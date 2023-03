Andreas Roos wird neuer Emmer Baudirektor

Emmen Neu gewählter Andreas Roos (Mitte) wird wie erwartet Emmer Baudirektor Im Emmer Gemeinderat gibt es keine Rochade: Der Neue übernimmt die Direktion des zurückgetretenen Josef Schmidli. 15.03.2023, 16.51 Uhr

Das erste Foto des neuen Gemeinderats (von links): Patrick Vogel (Gemeindeschreiber), Brahim Aakti, Andreas Roos, Ramona Gut, Patrick Schnellmann, Thomas Lehmann und Michael Kost (Gemeindeschreiber). Bild: PD

Der Emmer Gemeinderat hat am Mittwoch im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung die Direktionszuteilung für den Rest der Amtsperiode 2020 – 2024 festgelegt. Demnach übernimmt der am Sonntag neu gewählte Andreas Roos (Mitte) wie erwartet die Direktion Bau und Umwelt. Jene also, der sein Vorgänger Josef Schmidli (Mitte) bereits vorgestanden hatte. Die restlichen Mitglieder des Gemeinderats behalten ihre Direktionen: Ramona Gut-Rogger (FDP), Gemeindepräsidentin, Direktorin Präsidiales und Personelles; Patrick Schnellmann (Mitte), Vizepräsident und Direktor Finanzen, Immobilien und Sport; Thomas Lehmann (FDP), Direktor Soziales und Gesellschaft und Brahim Aakti (SP), Direktor Schule und Kultur. (hor)