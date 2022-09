Gemeinderatswahlen Neues Kapitel im Buchrainer Wahlkrimi: Nun tritt auch die FDP an Der erste Wahlgang für den Ersatz eines Gemeinderats brachte keine Entscheidung. Jetzt bringt sich ein FDP-Kandidat ins Rennen – und ein Unabhängiger zieht sich zurück. Matthias Stadler 29.09.2022, 13.38 Uhr

Drei Parteilose brachten sich ins Spiel, nachdem die Ortsparteien von Buchrain keine Kandidaten aufstellen konnten. Bruno Grossrieder machte im ersten Wahlgang vom vergangenen Sonntag mit 424 Stimmen das beste Resultat, Ueli Unternährer mit 230 das zweitbeste und Tino Mammarella kam auf 55 Stimmen.

Nun kommt es für den zweiten Wahlgang, der am 30. Oktober stattfindet, zu einer Rochade. Tino Mammarella zieht sich zurück, wie unsere Zeitung weiss. Zudem tritt die FDP mit einer eigenen Kandidatur an, wie sie in einem Schreiben mitteilt: Ruedi Peterhans soll für die Partei den dritten Gemeinderatssitz, welchen der zurücktretende Sozialvorsteher Stephan Betschen derzeit innehat, verteidigen.

Wer schafft den Sprung in den Buchrainer Gemeinderat? Am 30. Oktober findet der zweite Wahlgang statt. Bild: hor

Die Partei beschreibt den 61-Jährigen als kommunikativ, ausgeglichen und zuverlässig. Er wolle sich zuerst ein umfassendes Bild der Lage machen und dann Schritt für Schritt Lösungen für Buchrain entwickeln und umsetzen, heisst es in der Mitteilung. Peterhans ist Betriebswirtschafter HWV und arbeitet als Verkaufs- und Marketingleiter bei einem internationalen Anlagenbauer. Der Vater von vier erwachsenen Kindern lebt in einer Partnerschaft.

«Spezielle» Kandidatur der FDP

Die beiden anderen Kandidaten Bruno Grossrieder und Ueli Unternährer bleiben derweil im Rennen, wie sie gegenüber unserer Zeitung erklären. «Natürlich ändert die Kandidatur der FDP nichts an meiner Ausgangslage», sagt Ueli Unternährer. Das sieht auch Bruno Grossrieder so. Er bezeichnet die Kandidatur der FDP vielsagend als «speziell». Er sei «erstaunt», dass gewisse Parteien nun doch noch Kandidaten gefunden hätten.