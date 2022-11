Horw-Kastanienbaum Chrischona-Projekt: Will der Gemeinderat mit «Salamitaktik» zum Ziel kommen? Dass der Horwer Gemeinderat die Chrischona-Umzonung separat und nicht mit der Ortsplanungsrevision behandelt, sorgt für Kritik. Roman Hodel Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem aussichtsreichen Areal der Hotelfachschule IMI in Kastanienbaum hoch über dem See will die AWS Chrischona AG zehn neue Häuser mit schicken und grosszügigen Wohnungen bauen. An einem Infoanlass zum Richtprojekt im April kritisierten Anwohnende die ihrer Meinung nach zu grossen Bauvolumen an der Seestrasse. Andere befürchteten, die geplante Aussichtsplattform könnte abends zum Party-Hotspot werden.

Links sind die Häuser an der Seestrasse zu sehen, rechts jene am Seeacherweg. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Ein halbes Jahr ist seither vergangen und die Kritik nicht verstummt – im Gegenteil. Stefan Epper ist einer der Anwohner und Vorstandsmitglied des Vereins Pro Seestrasse. Er ärgert sich über die Intransparenz des Gemeinderats. Am Infoanlass zur Teilrevision der Ortsplanung Ende August habe dieser mehrfach betont, dass es im Rahmen dieser Teilrevision «keine neuen Einzonungen in Wohnzonen» gebe. «Doch das Chrischona-Projekt verlangt ja genau dies, denn das Areal befindet sich heute in einer Sonderzone für Tourismus», so Epper. Nur werde es separat und erst später behandelt. Für ihn sieht das nach «Salamitaktik» aus.

Der Verein Pro Seestrasse setze ausserdem ein grosses Fragezeichen hinter den Mehrverkehr, welchen die beiden «voluminösen Mehrfamilienhäuser» mit ihrer Tiefgarage an der Seestrasse auslösen werden, zumal Letztere mit einem Fahrverbot belegt sei. Epper sagt:

«In früheren Stellungnahmen betonte die Gemeinde stets, dass sie keinen Mehrverkehr auf der Seestrasse wünscht – das passt irgendwie nicht zusammen.»

Er stellt klar, dass Pro Seestrasse einer qualitativ hochstehendem Wohnnutzung offen gegenüberstehe, «aber die einmalige Lage verlange nach einem hochwertigen Projekt, das quartierverträglicher sein muss». Man sei diesbezüglich zu Gesprächen mit der Gemeinde und der AWS Chrischona AG bereit.

Weiss eingezeichnet das 36’000 Quadratmeter grosse Chrischona-Grundstück. Quelle: AWS Chrischona AG

Totalrevision der Ortsplanung würde zig Projekte blockieren

Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) hält derweil fest: «Die Sonderbauzone Tourismus ist, wie es der Name sagt, schon heute eine Bauzone – mit der Umzonung sollen lediglich statt Tourismusbauten künftig Wohnungen ermöglicht werden.» Der Bebauungsplan schränkt zudem die bebaubare Fläche und das Bauvolumen ein. «Heute wäre dort theoretisch ein grosses, vier- oder fünfstöckiges Hotel möglich. Natürlich müsste ein entsprechendes Projekt auch einige Hürden überwinden.»

Dass der Gemeinderat die Chrischona-Umzonung separat behandle, habe nichts mit «Salamitaktik» zu tun. Zemp sagt:

«Im Gegenteil, so sind wir transparent und die Bevölkerung kann sich separat dazu äussern.»

Gleich verfahre man mit dem Campus – eine Umzonung, die an der Urne wohl unbestritten sein dürfte. «Würden wir stattdessen die Ortsplanung als Totalrevision durchführen, dann wären zig Projekte über Jahre, bis zum Abschluss der Totalrevision, blockiert.» Und der Mehrverkehr? Für Zemp ein übertriebener Vorwurf: «Die Garage der beiden Häuser befindet sich am Anfang der Seestrasse und tangiert diese daher nur wenig.»

So geht es weiter

Zurzeit wird eine Planungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und der AWS Chrischona AG erarbeitet. Darin werden unter anderem Vorgehen, Kosten und Fragen zur Mehrwertabgabe geregelt. Danach startet das Zonen- und Bebauungsplanverfahren: Erarbeitung der Unterlagen, öffentliche Mitwirkung, öffentliche Auflage und Beschluss durch den Einwohnerrat. Über die Zonenplanänderung entscheidet das Volk. Das ganze Verfahren nimmt rund zwei Jahre in Anspruch.

«Besser als die bestehenden Gebäude» Der Verein Pro Halbinsel Horw ist dem Projekt wohlgesinnt. «Die jetzigen Gebäude sind in die Jahre gekommen und ihre Nutzung ist nicht zonenkonform – was soll eine Schule in einer Tourismuszone?», fragt Präsident René Gächter, der die Entwicklung des Richtprojekts als Jurymitglied mitbegleitet hat. Er sagt: «Die geplanten Gebäude fügen sich besser in die Landschaft ein als die bestehenden.» Die Allgemeinheit profitiere vom besseren Zugang zu den Wanderwegen auf der Halbinsel und von einer neuen Aussichtsplattform, die Quartierbewohnenden von einem Quartiertreff und die Natur von einer teilweisen Renaturierung des Althausbachs.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen