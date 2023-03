Gemeinde Horw Nach Drohungen wegen Schulzuteilung – Behörden erklären «komplexen» Prozess Warum kommen nicht alle Kinder ins nächstgelegene Schulhaus? Was alles gilt es bei der Einteilung zu berücksichtigen? Jemand Wichtiges war beim Info-Anlass allerdings nicht eingeladen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 15.03.2023, 22.20 Uhr

Beim Thema Schulzuteilung wird es schnell emotional. Besonders in Horw, wo die Lernenden seit drei Jahren quartierübergreifend eingeteilt werden. Gemeinderat, Schule und Bildungskommission haben am Mittwochabend zu einem Infoanlass geladen. Ziel: Den Anwesenden erklären, wie komplex das System mit den Schulzuteilungen ist. Der Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr: Die Behörden erhielten kürzlich einen offenen Brief von Eltern, die das Vorgehen bei den Schulzuteilungen kritisieren. Diese hatten im Sommer bereits eine Unterschriftensammlung dagegen lanciert.

Blick auf das Areal des Schulhauses Allmend. Bild: Pius Amrein (Horw, 14. 02. 2022)

Gemäss Daniel Bachmann, Rektor der Gemeindeschule Horw, ist die Klassenplanung «ein komplexer Prozess», bei dem viel berücksichtigt werden muss. Würde man etwa alle Erstklässler in das nächstgelegene Schulhaus einteilen, dann wären im einen zu viele, im anderen zu wenig Lernende. Hinzu komme: Es gebe Lernende mit keinen oder zu wenig Deutschkenntnissen, mit und ohne Fördervereinbarung oder auch Hochbegabte.

Weiter muss die Klassengrösse den Vorgaben des Kantons entsprechen. Und dann sind da noch die Wünsche der Eltern und selbstverständlich sollte der Schulweg zumutbar sein. Bachmann sagte es so: Optimale Lösung für das Individuum, also das Kind, tragfähigste Lösung fürs Gemeinwohl, optimale Klassengrössen und Klassenbelastung in Bezug auf Pädagogik und Finanzen. «Da braucht es Kompromisse.»

Drei Lehrpersonen schwärmten vom Zuteilungssystem

Durch die quartierübergreifende Zuteilung erreiche die Gemeindeschule insgesamt eine bessere Klassendurchmischung. Lernende mit höherem Förderbedarf oder sozialen Problemen zum Beispiel ballten sich nicht mehr in einzelnen Klassen.

Drei Lehrpersonen, die quasi eingebettet waren in die Präsentation, schwärmten von diesem System. «Ich kann meinen Schülern besser gerecht werden», sagte etwa Mirjam Mathis. «Meine Klasse hat viel mehr gemeinsame Lektionen, das sorgt für qualitative Ausgeglichenheit», sagte Renate Epper. Und Barbara Koch fand: «Die Schülerschaft im Hofmatt ist durch die neue Zuteilung zwar anders und aufwendiger geworden – aber wir können viel voneinander lernen.»

Gemäss Bildungsvorsteher und Gemeindepräsident Ruedi Burkard (FDP) sind 90 bis 95 Prozent der Eltern mit der Einteilung jeweils einverstanden – und das bei rund 270 Einteilungen pro Schuljahr. Selten wehren sich Eltern mit einer Beschwerde beim Kanton – in einem Fall erhielten diese letztes Jahr Recht, ein anderer Fall ist noch hängig.

Wie emotional das Thema mittlerweile geworden ist, zeigt diese Aussage von Bachmann: «Wir haben teils happige Drohungen gegen mich oder meine Mitarbeitenden erhalten – da setzen wir seit diesem Jahr einen Rechtsanwalt ein.» Dialoge mit Eltern vor der Zuteilung hätten auch nichts gebracht. Im Gegenteil, dies habe zu Streitigkeiten geführt. Und den Schulhauswunsch könne man nicht mehr angeben, weil dies teils falsche Hoffnungen geweckt habe.

Zugehört haben neben Medienleuten vor allem Einwohnerratsmitglieder, Eltern waren nicht eingeladen. Warum nicht? «Wir finden es nicht sinnvoll, einen solch komplexen Prozess allen Eltern zu erklären», sagte Burkard. Es sei ja nur ein kleiner Teil nicht einverstanden und da bevorzuge man das direkte Gespräch. Mehrere Parlamentarier intervenierten daraufhin oder forderten etwa ein Erklärvideo. Burkard nahm diesen und weitere Inputs auf. Etwa jenen von Einwohnerrat Philipp Peter (L20). Demnach wäre es wünschenswert, wenn der Lotsendienst für die Schülerschaft an der Kantonsstrasse zeitlich ausgeweitet werden könnte.

Info-Brief im Kasernenton verfasst

Peter ortete grundsätzlich Kommunikationsprobleme seitens der Behörden. Als Beispiel erwähnte er den Einteilungs-Infobrief an die Eltern, der in etwas barschem Ton verfasst war. Er sagte: «Das klingt für mich wie ein Marschbefehl.» Rektor Bachmann gelobte Besserung.

Dass Horw betreffend Zuteilungs-Beschwerden beim Kanton «auffällig» sei, wie Peter erwähnte, hörte Burkard nicht gern: «Auffällig? Das ist die Öffentlichkeitswahrnehmung.» Conchi Hubmann, Präsidentin der Bildungskommission ergänzte: «Von den Kommissions-Gspändli anderer Gemeinden weiss ich, dass sich manche Eltern auch dort wehren, aber es kommt nicht zu einer Beschwerde.» Die Horwer seien halt einfach «sehr engagiert». Hubmann sagte es so:

«Wir alle wollen das Beste für unsere Kinder und da sind halt einfach viele Emotionen dabei.»

