösse geht noch, doch die grösseren Werke sind schlicht zu gross für die heutigen Wohnungen, es fehlt der Platz.»

Katja Mosele mit einem Quadratmeter Sonne, einem vergoldeten Strukturkreis auf Holz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 27. August 2022)

Hinweis: Die Werke können im «Stadthirsch» bis 30. September jeweils von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen