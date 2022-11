Gerichtsurteil Stadt Luzern hofft, dass sie Millionen zurückerhält Der Kanton Luzern ist mit seiner Finanzreform erneut vom Gericht zurückgepfiffen worden. Das freut die Stadt Luzern. Robert Knobel 03.11.2022, 18.31 Uhr

Die Aufgaben- und Finanzreform (AFR) 18 hat die Finanzströme zwischen Kanton und Gemeinden völlig neu geordnet: Die Gemeinden haben neue Aufgaben erhalten – etwa die Finanzierung von Sozial- und Pflegekosten. Im Gegenzug engagiert sich der Kanton anderswo stärker – etwa bei den Kosten für die Volksschule.

Nicht nur die Ausgaben, sondern auch die Einnahmen wurden neu verteilt: Der Steuerfuss zwischen Kanton und Gemeinden wurde neu aufgeteilt. Damit hat die Luzerner Regierung allerdings ihre Kompetenzen überschritten. Zu diesem Schluss kam das Bundesgericht 2020: Der erzwungene Steuerfussabtausch habe die Autonomie der Luzerner Gemeinden verletzt. Denn die Freiheit, den Gemeindesteuerfuss selber festzulegen, sei durch die Verfassung garantiert.

Finanzausgleich nochmals neu rechnen

Ende Oktober 2022 musste der Kanton eine weitere juristische Niederlage einstecken (wir berichteten): Es geht um den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden, welcher ebenfalls von der AFR-18-Reform beeinflusst wird. Als der Kanton im Sommer 2019 die Beiträge fürs Folgejahr festsetzte, rechnete er bereits nach neuem Modell, obwohl die Reform zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in Kraft war. Das war illegal, wie das Luzerner Kantonsgericht festhielt. Die Folge: Der Finanzausgleich fürs Jahr 2020 muss jetzt neu berechnet werden – und zwar nach altem Modell.

Für die Stadt Luzern ist dies eine frohe Botschaft. «Wir rechnen damit, dass wir nachträglich mehrere Millionen Franken erhalten», sagt die städtische Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte). Auf eine präzise Summe will sie sich nicht festlegen – die detaillierte Berechnung sei nun Sache des Kantons.

Juristisches Kräftemessen geht weiter

Das Urteil des Kantonsgerichts ist, wie erwähnt, nicht die erste Niederlage für die kantonale Finanzreform – und der zweite Erfolg für die Stadt Luzern und weitere Gemeinden, die gegen die AFR 18 geklagt hatten. Dazu gehören Dierikon, Eich, Meggen, Schenkon und Vitznau.

Und das juristische Kräftemessen ist noch nicht zu Ende. Franziska Bitzi sagt, dass die Stadt auch den Finanzausgleich für die Jahre 2021, 2022 und 2023 angefochten habe.

Zudem ist noch ein weiterer Teilaspekt der AFR 18 beim Bundesgericht in Prüfung. Es geht um die Frage, ob die sogenannte «Globalbilanz 3» die finanziellen Auswirkungen der AFR 18 korrekt darstellt. Der Kanton hatte die finanzielle Zusatzbelastung der Stadt im Vorfeld der Reform auf vier Millionen Franken pro Jahr geschätzt. Die Stadt bestritt dies vehement und bezifferte den finanziellen Schaden auf 15 Millionen pro Jahr. Inzwischen hat sich gezeigt, dass die Reform nicht ganz so schlimme Auswirkungen hat, wie befürchtet – aber doch massiv mehr, als dies von der Luzerner Regierung dargestellt worden war: Fürs Jahr 2020 bilanzierte die Stadt einen «AFR-Schaden» in der Höhe von zehn Millionen Franken. Das Bundesgericht könnte nun entscheiden, dass der Kanton auch hier nochmals neu rechnen und die finanzielle Zusatzbelastung für die Stadt nochmals unter die Lupe nehmen muss.