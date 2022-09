Gemeinde Horw Ärger über geplante Umzonung – «der Gemeinderat schweigt die Enteignung tot» Sagt Horw Ja zur Teilrevision der Ortsplanung, wird für zwei private Firmenareale die Enteignung eingeleitet. Eine Eigentümerin erhebt Vorwürfe gegen das Vorgehen des Gemeinderats. Roman Hodel Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

In der Gemeinde Horw läuft derzeit die öffentliche Auflage der Teilrevision der Ortsplanung. Gemäss dieser sollen Grundstücke im Gebiet Seefeld südlich der Kantonsstrasse in eine Zone für öffentliche Zwecke überführt werden. Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) rechnet mit Einsprachen, denn zwei Firmenareale sind davon betroffen – jenes der Sand + Kies AG direkt am See und jenes der Tschümperlin AG, die Baustoffe vertreibt.

Blick auf das Tschümperlin-Areal (blaues Dach), rechts hinten ist das Areal der Sand + Kies AG zu sehen. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 15. September 2021)

Die Umzonung hätte für beide Firmen weit reichende Konsequenzen. Auch wenn Zemp versichert, dass der Weiterbetrieb der beiden vorerst nicht tangiert wäre. Denn auf dem Tschümperlin-Areal plant eine Schwestergesellschaft der Baustofffirma, die Atinova AG, eine Wohnüberbauung. Als diese vor einem Jahr das Baugesuch eingereicht hatte, verhängte die Gemeinde kurzerhand eine Planungszone. Dagegen erhob Atinova zwar Einsprache, zog diese jedoch zurück, weil die Zone mit der nun anstehenden Teilrevision ohnehin obsolet wird.

Kommt die Umzonung, kann Atinova die Wohnungen vergessen. Deshalb reagiert die Firma bei der Teilrevision erneut mit einer Einsprache. Carla Tschümperlin ist Verwaltungsratspräsidentin der Atinova und war Ende August am öffentlichen Infoanlass des Gemeinderats zugegen. Sie sagt:

«Die Anwesenden hörten allerlei über Baubegriffe, Geschosshöhen und Aussichtspunkte, doch dass mit dieser Umzonung eine Wohnsiedlung blockiert und eine Enteignung eingeleitet wird, wurde vom Gemeinderat quasi totgeschwiegen.»

In der öffentlichen Zone nütze ihr das Grundstück nichts mehr – weder als Arbeits- noch als Wohnort.

Erst vor zehn Jahren bei der Gesamtrevision der Ortsplanung hatte die Gemeinde eine Umzonung des Areals von der Arbeits- in eine Wohnzone beschlossen – mit Bestandesgarantie für den Baustoffbetrieb. Diesmal ist die Umzonung zwar vom Einwohner- und nicht Gemeinderat gefordert, aber diese kommt ihm gelegen. Denn Letzterer hat ambitionierte Pläne mit dem Seefeld als Sport- und Freizeitort, nur ist der Platz zu knapp. Tschümperlin kritisiert dieses Vorgehen: «Unser Areal war offiziell nicht Teil der Seefeld-Planung und der öffentlichen Mitwirkung und ist erst nachträglich, auf Antrag des Einwohnerrats, da hineingerutscht.»

Atinova hätte Enteignung verhindern können

Wahr ist aber auch: Hätte Atinova das Wohnbauprojekt früher realisiert, hätte sie die Umzonung selber verhindern können. «Für uns hatte es immer Priorität, ein Ersatzgrundstück für die Firma zu finden und das braucht Zeit», sagt Tschümperlin und ergänzt:

«Die Gemeinde kannte unsere langfristigen Pläne. Das Vorgehen der Behörde und die drohende Enteignung sind für uns überraschend und eine unschöne Wende.»

Auf ihrer Projektwebsite ermuntert Atinova Anrainer zu Einsprachen. «Weil der Gemeinderat mit der Umzonung auf Vorrat ohne konkrete Pläne eine Wohnsiedlung blockiert und die Steuerzahlenden nicht aufklärt, was sie die Enteignung kosten würde», sagt sie. Sicher ist: Mit dem Wechsel von der Wohn- in eine öffentliche Zone verlöre das Areal seinen Wert. Dagegen will sich Tschümperlin juristisch zur Wehr setzen.

Von der Umzonung betroffen ist auch die Sand + Kies AG. Geschäftsführer Patrick Grieder sagt: «Wir stecken mitten in den Abklärungen und können im Moment keine Stellungnahme abgeben.»

Gemeinderat ist an gütlicher Einigung interessiert

Gemäss Bauvorsteher Zemp ist der Gemeinderat an einer gütlichen Einigung, also Kauf und/oder Landabtausch, interessiert. Wie viel Geld die Gemeinde für das Tschümperlin-Areal bezahlen müsste, wenn keine Einigung zu Stande kommt, würde die Schätzungskommission bestimmen. Die Umzonung sei ein einstimmiger Auftrag des Parlaments, sagt er und fügt an:

«Aus Erfahrung wissen wir, dass sich die Sport- und Freizeitanlage Seefeld aufgrund der Immissionen schlecht mit Wohnnutzungen in unmittelbarer Nähe verträgt.»

Dass die Umzonung am Infoanlass nur am Rande ein Thema war, begründet Zemp so: «Wir haben uns darauf konzentriert, den 170 Teilnehmenden die nach dem Zeitpunkt der öffentlichen Mitwirkung vorgenommenen Anpassungen zu erläutern.»

