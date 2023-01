60 Jahre Einwohnerrat Ein Gemeindeparlament für Emmen – wieso dies erst im dritten Anlauf klappte Vor genau 60 Jahren sagte Emmen Ja zur Gründung des Einwohnerrats – nach einer höchst bewegten Vorgeschichte. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor 60 Jahren wurde er gegründet: der Emmer Einwohnerrat, hier im Jahr 2020 im Betagtenzentrum Emmenfeld. Bild: Eveline Beerkircher

Der 27. Januar 1963 war ein bedeutender Tag für Emmen. Am Freitag vor 60 Jahren sagte das Stimmvolk nach einer bewegten Vorgeschichte Ja zur neuen Gemeindeordnung, die die Einführung eines 40-köpfigen Einwohnerrats vorsah. 1217 Ja- standen 904 Nein-Stimmen gegenüber. Damit folgte Emmen der Gemeinde Kriens, die erst drei Monate zuvor der Gründung eines Parlaments zugestimmt hatte. Sonst kannte damals im Kanton nur die Stadt Luzern ein Kommunalparlament.

Aber: Eigentlich war Emmen deutlich früher dran als Kriens. Bereits 1945 sagte das Emmer Stimmvolk Ja zur Initiative des Landesrings der Unabhängigen für die Einführung eines Parlaments. Das Begehren enthielt aber noch keine neue Gemeindeordnung, diese musste in der Folge erarbeitet und im Februar 1947 vom Stimmvolk ebenfalls genehmigt werden – prompt erlitt die Vorlage Schiffbruch.

Haben Liberale die Einführung des Parlaments verhindert?

Eine Rolle hätten dabei die Liberalen gespielt, wie das konservative «Vaterland» im Vorfeld der Abstimmung 1963 in einem Rückblick schrieb. Als damals klar stärkste politische Kraft seien die Liberalen wesentlich an der Erarbeitung der Gemeindeordnung beteiligt gewesen. Doch dann habe sich der «Hauptexponent» der Partei «in seinen bisherigen, fast unumschränkten Kompetenzen im Gemeinderat, in der Schulpflege, in der Gemeinde und in seiner Machtfülle beschränkt» gefühlt. So gab die Partei die Nein-Parole aus. Auch in einem Gutachten wurde die Gemeindeordnung kritisiert. Folglich kippte die Stimmung und das Stimmvolk sagte Nein.

Doch damit war die Sache nicht gegessen. Noch im selben Jahr präsentierte der Gemeinderat einen Alternativvorschlag, der gewählte Kommissionen mit grösseren Befugnissen vorsah, wie in der Abstimmungsbotschaft von 1963 nachzulesen ist. Im Oktober 1947 sagte das Stimmvolk Ja dazu, doch in der Folge lehnte das Kantonsparlament diese Reorganisation ab.

Auch eine zweite Initiative scheiterte

Dann der nächste Versuch: Der Gemeinderat nahm die vom Kantonsparlament bemängelten Punkte auf und überarbeitete die Gemeindeorganisation. Zudem reichten der Landesring und die Konservativ-Christlichsoziale Partei erneut eine Initiative für ein Gemeindeparlament ein. 1949 scheiterten allerdings beide Vorlagen an der Urne. «Es scheint nun, dass die Stimmberechtigten von den vielen rechtlichen Gutachten und den verschiedenen Überarbeitungen gesättigt sind», heisst es in der Botschaft.

Es sollte bis 1957 dauern, bis die Jungliberalen erneut mit der Forderung nach einem Parlament an den Gemeinderat gelangten. Dieser beschloss darauf, eine überparteiliche Kommission mit der Erarbeitung einer neuen Gemeindeorganisation zu beauftragen. 1963 bewilligte das Emmer Stimmvolk die Gemeindeordnung und der Weg war frei für den Einwohnerrat, der bereits am 10. September 1963 seine erste Sitzung abhalten konnte.

Kritik am «Monstergebilde»

Unumstritten war die Vorlage aber auch beim letzten Versuch nicht. Die «LNN» veröffentlichte im Vorfeld der Abstimmung einen Meinungsbeitrag, der vor steigenden Kosten durch ein «Monstergebilde» warnte. Zudem würden dem Stimmvolk Befugnisse entzogen und stattdessen dem Parlament übertragen. Weiter seien die Vorlagen des Gemeinderats bereits «ausgewogen» und fänden in den meisten Fällen Zustimmung.

Die Exekutive selbst empfahl dagegen ein Ja und hielt in der Botschaft fest: «Die Gemeinde Emmen wird recht bald 20'000 Einwohner zählen. Ein Parlament kann anfallende Geschäfte rascher behandeln.» In der vorbereitenden Kommission gab noch die Frage zu reden, wie gross der Einwohnerrat sein soll. 30 Sitze könnten mehrheitsfähiger sein, lautete ein Argument (in Kriens waren es damals nur 24). Doch letztendlich sprach sich die Kommission für 40 aus, weil so die Vielfalt der Gemeinde besser abgebildet werden könne. So viele sind es bis heute.

Liberale stellten früher die Mehrheit

Die Sitzungen des Einwohnerrats fanden zu Beginn im Singsaal des Sekundarschulhauses Gersag statt, erinnert sich Max Siegrist (75), ehemaliger Rektor der Emmer Schulen und von 1975 bis 1985 SP-Einwohnerrat. Die Liberalen stellten zuerst, wie auch in Luzern oder Kriens, die Mehrheit. Zu grösseren Umwälzungen kam es Ende der 1970er-Jahre, als die Linken stark zulegen konnten, und um die Jahrtausendwende, als die SVP gleich mit elf Personen neu in den Einwohnerrat einzog. «Der grosse Gewinn der Rechten war der Migrationswelle mit Menschen aus dem Balkan, sowie der (oftmals) gehässig geführten Diskussionen um das Emmer Einbürgerungsverfahren geschuldet», schreibt Siegrist.

Für Diskussionen sorgten schon früher Verkehrsfragen sowie Pläne für ein zweites Einkaufszentrum zwischen Gersag und Sonnenplatz, so Siegrist. Ein stetes Thema waren auch damals neben baulichen und sozialen Anliegen die knappen Finanzen, sagt Hubert Blunschi (89), der von 1979 bis 1989 für die damalige CVP im Einwohnerrat und danach im Gemeinderat politisierte. «Früher hatten wir die Industrie mit sehr vielen Arbeitsplätzen, deren Zahl ging im Verlauf der Jahre stetig zurück.» Die Industrie habe sehr viele Arbeitskräfte aus dem Ausland angezogen, die dann geblieben sind. «Geholt wurden Arbeiter und es kamen Menschen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen