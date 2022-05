Gemeinderat Buchrain: Stephan Betschen tritt per Oktober zurück

Gemeinde Buchrain Sozialvorsteher Stephan Betschen tritt zurück – «aus persönlichen Gründen» Nach etwas mehr als vier Jahren verlässt der FDPler den Gemeinderat per Ende Oktober 2022 auf eigenen Wunsch. Er erlebte eine turbulente Amtszeit, unter anderem mit der Schliessung des Alterszentrums. Roman Hodel 31.05.2022, 12.48 Uhr

Im Buchrainer Gemeinderat kommt es zu einer Vakanz: Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) hat seinen Rücktritt per 31. Oktober 2022 bekannt gegeben – «aus persönlichen Gründen», wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte. Der Gemeinderat respektiere den Entschluss und habe dem Antrag auf Entlassung aus dem Amt am Montag stattgegeben.

Betschen wurde am 10. Juni 2018 in den Gemeinderat gewählt – er setzte sich damals gegen Petra Kieliger (CVP) durch. «Er hat sich als Sozialvorsteher in einem politisch und gesellschaftlich anspruchsvollen Umfeld mit viel Engagement für die Anliegen der Bevölkerung von Buchrain eingesetzt», heisst es in der Mitteilung.

Gemeinderat Stephan Betschen am Tag seiner Wahl. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 10. Juni 2018)

Nach seinem Amtsantritt war Betschen in der Abteilung Soziales «auf schwierige Zustände» gestossen, wie er damals zu unserer Zeitung sagte. Wegen mehrerer Kündigungen war dort viel Arbeit liegengeblieben. Seine Amtsvorgängerin hatte den Gemeinderat bekanntlich im Streit verlassen. Betschen brachte die Abteilung wieder auf Kurs.

Plötzlich wollte er das Gemeindepräsidium

Für Irritation sorgte der FDPler vor zwei Jahren allerdings, als er sich plötzlich das Gemeindepräsidium angeln wollte, anstelle des vorgeschlagenen Ivo Egger (SP). Die Wählerschaft strafte ihn dafür an der Urne ab – nur 37 Stimmen gingen für ihn ein.

Am meisten in den Schlagzeilen stand Betschen zusammen mit Egger im November, als die Gemeinde das Alterszentrum Tschann wegen Personalmangels abrupt schliessen musste. Der Gemeinderat wurde teils harsch kritisiert, den Niedergang mit falschen Personalentscheiden eingeleitet und danach viel zu lange zugeschaut zu haben.

In der Mitteilung der Gemeinde zum Rücktritt steht davon freilich nichts. Dafür ist von «Meilensteinen, die erreicht werden konnten», die Rede: Unter anderem von der Reduzierung der Anzahl offenen Dossiers, der von ihm geschaffenen Kommission Gesundheit & Soziales sowie der Strategie Alter Buchrain. Letztere soll noch vor seinem Ausscheiden aus der Exekutive zur Vernehmlassung unterbreitet werden.