Ermordet beim Beerenpflücken: Ein Verbrechen beschäftigt eine Emmer Familie bis heute Ein Mord im Rothenburgerwald überschattet die Geschichte der Familie Kurmann seit 1897. Sie hat den Fall inzwischen gut dokumentiert und aufgearbeitet. 14.01.2023

2018 feierte der Emmer alt CVP-Grossrat Hansruedi Kurmann zusammen mit seiner Familie das 125-jährige Bestehen seines Bauernhofs im Bärgli. Der Hof wird mittlerweile bereits in der vierten Familiengeneration geführt. Mit dem Hof ist aber auch eine Tragödie verbunden, die sich vergangenes Jahr ebenfalls zum 125. Mal jährte. Es geht um einen Mord im Rothenburgerwald.

Der Mord sei innerhalb der Familie immer wieder diskutiert worden, erklärt Hanruedi Kurmann: «Als im Jahr 2000 ein Stammbaum der Familie Kurmann erstellte wurde, warf das Thema grosse Wellen, da die ganze Geschichte, die kaum noch jemand richtig kannte, auf den Tisch kam.» Denn der Fall spielte sich in unmittelbarer Nähe der Familie Kurmann ab.

Der kürzeste Weg führte durch den Wald

Drehen wir die Zeit also ins Jahr 1897 zurück: Die verwitwete Elisabeth Kurmann, eine Grosstante von Hansruedi Kurmann, verweilte bereits seit Herbst 1896 bei ihrem Sohn Johann Kurmann-Roos auf der Liegenschaft Berg im Grenzgebiet zwischen Emmen und Rothenburg. An einem Junitag 1897 will Elisabeth Kurmann der befreundeten Familie Schwander im Löchenrain, mit einem Körbchen im Arm, einen Besuch abstatten. So verlässt sie nachmittags zwischen 15.30 und 16 Uhr den Hof ihres Sohnes und benutzt den kürzesten Weg nach Löchenrain, der durch den Rothenburgerwald führt.

Als Elisabeth Kurmann am Abend nicht zurückkehrt, denkt ihr Sohn, sie sei zu ihrer Tochter nach Neuenkirch weitergezogen und habe dort übernachtet. Als sich die ältere Dame am folgenden Tag nicht zurückmeldet und Nachfragen erfolglos bleiben, findet sie ihr anderer Sohn, Lehrer Josef Kurmann aus Rothenburg, nach längerem Suchen tot im Wald in der Nähe des Grossmooses. Was war passiert?

Alle hatten Angst vor den Geschwister Stocker

Laut Überlieferung muss ein Streit zwischen dem Geschwisterpaar Stocker – einem 24-jährigen Mann und einer 20-jährigen Frau – und Elisabeth Kurmann entstanden sein. Die Stockers hätten zur damaligen Zeit den Rothenburgerwald beherrscht, wie Hansruedi Kurmann erklärt: «Bekannt ist, dass die Familie Stocker arm war und sieben Kinder hatte.» Diese hätten mehrheitlich im Rothenburgerwald gelebt, dort ihr Regime geführt und nur die Waldbesitzer geduldet.

Hansruedi Kurmann an der Tatortstelle im Rothenburgerwald. Bild: Lukas Zwiefelhofer, (Emmen, 12.01.2023)

«Es ist zudem bekannt, dass diesen Leuten, die den Übernamen ‹Stockergugi› hatten, niemand traute und die Menschen grosse Angst vor ihnen hatten.» Es sei sogar vorgekommen, dass Leute aus der Umgebung, die sich in den Rothenburgerwald begaben, bis an ihren Wohnort von den «Stockergugis» verfolgt worden seien. Elisabeth Kurmann soll auf ihrem Weg durch den Wald Beeren gepflückt haben. Dies erzürnte die Geschwister Stocker, die dort selbst immer Beeren sammelten, und es entbrannte ein heftiger Streit, bei dem Elisabeth Kurmann erschlagen wurde.

Der Weg ab der heutigen Liegenschaft Berg führt über einen Hang zum 800 Meter entfernten Waldrand. Wenige Meter vom Waldrand entfernt führt der Waldweg etwa 500 Meter weiter zum Tatort. Er befindet sich auf dem halben Weg zum damaligen Ziel von Elisabeth Kurmann, der Liegenschaft Löchenrain.

An diesem Waldweg entlang ist die Leiche weggeschleift worden. Bild: Lukas Zwiefelhofer, (Emmen, 12.01.2023)

Urteil: 12 Jahre wegen Totschlags

Aus dem Bericht des Amtsschreibers geht hervor, dass in unmittelbarer Nähe des Fundorts der Leiche das Gras zertreten und zu Boden gedrückt war. Allerdings liessen sich dort keine Blutspuren finden. Dies lege die Annahme nahe, dass Frau Kurmann zuerst mit Gewalt weggeschleift und dann ermordet wurde.

Aufgrund verschiedener Hinweise wurde das Geschwisterpaar Stocker schliesslich am 1. Juli 1897 festgenommen und in Hochdorf inhaftiert. Ein längeres aufwendiges Untersuchungsverfahren konnte die Tat beweisen, die Täterschaft wurde am 12. August 1898 verurteilt. Das Kriminalgericht des Kantons Luzern sprach die beiden Geschwister in folgenden drei Anklagepunkten schuldig: Totschlag, Körperverletzung und Drohung. Xaver Stocker wurde zu einer Zuchthausstrafe von 12 Jahren, seine Schwester Katharina wegen Beihilfe zu einer Arbeitshausstrafe von 5 Monaten verurteilt.

Gedenkstöckli wurde nicht mehr gepflegt

Elisabeth Kurmann war zum Todeszeitpunkt 67 Jahre alt. In der Nähe des Landweges von der Liegenschaft Berg durch den Rothenburgerwald stand bis in die 1930er-Jahre ein hölzernes Gedenkstöckli. Hansruedi Kurmann vermutet, dass das Gedenkstöckli zu wenig gepflegt wurde, da es sehr abseits stand. «Eines Tages war es dann einfach weg und wurde leider nicht mehr ersetzt.» Trotzdem werde dieser Kriminalfall auch in Zukunft im kollektiven Gedächtnis der Familie Kurmann bleiben: «Die aufgearbeitete Geschichte ist nun in allen Köpfen der Familie gespeichert.»

