Darum ist Horw ein guter Ort für Weinbau

Ottiger und Deschwanden Zwei Familien ausgezeichnet – darum ist Horws Halbinsel ein guter Ort für Weinbau Das milde Seeklima, die Ausrichtung der Hänge und der Pilatus als Schutz begünstigen den Rebbau in Horw. Vom Anerkennungspreis der Gemeinde wurden die beiden Winzerfamilien «völlig überrascht». Roman Hodel 03.01.2023, 21.03 Uhr

Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal berücksichtigte die Gemeinde Horw bei der Kulturpreisvergabe 2022 einen ganzen Kulturzweig, den Weinbau. Der mit 10'000 Franken dotierte Anerkennungspreis ging an die beiden Winzerfamilien Deschwanden und Ottiger (wir berichteten). Am Horwer Neujahrsapéro konnten sie den Preis offiziell in Empfang nehmen.

Ausgezeichnet in der Horwerhalle für ausgezeichneten Wein, von links: Toni Ottiger, Ursula Rohrer Ottiger sowie Heidi und Walter Deschwanden. Bild: PD/Franziska Eder (Horw, 1. Januar 2023)

«Ich war sehr überrascht und bin immer noch gerührt, dass die Gemeinde Kultur auch auf diese Weise versteht und ehrt», sagt Toni Ottiger (67). Zusammen mit seiner Frau Ursula Rohrer Ottiger (56) hatte er auf der Halbinsel von 1981 bis 2021 das Weingut Rosenau betrieben und leistete Pionierarbeit. Zwar wurde im Kanton Luzern einst Weinbau betrieben - im Mittelalter auf rund 350 Hektaren, vor allem im Seetal. Doch mit der Zeit verschwand dieser Betriebszweig fast ganz. In Horw wuchsen erst ab 1963 wieder Rebstöcke, und zwar auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei. Es ist jener Rebberg, den Toni Ottiger später pachten sowie auf sieben Hektaren ausweiten konnte und auf dem mittlerweile acht Rebsorten wachsen mit Schwerpunkt Pinot Noir und Riesling-Silvaner.

Handshake zum Ersten: Gemeindepräsident Ruedi Burkard begrüsst und gratuliert Toni Ottiger. Bild: PD/Franziska Eder (Horw, 1. Januar 2023)

Mit seinen Rot-, Weiss- und Schaumweinen heimste Ottiger regelmässig (inter-)nationale Preise ein. Längst stehen seine Weine auf den Karten von zig Restaurants in der halben Schweiz und sind auch im Handel erhältlich. Inzwischen hat aber eine jüngere Winzergeneration seinen Weinbaubetrieb übernommen - Kevin Studer und Denis Koch. Toni Ottiger sagt: «Man soll loslassen und den Jungen die Verantwortung übergeben.» Immerhin: Weinreisen für Gruppen organisiert und begleitet er noch.

Und was ist nun das Geheimnis der Horwer Weinkultur? Da gibt es laut Ottiger mehrere: die sanfte, nach Süden ausgerichtete Lage der Rosenau-Rebberge, der Pilatus als Hagelsperre und Wetterkeil, das milde Seeklima «und – am wichtigsten – die konsequente Ertragsregulierung für die optimale Traubenreife».

Von der Lage schwärmt Heidi Deschwanden (59) ebenfalls. Sie bewirtschaftet mit ihrem Mann Walter (63) den Rebberg Sonnenrain oberhalb der Winkelbadi. Die Reben lägen in einer Mulde geschützt und an idealer Süd-Südwest-Lage mit optimaler Sonneneinstrahlung, der See wirke sich ausgleichend auf das Klima aus und der Pilatus halte Unwetter fern.

Handshake zum Zweiten: Gemeindepräsident Ruedi Burkard begrüsst und gratuliert Heidi und Walter Deschwanden. Bild: PD/Franziska Eder (Horw, 1. Januar 2023)

5000 bis 6000 Flaschen keltern Deschwandens jährlich

Bei Deschwandens wachsen Gamaret und Riesling-Silvaner, gepflanzt im Jahr 2011. Walter Deschwanden ist auf diesem Bauernhof aufgewachsen, doch seine Eltern hatten die Niederrüti ab 1959 verpachtet. «Nach der Übernahme hatten wir das Bestreben, die eigene Liegenschaft wieder selber zu bewirtschaften», sagt Heidi Deschwanden. Nach reiflichen Überlegungen und Beratungen habe man sich für den Weinbau entschieden - «im Nebenerwerb», wie sie mit Blick auf die Fläche von einer Hektare sagt. Die überschaubare Menge von jährlich 5000 bis 6000 Flaschen keltern Deschwandens im betriebseigenen ehemaligen Mostkeller. Somit funktioniere der Weinbau völlig eigenständig.

Erhältlich sind ihre Rot-, Rosé- und Weissweine sowie der mit einem Preis ausgezeichnete Schaumwein in verschiedenen Restaurants der Region, bei Landi Horw sowie online und im eigenen Hofladen.

Ein Ausbau sei immer wieder mal ein Thema. Damit dürfte sich jedoch die nächste Generation auseinandersetzen. Beide Söhne seien interessiert, den Weinbau weiterzuführen, was die Eltern natürlich freut. Vom Preis wurden sie genauso wie Ottiger «völlig und freudig überrascht». Es sei jedenfalls eine schöne Anerkennung der Gemeinde. Heidi Deschwanden sagt:

«Denn es steckt viel Arbeit dahinter, auch viel ehrenamtliche.»

