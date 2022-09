Horw Weniger Bauvolumen an teuren Hanglagen erlaubt: «Das ist materielle Enteignung» An landschaftlich empfindlichen Hanglagen will die Gemeinde Horw die maximale Wohnfläche für Neubauten verkleinern. Nun macht ein Architekt mobil gegen die geplante Teilrevision der Ortsplanung. Roman Hodel Jetzt kommentieren 26.09.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weil die Baubegriffe harmonisiert werden müssen und bald neue Berechnungsvorgaben gelten, muss auch Horw seine Ortsplanung teilweise revidieren. Das sorgt mitunter für Unmut. So wehrt sich eine Eigentümerin gegen die Umzonung ihres Grundstücks in Seenähe. Und jetzt gibt es einen weiteren strittigen Punkt: die Hanglagen.

Zwar rühmte Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) in dieser Zeitung kürzlich den Horwer Hanglagen-Bonus. Hat ein Einfamilienhaus im Talboden zum Beispiel eine Höhe von 7,5 Meter, so darf der gleiche Bau am Hang je nach Terrainneigung nochmals bis zu 2,5 Meter höher werden. Was er allerdings nicht erwähnte: Dieser Bonus gilt nicht für alle Hanglagen. Ausgenommen sind mehrere Gebiete an bester Aussichtslage, zum Beispiel im Felmis.

Patrick Müller ist Architekt, auch Bauherr, und hat in den vergangenen 20 Jahren über ein Dutzend Neubauten in ebendiesen Gebieten realisiert. All diese Häuser darf man in Zukunft nicht mehr so bauen. Der Krienser sagt:

«Das ist willkürlich, zumal ausgerechnet jene Hanglagen betroffen sind, wo die besten Steuerzahler der Gemeinde wohnen.»

Ausserdem widerspreche die neue Gesetzgebung dem Ziel, verdichtet zu bauen und somit haushälterisch mit dem Bauland umzugehen.

Beispiel eines Hauses in Kastanienbaum, das so nicht mehr gebaut werden darf gemäss neuem Bau- und Zonenreglement. Der rot markierte Teil liegt über den erlaubten 7 Metern Gesamthöhe. Bild: PD/Müller

Bis zu 24 Prozent weniger Wohnfläche

Zur Veranschaulichung ein Rechenbeispiel von Müller in vereinfachter Form: Nehmen wir an, ein Grundstück an einer solchen Hanglage in der zweigeschossigen Wohnzone misst 1000 Quadratmeter. Laut altem Bau- und Zonenreglement war es bislang möglich, hier auf drei Etagen bis zu 415 Quadratmeter Wohnfläche zu realisieren. Geht es nach den neuen Berechnungsvorgaben des revidierten Reglements, blieben am gleichen Standort auf zwei Etagen noch 317 Quadratmeter Wohnfläche übrig. Die Reduktion betrage je nach Beispiel 18 bis 24 Prozent. Für Müller ist klar: «Die Eigentümer werden mit dem neuen Reglement materiell enteignet, weil auf dem Grundstück weniger möglich ist.»

Noch etwas gibt ihm zu denken: «Dutzende Bauten werden durch die Gesetzesanpassung quasi in einen illegalen Zustand versetzt, was die Gemeinde bewusst in Kauf nimmt.» Zwar gebe es eine Bestandesgarantie,

«doch sobald ein Eigentümer etwas ändern will, nur schon an der Garage, sind langwierige juristische Auseinandersetzungen programmiert».

Bauvorsteher Zemp hält fest, dass mit der Bestandesgarantie Bauten zeitgemäss erneuert, umgebaut und Nutzungen teils geändert werden können: «Mit der Umstellung der Berechnungsart wird sich eine neue Rechtsprechung entwickeln müssen.» Für ihn hinkt Müllers Rechenbeispiel – weil das Untergeschoss nicht voll nutzbar sei und weil bezogen auf das Beispiel je nach Anordnung zusätzliche Balkonflächen von bis zu 60 Quadratmetern möglich sind, die nicht zur Überbauungsziffer zählen. Überhaupt sei ein pauschaler Vergleich zwischen früher und künftig nicht möglich. Dafür sei der Systemwechsel der Berechnung zu gross.

Der Verzicht auf den Höhenbonus in bestimmten Gebieten ist gemäss Zemp ein bewusster Entscheid: «Der Gemeinderat und die Ortsplanungskommission wollen damit der landschaftlich empfindlichen Lage Rechnung tragen.» Dies geschehe auch deshalb, weil in der Vergangenheit immer öfter Projekte mit maximaler Volumenbildung eingegeben worden seien. Diese hätten zu Unverständnis in der Bevölkerung, Einsprachen und Gerichtsfällen geführt.

Gleich lange Spiesse für Flach- und Satteldächer

Dass in diesen zweistöckigen Zonen überhaupt dreistöckige Bauten möglich waren, liegt laut Zemp vor allem an der bislang vorgegebenen «Firsthöhe» von 8,5 Metern, die für Flach- und Satteldächer galt. Neu sind bei Flachdächern nur noch sieben Meter «Gesamthöhe» erlaubt. Womit ein drittes Stockwerk zumindest bei Flachdachbauten verunmöglicht wird. Damit sollen die beiden Architekturtypen künftig gleichberechtigt sein.

Was den Vorwurf der materiellen Enteignung betrifft, so existiert eine reichhaltige Rechtsprechung des Bundesgerichts dazu. Doch einen Schwellenwert, ab wann Eingriffe als schwer gelten, nannten die Richter bislang nicht. Verlangt wird gemäss Zemp eine Gesamtbetrachtung der Verhältnisse im Einzelfall. Er sagt:

«Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Frage, ob dem Eigentümer nach dem Inkrafttreten der Planungsmassnahme eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des Grundstücks verbleibt, was hier zweifellos weiterhin der Fall ist.»

Müller hofft nun, dass möglichst viele Betroffene Einsprache machen, «damit die Gemeinde den Fehler im revidierten Bau- und Zonenreglement korrigieren wird». Er sagt: «Andere Gemeinden haben dies besser gelöst.» Die öffentliche Auflage läuft noch heute Dienstag, 27. September.

Hinweis: Weitere Infos gibt's auf der Website «Nein zum BZR Horw»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen