Gemeindefinanzen Einwohnerrat streicht 1,5 Millionen für Horwer Seefeld-Planung aus dem Budget Damit das Minus-Budget nächstes Jahr etwas erträglicher ausfällt, hat das Horwer Parlament den Rotstift mehrfach angesetzt. 24.11.2022

Über Minus-Budgets zu befinden, das hat auch der Horwer Einwohnerrat wieder drauf. Denn zum zweiten Mal in Folge erwartet die Gemeinde einen Aufwandüberschuss. 2023 sind es fast 5,8 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von 108 Millionen. Trotzdem mahnte Finanzvorsteher Hans-Ruedi Jung (Mitte) im Oktober in unserer Zeitung, «Ruhe zu bewahren». Denn im Vergleich zu anderen Gemeinden gehe es Horw immer noch vergleichsweise gut.

Blick in die Budget-Sitzung des Einwohnerrats in der Aula des Schulhauses Zentrum. Bild: hor (Horw, 24. November 2022)

Die Mehrheit des Einwohnerrats sah es bei der Behandlung des Aufgaben- und Finanzplans am Donnerstag ähnlich. «Klar, ein Defizit sieht man nicht gerne», sagte Pius Barmet (Mitte/GLP-Fraktion) und fügte an:

«Wir müssen die Situation sicher kritisch beobachten, aber keine überstürzten Massnahmen beschliessen.»

Verständnis zeigte auch Frank Matter (L20): Die finanzielle Situation sei herausfordernd, aber erklärbar. So führe die starke Bautätigkeit zu Mehrausgaben in verschiedenen Bereichen. Matter: «Zudem hat der Kanton stark wachsende Ausgaben ja an die Gemeinden abgeschoben.» Am Ende genehmigte das Parlament das Budget 2023 mit 23 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen – diese kamen von der SVP und eine von der FDP.

Zu reden gegeben hatten zuvor die Investitionen. «Wir müssen Prioritäten setzen, Schulhäuser etwa haben Vorrang vor Freizeitangeboten», sagte Reto Eberhard (SVP). «Vollgas bei den Investitionen ist der falsche Weg», fand Stefan Maissen (FDP). «Wir können Projekte schieben, zumal das Bauamt mehr als genug Arbeit hat.» Und Jürg Biese (FDP) doppelte nach:

«Wir versuchen heute das Budget zu verbessern. Wo? Vor allem bei Projekten, die noch zu wenig ausgereift sind.»

Dran glauben musste vor allem das umstrittene Seefeld-Projekt respektive die 1,5 Millionen Franken, die im Budget 2023 für die Erweiterung des Sportplatzgebäudes und die Planung der zweiten Etappe vorgesehen sind.

Drohnenbild des Tschümperlin-Areals und Sportplatzes beim Seefeld. Dominik Wunderli (Horw, 15. Septmber 2021)

«Wir wissen weder, wie das Gesamtprojekt aussieht, noch was es kostet – warum also mit dem Kopf durch die Wand?», sagte Maissen. Mit der heutigen Situation könnten ja viele gut leben. Die FDP, wie auch Ivan Studer (Mitte) forderten eine Verschiebung der für 2023 geplanten Investitionen von 1,5 Millionen Franken um drei Jahre. «Dann wissen wir auch mehr über die Zukunft der benachbarten Areale von Tschümperlin und der Sand + Kies AG», so Studer. Eine Verschiebung um drei Jahre war dem Parlament dann aber zu viel. In Ordnung war für die Mehrheit ein Jahr, wie dies die Geschäftsprüfungskommission (GPK) beantragt hatte.

Damit konnte Bauvorsteher Thomas Zemp (Mitte) zwar leben, wie er sagte, trotzdem zeigte er sich erstaunt über das Verhalten des Einwohnerrats:

«Wenn Sie quasi monieren, dass es beim Seefeld nicht mal einen Planungsbericht gibt, dann müssten Sie streng genommen auch die für das Schulhaus Allmend geplanten Ausgaben aus den Investitionen streichen.»

Das Seefeld-Vorprojekt sei in Arbeit, der Planungsbericht mit der möglichen Etappierung werde dem Einwohnerrat dann vorgelegt.

Weiter strich das Parlament 475’000 Franken zur «Ertüchtigung des Kunstrasenfeldes» im Seefeld. Denn das Feld sei gemäss Experten noch in gutem Zustand. Die Info dazu kam vom Gemeinderat selber.

Investitionen auf total 14,5 Millionen Franken gestutzt

Nicht jeder Streichungsantrag war aber von Erfolg gekrönt: So wollte die FDP die vorgesehene Million Franken für das Bushof-Projekt um zwei Jahre nach hinten schieben. Da sagte das Parlament Nein dazu, wenn auch knapp mit bloss zwei Stimmen Unterschied. Insgesamt stutzte es die Investitionen im nächsten Jahr auf 14,5 Millionen Franken runter.

