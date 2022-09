Gedenkausstellung Pointiert, bunt und fantasievoll: Eine Hommage an Irma Stadelmann in der Kornschütte Luzern Irma Stadelmann fiel mit ihren bunten Kleidern im Luzerner Stadtbild auf. Sie war eine Weltenbummlerin, die «aus dem Bauch» malte und sich um Konventionen scherte. Jetzt zeigt die Stadt einige ihrer Werke. Sandra Monika Ziegler 05.09.2022, 17.46 Uhr

Oswald Stadelmann steht in der Kornschütte zwischen zwei typisch bunten Werken seiner Mutter der Künstlerin Irma Stadelmann. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 5. September 2022)

Irma Stadelmann (1932–2020) war Künstlerin, Erzählerin, Performerin und Luzerner Stadtoriginal. Letzteres jedoch nicht ganz freiwillig, wie sie einst im Luzerner Rathaus preisgab. Sie sei einmal für ein Interview angefragt worden und daraufhin ohne ihr Wissen im Buch über die Luzerner Stadtoriginale gelandet, erzählte sie damals vor versammelter Prominenz. Die Güüggali-Zunft, die sich um die Luzerner Originale kümmert, hat nun einige von Irma Stadelmanns Werken für die Ausstellung über sie in der Kornschütte im Rathaus Luzern ausgeliehen.

Das Gesamtkunstwerk Irma Stadelmanns ist pointiert, bunt und fantasievoll. In der Kornschütte sind 42 Werke ausgestellt und einige Filmaufnahmen zu sehen. Die Präsentation ihrer Werke lässt viel Spielraum für eigene Interpretationen.

Zu reden bei Besucherinnen und Besuchern gibt etwa das Bild «Des Löwen Trost» mit Pilatus, dessen Geistern und dem liegenden Löwen, unserem Denkmallöwen notabene. Für die einen kuscheln die Geister mit dem Löwen, für andere halten sie schützend ihre Arme um den Löwen.

In einer Ecke der Kornschütte sind Leihgaben der Güüggali-Zunft zu sehen, darunter eine Fotografie mit den Originalen Irma Stadelmann und Emil Manser. Bild: Dominik Wunderli (luzern, 05.09.2022)

Die Stadt Luzern schreibt zur Ausstellung: «Die schöpferischen Werke lassen sich in kein Schema pressen.» Das treffe zu, bestätigen ihre Söhne Oswald und Beat bei einem Ausstellungsrundgang. Die Künstlerin, die Knallbunt nicht nur für ihre Aquarelle und Ölbilder verwendete, hatte die Farbenpracht auch in ihrer Kleidung den grauen Tönen vorgezogen.

Irma Stadelmann, die bunt und originell gewandet im Luzerner Stadtbild auffiel, war eine Frau, die wusste, was sie wollte, und auch tat, was sie wollte. Konventionen und Kompromisse passten nicht in ihr Weltbild. Sie philosophierte gerne und hielt am Guten im Menschen fest. Für sie sei stets klar gewesen, wie die Welt zu retten sei, erzählen ihre Söhne und zitieren die Mutter mit den Worten: «Das Rezept dazu heisst Liebe, damit ist alles lösbar.»

Bunte Farben – grosse Faszination

Das Bild hat den Namen Christkind und entstand 1994. Dominik Wunderli (Luzern, 5. September 2022)

Irma Stadelmann war eine herzhafte Frau. Sie zog ihre vier Kinder alleine auf und reiste gerne in ferne Länder. Ein neuer Mann kam keiner mehr ins Haus. Oswald Stadelmann: «Sie war ja sehr hübsch, unsere Mutter. Doch zeigte sich einer und sah dann uns vier Knöpfe, war er schnell wieder weg.» Die Kindheit haben die Söhne in guter Erinnerung, sie kommen geradezu ins Schwärmen, wenn sie über ihre bunte Mutter sprechen: «Wir lernten, unabhängig und ehrlich zu sein, für unsere eigenen Ideen zu kämpfen, lernten auch, wie mit wenig Geld herzlich gelebt werden kann, und schätzen so umso mehr, was wir heute haben.»