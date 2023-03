Horw Zankapfel Seefeld: Widerstand gegen neuen Fussweg durchs Ried Der Quartierverein Winkel und Pro Halbinsel Horw fordern, auf den geplanten Weg im Ried zu verzichten – nicht zum ersten Mal. Roman Hodel Jetzt kommentieren 28.03.2023, 05.00 Uhr

Eine ziemlich steife Brise bläst dem Seefeld-Vorprojekt entgegen, das der Gemeinderat Anfang März vorgestellt hat und worüber der Einwohnerrat diesen Donnerstag debattieren wird. Die Parlamentsmitglieder haben nicht nur Post von den fünf betroffenen Sportvereinen erhalten, die darin gemeinsam ihren eigenen Lösungsvorschlag präsentierten, sondern auch vom Quartierverein Winkel und von Pro Halbinsel Horw. Die beiden Schreiben liegen unserer Zeitung vor. Demnach kritisieren sie vor allem den geplanten neuen Fussweg vom Steinibach zum Rankried.

Blick auf das Gebiet Rankried/Steinibach, rechts die Sportanlagen Seefeld. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 15. 9. 2021)

Pro Halbinsel Horw erinnert daran, dass es sich beim Steinibachried um ein Flachmoor und Amphibienschutzgebiet von nationaler Bedeutung handelt. Die Bundesverfassung und die Verordnung zum Schutz des Steinibachrieds würden somit den Bau eines Verbindungswegs verbieten.

Kein Aussichtsturm im Schutzgebiet

Das Verbot gelte auch für den geplanten Aussichtsturm inklusive Zugang südlich des heutigen Campingplatzes. Deshalb bittet Pro Halbinsel, den Turm ausserhalb des Naturschutzgebietes zu realisieren, den geplanten Publikumsweiher näher zum Seeuferweg zu rücken und auf den Weg Steinibach-Rankried ganz zu verzichten.

Umsetzung 1. Etappe Seefeld: Der umstrittene neue Weg ist oben rechts zu sehen, vom Steinibach bis zum Text «Aufwertungsmassnahmen Ried». Unten links sichtbar sind der Aussichtsturm und der Publikumsweiher. Plan: Gemeinde Horw

Diesen Verbindungsweg zu streichen, fordert auch der Quartierverein Winkel: «Denn er bedeutet eine neue, weitere Beeinträchtigung und Störungen des geschützten Gebiets (...); er bringt keinen Mehrwert, weder für die Bevölkerung noch für die Quartierbewohner.» Dabei argumentiert der Quartierverein ebenfalls mit dem Naturschutz und der Verordnung des Bundes, aber nicht nur. So rechnet er damit, dass der Weg Hundehalter anziehen dürfte und schreibt: «Es ist bekannt, dass Hunde die Vögel gerade während der Brutzeit weit ins Ried stark stören und damit die Brut gefährden.» Ausserdem, so der Quartierverein, würde der neue Weg für die angrenzenden Grundeigentümer «zu einem erheblichen Wertverlust ihrer Liegenschaften und einer Einschränkung ihrer Privatsphäre führen».

Anwohnende fühlen sich zu wenig einbezogen

Der Quartierverein hatte sich bereits beim Mitwirkungsverfahren gegen den geplanten Weg Steinibach-Rankried gestellt. Daraufhin habe der Gemeinderat in seinem Mitwirkungsbericht vom März 2018 zugesichert, dass von neuen Wegen im Ried oder angrenzend ans Ried abgesehen werde. «Entgegen dieser Zusicherung ist nun trotzdem wieder ein Weg am hinteren Riedrand, im geschützten Gebiet vorgesehen», heisst es im Schreiben an das Parlament. Und weiter: «Wir bedauern, dass wir als Anwohner – die wir unmittelbar von der Planung und deren Auswirkungen betroffen sind – im anschliessenden Prozess nicht involviert wurden.»

So oder so wird es am Donnerstag spannend im Einwohnerrat. Wie wird das Parlament den Planungsbericht Vision Seefeld aufnehmen? Vor allem aber: Wird es den Nachtragskredit von 100’000 Franken für das Erarbeiten des kommunalen Richtplans Seefeld sprechen – oder geht das Ganze zurück an den Absender, also den Gemeinderat? Die letzten Fraktionen treffen sich heute Dienstag und werden da ihr Vorgehen festlegen.

