Gemeinde Horw 29 statt 16 Millionen Franken – neues Allmend-Schulhaus wird fast doppelt so teuer Weil sich der Raumbedarf verändert hat, soll der Ergänzungsbau vier statt drei Etagen umfassen. Einwohnerräte kritisieren das Vorgehen des Gemeinderats – steht der Zusatzkredit auf der Kippe? Roman Hodel Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein Bericht und Antrag mit Zunder: Der Horwer Gemeinderat will vom Einwohnerrat am 30. März ein Ja abholen für einen Zusatzkredit über 685’000 Franken zur Projektierung des neuen Allmend-Schulhauses. Erst vor einem Jahr hatte das Parlament bereits eine Million Franken dafür gesprochen. Doch das reicht nicht. Denn wie sich nun zeigt, wird das ganze Vorhaben massiv teurer. Anfangs hatte die Exekutive mit rund 16 Millionen Baukosten gerechnet, vor einem Jahr korrigierte sie den Betrag auf rund 20 Millionen, und nun sind es 29 Millionen – fast doppelt so viel als zu Beginn.

Neu vier statt drei Etagen: So stellen sich die Planer den Ergänzungsbau Schulhaus Allmend vor. Die Brüstungen und das Dach bestehen aus Photovoltaikanlagen. Visualisierung: Gschwind Architekten

Die gestiegenen Kosten begründet der Gemeinderat mit dem veränderten Raumbedarf der Tagesstrukturen, den man bei der Erstellung des Raumprogramms 2020/21 lediglich schätzen konnte. Jetzt ist klar: Die Tagesstrukturen benötigen im Bestandesbau viel mehr Platz auch wegen Zentralisierung an einem Standort. Deshalb sollen die Werkräume, die Räume für textiles und bildnerisches Gestalten und die Logopädie vom Alt- ebenfalls in den Neubau ziehen, wodurch dieser aber von drei auf vier Etagen erhöht werden muss. Im Einwohnerrat vor einem Jahr hatte Immobilienvorsteherin Astrid David Müller (SVP) noch gesagt, dass die Schule für Primarschüler kein vierstöckiges Gebäude wolle.

Laut Gemeinderätin hat sich das Projekt auch gewandelt

Fragt man die Gemeinderätin nun danach, so sehe die Schule die Notwendigkeit von vier Etagen bei Verzicht auf ein Untergeschoss. Sie betont, dass der Raumbedarf «korrekt ermittelt» worden und bei 18 Klassenzimmern geblieben sei. «Derjenige der Tagesstrukturen ist ständig im Fluss, hinzu kommt der Zeitdruck, denn in die Provisorien müsste man wieder Geld stecken», sagt Astrid David Müller. Sie räumt zwar ein, dass man den Raumbedarf vielleicht kurzfristiger hätte abfragen können und dass die erste Kostenschätzung zu tief war. Doch das Projekt habe sich auch gewandelt, von einem rudimentären Ergänzungsbau zu einem umfassenden, nachhaltigen Schulhaus mit Photovoltaikanlagen, die die Gebäudehülle prägen werden, womit der Forderung des Parlaments nach energieeffizienten Gebäuden entsprochen werde.

Alles anzeigen

Mehrkosten teils nachvollziehbar, der Ablauf aber nicht

L20-Einwohnerrat Urs Steiger hatte das Vorgehen der Exekutive bereits 2022 infrage gestellt, in einem überwiesenen Postulat mehrere Punkte zur Prüfung gefordert und sieht sich in seinen Befürchtungen bestätigt: «Wir haben – wie vermutet –die Katze im Sack gekauft.» Das zeige die Kostenexplosion von 16 auf 29 Millionen. Zwar seien die Mehrkosten im Bericht und Antrag erklärt und zum Teil nachvollziehbar. Trotzdem stehe kein Wort darüber, was es für die Finanzen der Gemeinde bedeutet.

Steiger kritisiert, dass die Verwaltung von Anfang an mit Verweis auf den «grossen Zeitdruck» ein Projekt vorangetrieben hat, obwohl vieles noch unklar war. Und dies gehe so weiter. «Wieso müssen wir Ende März über einen Zusatzkredit für die Projektierung des Neubaus befinden, wenn der Planungsbericht für den Bestandesbau noch gar nicht vorliegt?», fragt er. Stossend sei weiter, dass die Wettbewerbsjury vierstöckige Projekte nicht berücksichtigte – und nun wird doch vierstöckig gebaut. Steiger vermisst den klaren Lead des Gemeinderates bei diesem Grossprojekt.

FDP-Fraktionschef Jürg Biese ist überrascht ob des Preisschildes. Man werde bei dem Projekt nicht zum ersten Mal vor vollendete Tatsachen gestellt. Die zuständige Kommission hätte früher eingebunden werden müssen. «Es sollte kein Prunkbau werden wie das Schulhaus Zentrum und nun wird es mindestens so teuer», sagt Biese. Er werde mit der Fraktion über einen Marschhalt sprechen, vielleicht könne dieser etwas bewirken.

«Grundsätzlich sehen wir den Nutzen, die Tagesstrukturen und ‹Familie plus› an einem Standort zu zentralisieren», sagt Mitte-Einwohnerrat Ivan Studer. Aber dass man das Raumprogramm ein halbes Jahr nach dem Wettbewerb derart anpasse, sei sehr fragwürdig. Er fragt: «Wurde der Raumbedarf sachgerecht abgeklärt? Welche Rolle spielen finanzpolitische Überlegungen?» Seine Fraktion erwarte Antworten auf solche Fragen.

Für die SVP spielen die Kosten eigentlich immer eine Rolle, «natürlich auch hier», wie Fraktionschef Reto Eberhard sagt. Aber: Besser, man denke jetzt an alles, statt später noch Dinge einplanen zu müssen. Ein Schulhaus koste nun mal, und dies sage er nicht, weil die zuständige Gemeinderätin von der SVP sei. Eberhard: «Lieber geben wir Geld für die Bildung aus als für ein Seefeld-Projekt, mit dem niemand zufrieden ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen