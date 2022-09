Gemeindeschule Horw Ein Laptop pro Schüler ab 3. Klasse – nach hitziger Diskussion sagt das Parlament Ja Die Horwer Gemeindeschule kann die ICT-Infrastruktur für 600'000 Franken ausbauen. Ein Antrag auf Kürzung des Sonderkredits im Einwohnerrat scheiterte. Roman Hodel Jetzt kommentieren 22.09.2022, 18.52 Uhr

Laptops und Tablets gehören auf allen Schulstufen zum Alltag. Damit die Gemeindeschule Horw den Empfehlungen des Kantons nachkommt, erhalten die Lernenden ab Kindergarten bis und mit 6. Klasse mehr Geräte. Der Einwohnerrat hat am Donnerstag einen Sonderkredit über fast 600'000 Franken mit 17 Ja- zu 10 Neinstimmen bei einer Enthaltung genehmigt. Die Nein-Stimmen kamen von FDP-, SVP- und Mitte-Mitgliedern. Der Bericht und Antrag hatte zuvor für hitzige Diskussionen gesorgt. Denn die Geschäftsprüfungskommission (GPK) wollte das Budget um 200'000 Franken kürzen – ihr Antrag wurde allerdings abgelehnt.

Ohne Laptop geht's nicht im Schulunterricht. Symbolbild: Patrick Hürlimann

Der GPK war ein Dorn im Auge, dass bereits im Kindergarten die Anzahl Tablets von zwei auf vier steigt, in der 1./2. Klasse die vier Laptops durch acht Tablets pro Klasse ersetzt werden und in der 3./4. Klasse ebenfalls neu ein Laptop – respektive ein Convertible-Modell – pro Lernender eingeplant ist, statt wie bisher ein Gerät für zwei Lernende. In den oberen Stufen war der Ausbau unbestritten. Ivan Studer (Mitte) sagte:

«Den Ist-Zustand bis zur 4. Klasse beizubehalten, ist ein vernünftiger Kompromiss.»

Genügend Endgeräte würden nur etwas bringen, wenn das Personal geschult und die Software da sei – ein Seitenhieb Richtung Kanton. Auch sei ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen wichtig – Stichwort Laptop-Herstellung.

Support erhielt er von Ruth Strässle (FDP), die Angaben dazu vermisste, wie oft diese Geräte aktuell überhaupt genutzt werden. Roger Georgy (SVP) fragte sich derweil: «Ist der Austausch von Geräten zwischen den Klassen wirklich unzumutbar? Da gibt's Sparpotenzial, weil weniger Geräte nötig wären.» Die Ratsmehrheit sah es dennoch anders. «Klar können sich die Lehrpersonen bezüglich Nutzung der Geräte absprechen, doch dies schränkt die flexible Nutzung ein», sagte Marc Wiest (Mitte). Und Philipp Peter (L20) fand:

«Ein Convertible ist heute ein Arbeitsmittel wie ein Schulheft – Horw darf nicht ins Hintertreffen geraten!»

Dass die GPK auf die Finanzen schauen müsse, sei ihm klar, sagte Gemeindepräsident Ruedi Burkard (FDP): «Trotzdem würde ich es schade finden, wenn wir aus finanziellen Gründen den vollständigen Ausbau der ICT-Infrastruktur beschneiden würden.»

Ja zu Abrechnung – Kredit wurde unterschritten

Mit dem gesprochenen Kredit kann die Gemeindeschule nun total 576 Geräte für den Ausbau ordern. In einem separaten Bericht und Antrag wird das Parlament 2023 zudem über den Ersatz der bisherigen 807 Geräte befinden. Diese sind seit 2018 im Einsatz und bald am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Die Abrechnung der damaligen Beschaffung hat der Einwohnerrat ebenfalls am Donnerstag genehmigt – und zwar einstimmig. Kein Wunder: Der Kredit von 682'000 Franken wurde um 64'600 Franken unterschritten.

