Ersatzwahl Gemeinderat Buchrain: Greifen andere Parteien FDP an?

Gemeinderat Buchrain Ersatzwahl von Betschens FDP-Sitz – werden die anderen Parteien angreifen? Kurz nach der Rücktrittsbekanntgabe von Sozialvorsteher Stephan Betschen: Die FDP erhebt keinen Anspruch auf ihren dritten Sitz – sofern die anderen Parteien mit valablen Kandidaturen kommen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Buchrain braucht per Ende Oktober einen neuen Gemeinderat. So viel ist klar, seit Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) am Dienstag seinen Rücktritt bekanntgegeben hat. Ebenfalls klar ist, dass die Ersatzwahl am 25. September stattfindet. Noch nicht klar ist hingegen, ob es überhaupt zu einem Wahlgang kommt und wer Betschens Sitz erben könnte.

Betschens Partei stellt drei von fünf Gemeinderäten. Will sie den dritten Sitz behalten? «Das ist nicht unser Anspruch», stellt FDP-Präsident Armin Niederberger klar. «Aber wenn die anderen Parteien niemanden haben, stehen wir sicher nicht zurück, auch wenn ich noch keinen konkreten Namen nennen könnte.» Vom Rücktritt Betschens ist er überrascht: «Es ist sehr, sehr schade, aber nachvollziehbar – das 25-Prozent-Pensum reicht einfach hinten und vorne nicht.» Betschen habe viel geleistet, die wichtige Strategie Alter sei aufgegleist. Niederberger sagt es so:

«Der Teppich für seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger ist gelegt.»

Der aktuelle Gemeinderat am Wahltag vom 29. März 2020 (von links): Ivo Egger (SP), Heinz Amstad (FDP), Mirjam Urech (CVP), Stephan Betschen (FDP) und Patrick Bieri (FDP). Bild: Eveline Beerkircher

Die Mitte stellt aktuell «nur» die Gemeinderätin Bildung, Mirjam Urech. Sie ist zudem die einzige Frau in der Exekutive. Mitte-Präsident Walter Graf sagt: «Die FDP ist mit drei von fünf Gemeinderäten übervertreten – deshalb begrüssen wir es, wenn die Bevölkerung eine Auswahl haben wird, gut wäre eine Frau.» Wird seine Partei daher jemanden ins Rennen schicken? «Auf die Schnelle kann ich keinen Namen nennen», sagt Graf, der Betschens «überraschenden» Rücktritt bedauert. «Er macht einen guten Job, auch wenn es mit dem Tschann nicht optimal lief.» Der Gemeinderat musste das Alterszentrum im vergangenen November bekanntlich abrupt schliessen wegen Personalmangels.

Laut GLP hat der Gemeinderat beim Alterszentrum «unglücklich reagiert»

Unerwartet kommt der Rücktritt auch für die GLP. Dennoch findet Kantonsrätin Ursula Berset, dass der Gemeinderat mit Blick auf die Alterszentrum-Schliessung gerade im Sozialen «zum Teil unglücklich reagiert hat». Die Ersatzwahl sei eine gute Gelegenheit, die «klare Übervertretung» der FDP in der Exekutive auszugleichen. Berset sagt:

«Wir werden unseren Beitrag leisten, geeignete Kandidaturen zu finden.»

Was die Wählerstärke betrifft, so hätte die SVP am meisten Anrecht, künftig auch im Gemeinderat vertreten zu sein. Doch die Kommunikationsverantwortliche Karin Hess sagt: «Die Suche nach einer geeigneten Kandidatur wird sich schwierig gestalten – das war bereits bei den letzten Wahlen so.» Man werde das Gespräch mit den anderen Parteipräsidien suchen. Den Rücktritt Betschens bedauert die SVP, auch wenn die Partei nicht mit allem einverstanden gewesen sei, so Hess: «Er hat vieles gut gemacht, zum Beispiel die Abläufe auf der Sozialabteilung optimiert, die Effizienz gesteigert und die Altersstrategie aufgegleist.»

Die SP stellt den Gemeindepräsidenten Ivo Egger. Ob die Partei erneut einen zweiten Sitz anstrebt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen, wie Co-Präsidentin Andrea Gasser-Bolliger sagt: «Wir werden dies besprechen und uns gegebenenfalls auf die Suche nach einer geeigneten Kandidatin oder einem geeigneten Kandidaten machen.» Gasser-Bolliger kandidierte 2020 als Bildungsvorsteherin und unterlag Mirjam Urech.

In Buchrain ist es aktuell noch so, dass die Gemeinderäte direkt ins Ressort gewählt werden. Als Ersatz für Stephan Betschen wird daher explizit ein Vorsteher oder eine Vorsteherin der Abteilung Soziales gesucht. Sollten sich die Parteien auf eine Kandidatur einigen, ist eine stille Wahl möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen