Sommerlager Insieme für Menschen mit Beeinträchtigung

Ferien Backen, Kochen, Erleben – im Sommerlager Insieme für beeinträchtige Menschen In der Ostschweiz lassen 26 Teilnehmende des Sommerlagers Insieme den Alltag hinter sich und geniessen bei abwechslungsreichen Programmpunkten ihre Ferien. Wieder mit dabei: die Zivilschutzorganisation «EMME». 04.08.2022, 11.26 Uhr

Die Teilnehmenden geniessen sichtlich die Aktivitäten mit den Ponys in Appenzell Ausserrhoden. Bild: Zivilschutz Emme

Verantwortung für ein Pony zu übernehmen und die Region zu entdecken, sind zwei von vielen weiteren Programmpunkten, die die 26 Teilnehmenden im Sommerlager Insieme erleben können.

Zwei Wochen lang wird den Menschen mit Beeinträchtigungen in Speicher die Möglichkeit geboten, ein vielfältiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Das Ferienlager mit 15 Betreuenden biete zudem auch den Angehörigen die Möglichkeit, aus ihrem Alltag auszubrechen und die Verantwortung in professionelle Hände legen zu können, schreibt die Zivilschutzorganisation in einer Medienmitteilung.

Niels Ehrhardt ist einer von wenigen männlichen Betreuern, die sich für den Betreuungsdienst interessieren. Schon zum sechsten Mal ist er für bis zu drei Teilnehmende verantwortlich und hilft ihnen bei ihren alltäglichen Aufgaben. Er sagt:

«Die Lagerteilnehmenden geben einem so viel zurück, weshalb ich immer wieder gerne hier einen Einsatz leiste.»

Betreuer Niels Ehrhardt beim Backen im Sommerlager Insieme. Bild: Zivilschutz Emme

Erhardt engagiert sich im Namen der Zivilschutzorganisation «ZSO EMME» im Sommerlager, das seit über 15 Jahren Einsätze für Lager des Verein Insieme Luzern leistet. (rr)