Geplantes City-Management für Luzern «Bei den Immobilienbesitzern ist der Leidensdruck noch zu wenig hoch» Der externe Projektleiter Marco Fuhrer sagt, warum Luzern ein City-Management braucht, obschon die Stadt viel zu bieten hat – und warum Hauseigentümer eher noch zögern, mitzumachen. Roman Hodel 30.05.2022, 14.23 Uhr

Was kann ein City-Management, wie es in Luzern nun geplant ist, effektiv ausrichten, um die Innenstadt zu beleben? Für ein paar Stühle vor den Eingängen braucht es wohl keine Extrastelle.

Marco Fuhrer. Bild: PD

Marco Fuhrer: Sie sprechen die Stühle der City-Vereinigung an, die übrigens immer noch gut ankommen. Solche Aktionen, die kurzfristig etwas bewegen, wird ein City-Management noch häufiger lancieren. Hinzu kommen aber eben auch mittelfristige Interventionen.

Welche?

In der Innenstadt sind verschiedene Akteure aktiv, doch findet zu wenig Austausch statt. Dies sahen wir in der Arbeitsgruppe zum City-Management. Die Kulturseite erwähnte eine Ausstellung. Da warfen Hoteliers und Gastronomen ein, auch etwas dazu beitragen zu können. Diese Vernetzung bringt mittelfristig Mehrwert. Das zeigt die Erfahrung in anderen Städten.

Solche bunten Stühle stehen seit 2019 vor verschiedenen Geschäften, die der City Vereinigung angehören. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 17. Juni 2019)

Und langfristig?

Müssen wir den Strukturwandel begleiten. Ansonsten wird Luzern, obwohl es viel zu bieten hat, von anderen Städten eingeholt. Luzern hat eine tolle Bühne, aber sie muss richtig bespielt werden.

Dieses Ladenlokal an der Kapellgasse steht seit Jahren leer. Bild: hor

Die City Vereinigung Luzern als Beispiel ist von der Einführung des City-Managements überzeugt. Wie aber steht es um die Immobilienbesitzer, die eine wichtige Rolle spielen?

Insgesamt ist der Leidensdruck bei ihnen noch zu wenig hoch. Es gibt zwar Familien, die mit Herzblut an guten Mietern interessiert sind. Doch viele Gebäude gehören institutionellen Anlegern. Sie besitzen so viele Liegenschaften, dass der eine oder andere Leerstand nicht ins Gewicht fällt. Aber auch sie werden früher oder später mitziehen, weil Parterrelokale nicht mehr dieselbe Rendite abliefern wie bisher.

Zur Person: Marco Fuhrer ist für die externe Projektleitung des geplanten Luzerner City-Managements zuständig. Er ist Partner beim Baarer Beratungsbüro Fuhrer & Hotz AG.

