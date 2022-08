Gemeinde Emmen Siegerprojekt für Hübeli-Schule steht fest – Turnhalle erhält Sportplatz auf dem Dach Trakt für Primarschule, Anbau für Tagesstruktur und Doppelsporthalle: Das alles umfasst die Erweiterung der Schulanlage Hübeli. Zuerst aber muss der Kredit über 28,5 Millionen Franken ein paar Hürden nehmen.

Das Hübeli in Emmenbrücke ist seit längerem eine Last – die Schulanlage mit Baujahr 1967 hat zu wenig Platz und weist erhöhte Naphthalin-Werte auf. Deshalb will die Gemeinde Emmen Teile davon rückbauen und durch Neubauten ersetzen respektive ergänzen. Nun steht das Siegerprojekt der sogenannten Gesamtleistungssubmission fest. Das Team Anliker AG Generalunternehmung aus Emmen mit Cometti Truffer Hodel Architekten AG aus Luzern setzt sich mit seinem Vorschlag gegen vier weitere Teams durch, wie die Gemeinde Emmen am Mittwoch mitteilte.