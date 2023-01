Gemeinde Horw Genossenschaft will Siedlung ersetzen ‒ Mietzinse dürften sich wohl verdoppeln Von 74 auf 180 Wohnungen: An der Horwer Bachstrasse plant die Baugenossenschaft Familie in Etappen eine Ersatzsiedlung. Für die aktuelle Mieterschaft hat dies weitreichende Konsequenzen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 27.01.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist das grösste Projekt, das die Baugenossenschaft (BG) Familie Horw in ihrer 77-jährigen Geschichte je an die Hand genommen hat: An der Bachstrasse im Zentrum sollen insgesamt zehn in die Jahre gekommene Mehrfamilienhäuser durch Neubauten ersetzt werden. Die Genossenschaft hatte acht Architekturbüros zum Wettbewerb eingeladen – nun steht das Siegerprojekt fest: Es ist der Vorschlag von Guignard & Saner Architekten AG Zürich (Hochbauten) und Berchtold.Lenzin Zürich GmbH (Freiräume).