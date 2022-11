Intervention des Kantons Schule nein, Kindergarten ja – Gemeinde muss Experiment in freier Natur anpassen Zu viele Bauten, zu intensive Nutzung ausserhalb der Bauzone: Die Megger Naturbasisstufe wird wieder zum Kindergarten. Doch ist der Standort wirklich der einzige Grund für diese Änderung? Roman Hodel Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Mit Stolz lud die Gemeindeschule Meggen vor gerade mal gut zwei Jahren zur Besichtigung der ersten Naturbasisstufe der Zentralschweiz ein – also altersdurchmischtes Lernen in freier Natur vom Kindergarten bis zur 2. Klasse. Nun sind die Tage der Naturschule in dieser Form gezählt.

Blick auf einen Teil des Schulareals der Naturbasisstufe im Gebiet Tschädigen. Bild: Boris Bürgisser (Meggen, 18. August 2020)

Als Grund gab Gemeinderätin Carmen Holdener (Mitte) im Radio SRF einen raumplanerischen Konflikt an. Das private Gelände im Gebiet Tschädigen liegt im und am Wald sowie in der Landwirtschaftszone – somit ausserhalb der Bauzone. Für Bauten wie das Tipi und den Bauwagen hatte die Dienststelle Raum und Wirtschaft (Rawi) zwar 2018 eine Ausnahmebewilligung erteilt – aber für einen Naturkindergarten. 2020 erweiterte die Gemeinde diesen als Pilotprojekt zur Naturbasisstufe und liess nach eigenen Angaben zusätzlich eine Jurte aufstellen.

Im vergangenen Frühling folgte eine rechtliche Gesamtbeurteilung. «Diese ergab, dass die Nutzungen und Einrichtungen sowie die Anzahl der Klassen das zuständige Mass für die Beanspruchung von Wald, Waldrand und Landwirtschaftszone bei weitem überschreiten», wie Holdener auf Anfrage schriftlich erklärt. Die Bildungskommission, welcher sie angehört, hat daraufhin entschieden, die Naturbasisstufe aufzugeben.

Ab Sommer 2023 betreibt die Gemeinde dort «nur» noch einen Naturkindergarten wie davor. Dies sei möglich dank weniger Bauten und Nutzung. Mit zwei Kindergartenklassen könne man zudem rund 20 Kinder pro Jahr aufnehmen, doppelt so viele wie bei der Basisstufe. Holdener:

«So haben möglichst viele Kinder die Chance, den Naturkindergarten zu besuchen.»

Die Gemeinde informierte die Eltern der betroffenen 50 Kinder schriftlich darüber. Die Rückmeldungen reichten «von Dankbarkeit bis zu Enttäuschungen».

Netter Ausblick – gelernt werden muss trotzdem. Bild: Boris Bürgisser (Meggen, 18. August 2020)

Kein altersdurchmischtes Lernen mehr erwünscht?

Dass die Gemeinde vorab baurechtliche Gründe für das Aus geltend macht, nehmen ihr einige Eltern dem Vernehmen nach nicht ab. Sie vermuten, die Kommission stehe generell nicht mehr hinter der Naturbasisstufe, deren Etablierung ein Legislaturziel der Exekutive ist.

Altersdurchmischtes Lernen gibt es sonst nicht an der Gemeindeschule. So wundert man sich darüber, dass die Anzahl Klassen zu hoch sein soll – der Naturkindergarten zählte um 44 Kinder, die Naturbasisstufe aktuell 50, nur wenig mehr. Auch baulich sei der Unterschied nicht riesig. Dazu passe, dass sich die Kommission offenbar nur einmal ein Bild vor Ort gemacht habe.

Dieser Darstellung widerspricht Holdener: «Wir waren mehrere Male vor Ort zum Erfahrungsaustausch mit dem gesamten Team.» Der Umstand, dass nebeneinander zwei unterschiedliche Systeme angeboten werden, sei zwar in die Gesamtbeurteilung eingeflossen, aber nicht zentral gewesen. Die aktuelle Gesetzeslage sehe es vor, dass Schulangebote grundsätzlich in der Bauzone anzusiedeln sind, «was der Wirkungsweise von Naturpädagogik, so wie wir sie praktizieren, widerspricht». Alternative Standorte in der Gemeinde habe man geprüft, jedoch keine gefunden.

An der Naturbasisstufe sind acht Lehrpersonen und drei Mitarbeitende der Schule beschäftigt. Die Schulleitung sei mit ihnen im Gespräch bezüglich deren Jobs. «Wir sind bestrebt, miteinander gute und stimmige Lösungen zu finden», schreibt Holdener und fügt an: «Viele Eltern freuen sich, dass die Schule weiterhin ein Naturangebot führen wird, wenn auch als Kindergarten.» Die Gemeinde wird die Eltern diesen Donnerstag an einem Infoabend im Detail über den Entscheid informieren.

Selbst die Garderoben sind naturnah gestaltet. Bild: Boris Bürgisser (Meggen, 18. August 2020)

Freigehege für Schweine ist zonenkonform Unweit der Naturschule existieren für vier Jahre zwei im Wechsel genutzte, eingezäunte Freigehege für Hausschweine, ein Projekt der Albert-Koechlin-Stiftung. Im Dorf ist man erstaunt, dass dies möglich ist, während die Naturbasisstufe zum Naturkindergarten verkleinert werden muss. Die Dienststelle Raum und Wirtschaft (Rawi) schreibt dazu, dass sich die Gehege in einer Landwirtschaftszone befinden und zonenkonform sind. Hingegen sei der Naturkindergarten zonenfremd und brauche eine Ausnahmebewilligung. Das Rawi betont die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet seit 1972 als «eine der grössten Errungenschaften der Raumplanung in der Schweiz». Den Sachverhalt bezüglich Naturbasisstufe bestätigt die Dienststelle. Im Rahmen der Baubewilligung für den Naturkindergarten 2018 seien etwa das Tipi und der Bauwagen so platziert worden, dass die Landwirtschaft möglichst nicht tangiert und der minimale Abstand zum Wald eingehalten wird. Bei den späteren Bauten und Anlagen war dies teils nicht mehr der Fall. Zudem, so die Dienststelle, sei die Anzahl Lektionen durch den Wechsel zur Basisstufe gestiegen und die Nutzung des Areals «wesentlich intensiver geworden». (hor)

