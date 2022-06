Gemeinde Horw Auch Beton statt nur Holz – Kehrtwende bei Bau von Kindergarten sorgt für Empörung Der Horwer Gemeinderat will den Kindergarten Kirchfeld konventionell bauen – unter anderem, weil Schweizer Holz derzeit Mangelware sei. Das wird im Einwohnerrat noch zu reden geben. Roman Hodel Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

3,25 Millionen Franken. So hoch ist der Sonderkredit für den Neubau des Doppelkindergartens mit Kindertagesstätte beim Alterszentrum Kirchfeld in Horw. Der Einwohnerrat wird diesen Donnerstag darüber befinden – und klar ist: Bericht und Antrag werden für Diskussionen sorgen. Ursprünglich sollte der Pavillon als Holzbau in Modulbauweise erstellt werden. Doch der Gemeinderat ist davon abgekommen.